Krypto novinky – Hackeri útočia, inštitúcie nakupujú 🚨

Kryptomenový trh má za sebou ďalší rušný deň, počas ktorého sa pozornosť investorov sústredila najmä na bezpečnostné incidenty v DeFi a známky rastúcej inštitucionálnej adopcie. Najväčšiu pozornosť vzbudil útok na jedného z najznámejších MEV botov, Jaredfromsubway.eth, ktorý bol podľa dostupných informácií pripravený o viac než 7,5 milióna USD.
MEV boti sú automatizované systémy, ktoré sledujú nepotvrdené transakcie na blockchaine a snažia sa z ich poradia vyťažiť zisk. V praxi často využívajú stratégie, ako sú takzvané sandwich útoky, pri ktorých môžu bežní používatelia DeFi prichádzať o časť hodnoty transakcie. V tomto prípade sa však úlohy obrátili a samotný MEV bot sa stal cieľom sofistikovaného útoku.
Podľa bezpečnostnej spoločnosti Blockaid išlo o takzvaný counter-MEV honeypot útok. Útočník mal vytvoriť kontrakty, ktoré oklamali automatizovaný systém bota a prinútili ho udeliť tokenové schválenia. Tieto oprávnenia potom boli následne využité na odčerpanie prostriedkov. Incident je významný aj preto, že Jaredfromsubway.eth patril medzi najúspešnejšie a najznámejšie MEV boty na Ethereu.
Ďalší problém sa objavil pri blockchaine Taiko, ktorý vyzval používateľov na okamžitý výber prostriedkov z bridge protokolov. Dôvodom bol exploit, pri ktorom útočníci odčerpali aktíva v hodnote až 1,7 milióna USD. Taiko uviedlo, že došlo ku kompromitácii mechanizmu overovania stavu reťazca, a varovalo, že bezpečnosť všetkých bridgov nasadených na sieti už nemožno považovať za spoľahlivú.
Podľa Blockaid spočívala chyba v tom, ako Taiko bridge overoval zdrojové signály. Útočníkovi sa malo podariť presadiť podvodné bridge správy, ktoré boli na Ethereu prijaté ako platné, hoci nezodpovedali legitímnym dôkazom na blockchaine Taiko. Výsledkom bolo neoprávnené uvoľnenie aktív z ERC20 vaultu.
Popri bezpečnostných problémoch však prišla aj správa, ktorá naznačuje postupné prenikanie kryptomien do tradičných financií. Japonský podnikový penzijný fond združujúci približne 1 200 malých a stredných firiem údajne plánuje vo fiškálnom roku 2026 alokovať zhruba 1 % svojich aktív do kryptomien.
Fond podľa dostupných informácií spravuje aktíva v hodnote okolo 21,3 miliardy jenov, teda približne 130 miliónov USD. Investícia má smerovať do pasívneho fondu spravovaného veľkým hedge fondom, ktorý drží viac kryptomenových aktív. Tento krok ukazuje, že digitálne aktíva si postupne nachádzajú cestu aj medzi konzervatívnejších inštitucionálnych investorov.
Z pohľadu trhu ide o zaujímavý kontrast. Na jednej strane sektor DeFi ďalej bojuje s bezpečnostnými slabinami, ktoré môžu viesť k miliónovým stratám. Na druhej strane sa kryptomeny postupne dostávajú do portfólií tradičných investorov, vrátane penzijných fondov. To potvrdzuje, že kryptotrh zostáva dynamický, ale zároveň veľmi rizikový.
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