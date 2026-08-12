Krypto novinky: Spor Binance s RedotPay eskaluje, Harmony rieši krízu a SEC chystá nové pravidlá 🔐

Dnešné dianie na kryptomenovom trhu prináša ďalší právny spor okolo Binance, rastúce obavy o kybernetickú bezpečnosť a nový vývoj americkej regulácie digitálnych aktív.
Binance a RedotPay sa sporia o takmer 473 miliónov USD
- Binance a poskytovateľ stablecoinových platobných kariet RedotPay sa nezhodujú v tom, či sa súvisiace súdne konanie v Singapure skončí. RedotPay očakáva, že Binance po pojednávaní zo 7. augusta konanie ukončí, Binance to však odmieta.
- Spor je súčasťou rozsiahlejšej právnej bitky v Hongkongu, kde spoločnosti napojené na Binance požadujú takmer 473 miliónov USD.
- Žalujúca strana tvrdí, že RedotPay odlákal viac než 470 000 používateľov Binance Card tým, že umožnil využívať prostriedky z Binance Pay na dobíjanie stablecoinových kariet mimo podmienok obchodnej dohody.
- Vyčíslenie škody na 472,8 milióna USD vychádza z údajnej celoživotnej hodnoty jedného zákazníka vo výške 925 USD.
- RedotPay obvinenia odmieta a označuje ich za neopodstatnené. Spolupráca RedotPay s Binance Pay sa začala v decembri 2023, Binance však integráciu ukončila v apríli 2026.
Krypto firmy chcú prístup k najvýkonnejším AI modelom
- Skupina kryptomenových spoločností a organizácií vyzvala popredných vývojárov umelej inteligencie, aby poskytli vývojárom Bitcoinu prednostný prístup k svojim najpokročilejším AI modelom.
- Podľa iniciatívy Bitcoin Policy Institute nemajú vývojári Bitcoin Core a ďalší správcovia open-source infraštruktúry vždy prístup k najvýkonnejším nástrojom na kybernetickú bezpečnosť. Bezpečnostné obmedzenia verejne dostupných modelov navyše môžu komplikovať legitímne vyhľadávanie zraniteľností.
- Výzvu podporili okrem iných spoločnosti a organizácie ako Anchorage Digital, BitGo, Bitwise, Blockstream, Kraken, Ledger, MARA a Trezor.
- Hlavným argumentom je rastúca schopnosť AI analyzovať rozsiahly zdrojový kód, vyhľadávať bezpečnostné slabiny a výrazne urýchľovať prácu obrancov aj útočníkov.
- Téma nadobúda na význame po sérii rozsiahlych kryptomenových útokov. Len počas apríla 2026 bolo podľa DefiLlama z kryptomenových platforiem odcudzených viac než 634 miliónov USD.
Harmony zvažuje rollback po údajnom exploite
- Blockchain Harmony rieši podozrenie na závažný bezpečnostný incident, pri ktorom mohol útočník vytvoriť takmer 4 miliardy tokenov ONE.
- Ak sa údaje potvrdia, išlo by približne o 26 % ponuky tokenu, čo by predstavovalo mimoriadne výrazný zásah do jeho ekonomiky.
- Harmony uviedla, že spolupracuje s burzami na zastavení a zmrazení prostriedkov, pripravuje opravu a zároveň zvažuje možnosť rollbacku blockchainu.
- Samotný projekt však zatiaľ nepotvrdil presnú príčinu incidentu ani množstvo neoprávnene vytvorených tokenov. Tvrdenia preto zostávajú čiastočne neoverené.
- Token ONE v reakcii na situáciu počas 24 hodín klesol približne o 34 %.
- Pre Harmony ide o ďalší významný bezpečnostný problém. V roku 2022 pri útoku na Horizon Bridge zmizli kryptomeny v hodnote približne 100 miliónov USD.
CFTC zasahuje do sporu medzi Kalshi a New Yorkom
- Americká CFTC využila svoje mimoriadne právomoci a nariadila predikčnej platforme Kalshi, aby pokračovala v bežnej prevádzke napriek právnemu sporu so štátom New York.
- New York tvrdí, že Kalshi prevádzkuje nelegálnu hazardnú činnosť prostredníctvom kontraktov naviazaných na športové udalosti, voľby, kultúru a ďalšie výsledky.
- CFTC naopak argumentuje tým, že federálny zákon má zabezpečiť jednotný celoštátny trh s derivátmi a jednotlivé štáty by nemali vytvárať rozdielne pravidlá pre federálne regulované burzy.
- New York podľa CFTC požaduje najmenej 36 miliárd USD ako náhradu škody, pričom spor môže mať zásadný vplyv na budúcu reguláciu amerických predikčných trhov.
- Rozhodnutie CFTC však samotný súdny spor neukončuje. Naďalej nie je definitívne vyriešené, či federálna regulácia derivátov preváži nad štátnymi zákonmi upravujúcimi hazard.
SEC pripravuje vlastné pravidlá, CLARITY Act stále čaká
- Americká Komisia pre cenné papiere a burzy SEC zvolala rokovanie, na ktorom chce prerokovať nové pravidlá pre určité investičné kontrakty spojené s kryptomenami.
- Regulátor sa tak pripravuje na postup v situácii, keď Kongres stále nedokončil legislatívu CLARITY Act, ktorá má vytvoriť širší regulačný rámec pre digitálne aktíva.
- Predseda SEC Paul Atkins už skôr uviedol, že ak Kongres nebude postupovať dostatočne rýchlo, regulátor je pripravený vytvárať pravidlá v rámci svojich súčasných právomocí.
- CLARITY Act napriek tomu zostáva v hre. Líder republikánskej väčšiny v Senáte John Thune podnikol procedurálny krok smerujúci k hlasovaniu po návrate zákonodarcov v septembri.
- Pre ďalší postup bude dôležité získanie aspoň 60 hlasov. Návrh navyše naďalej komplikuje spor o etické pravidlá súvisiace s kryptomenovými aktivitami prezidenta Donalda Trumpa.
SEC a CFTC zasahujú proti údajnému Ponziho systému za 400 miliónov USD
- SEC a CFTC podali samostatné civilné žaloby proti spoločnosti Goliath Ventures a jej zakladateľovi Christopherovi Delgadovi pre údajný kryptomenový Ponziho systém.
- SEC tvrdí, že spoločnosť získala od viac než 1 300 investorov najmenej 425 miliónov USD, zatiaľ čo CFTC hovorí o najmenej 397 miliónoch USD od približne 1 600 klientov.
- Investorom mali byť sľubované mesačné výnosy okolo 3 až 10 % prostredníctvom kryptomenových liquidity poolov. Podľa SEC však prostriedky do týchto poolov vôbec investované neboli.
- Delgado mal najmenej 51 miliónov USD použiť na osobné účely a prostriedky nových investorov mali byť využívané na vyplácanie predchádzajúcich investorov.
- Delgado už skôr priznal vinu v trestnom konaní súvisiacom s podvodmi a praním špinavých peňazí. V civilnom konaní SEC teraz súhlasil s urovnaním, ktorého finančné podmienky ešte stanoví súd.
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