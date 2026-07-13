Krypto novinky: Spor o nemenové transakcie rozdeľuje bitcoinovú komunitu ₿

Kryptomenový trh dnes ovplyvnilo niekoľko dôležitých správ z oblasti regulácie, stablecoinov, Bitcoinu a derivátového obchodovania. Thajsko zvyšuje dohľad nad veľkými transakciami v USDT, Pakistan rieši vzťah digitálnych aktív k islamskému právu, známi bitcoinoví investori kritizujú návrh BIP-110 a Binance hlási prudký rast objemov futures.
Thajsko sprísňuje dohľad nad USDT a hotovosťou
Thajská centrálna banka posilňuje kontrolu stablecoinových transakcií v rámci širšieho boja proti praniu špinavých peňazí, nelegálnym finančným tokom a takzvanej šedej ekonomike. Bank of Thailand spolupracuje s domácim regulátorom kapitálového trhu na audite veľkých transakcií v stablecoinoch, najmä v USDT.
Pozornosť sa zameriava aj na hotovostné operácie a výmeny mien. Cieľom je identifikovať podozrivé finančné toky, ktoré môžu súvisieť napríklad s podvodnými call centrami a ďalšími nelegálnymi aktivitami v regióne. Podľa uvedených údajov dosiahli straty z podvodov v roku 2025 približne 3,4 miliardy USD, čo vysvetľuje, prečo regulátori venujú stablecoinom väčšiu pozornosť.
Stablecoiny sú pre podobné transakcie atraktívne najmä vďaka rýchlemu cezhraničnému vysporiadaniu. Práve táto efektivita je však zároveň dôvodom, prečo sa dostávajú pod prísnejší dohľad.
Pakistan hľadá rovnováhu medzi kryptom a islamským právom
V Pakistane pokračuje debata o tom, ako posudzovať digitálne aktíva z pohľadu islamského práva. Predseda tamojšieho regulátora virtuálnych aktív Bilal bin Saqib vyzval na ďalší dialóg po stretnutí s významným učencom Muftím Taqi Usmanim, ktorý podporil názor odmietajúci nákupy vykonávané pomocou kryptomien.
Diskusia sa týkala blockchainu, stablecoinov, tokenizovaných reálnych aktív a ochrany obyvateľov pred podvodmi. Saqib zdôraznil, že rôzne typy digitálnych aktív by nemali byť posudzované jedným pohľadom, ale mali by prejsť technickým aj náboženským posúdením.
Téma je pre Pakistan mimoriadne citlivá, pretože väčšina obyvateľov sa hlási k islamu. Postoj náboženských autorít tak môže výrazne ovplyvniť, ako rýchlo a v akej podobe sa kryptomeny v krajine presadia.
Saylor a Back kritizujú návrh BIP-110
V bitcoinovej komunite silnie spor okolo návrhu BIP-110, ktorý by mal obmedziť nemenové transakcie na sieti Bitcoin. Návrh reaguje predovšetkým na aktivitu okolo Ordinals, teda zápisov pripomínajúcich NFT, ktoré podľa kritikov zahlcujú sieť a odvádzajú Bitcoin od jeho pôvodného účelu.
Proti návrhu sa ostro postavili Michael Saylor a Adam Back. Obaja síce nemenové využitie Bitcoinu kritizujú, ale zároveň varujú, že dočasný fork by mohol poškodiť dôveryhodnosť siete viac než samotný spam. Saylor uviedol, že pre Bitcoin existuje mnoho väčších rizík než nechcené zápisy dát.
Spor okolo BIP-110 pripomína staršie debaty o veľkosti blokov z rokov 2015–2017, keď komunita riešila, či stojí za to riskovať rozdelenie reťazca pre škálovanie. Aj tentoraz nejde iba o technickú otázku, ale o samotnú identitu Bitcoinu.
Binance futures rastú napriek slabému spotovému trhu
Binance zaznamenala v júni výrazný rast futures obchodovania. Objem futures kontraktov na burze dosiahol 1,61 bilióna USD, čo predstavuje rast o 80 % oproti májovým 893 miliardám USD. Ide o najvyššiu úroveň v roku 2026.
Rast je zaujímavý najmä preto, že spotové obchodovanie na centralizovaných burzách zostáva slabé. V druhom štvrťroku klesol spotový objem na 3 bilióny USD, čo je najslabší kvartál za posledné dva roky. Binance si stále drží pozíciu najväčšej burzy, ale jej spotový trhový podiel klesol z 27 % na 24 %.
Futures trh tak ukazuje, že časť investorov zostáva aktívna, ale preferuje pákové a derivátové nástroje namiesto priameho nákupu kryptomien. Dôležité bude sledovať aj dopad európskej regulácie MiCA, pretože Binance krátko pred začiatkom novej fázy rámca stiahla žiadosť o licenciu v Grécku. Prvé júlové dáta však zatiaľ ukazujú, že futures aktivita na Binance zostáva vysoká.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
Brazílska káva čelí hrozbe El Niño, rekordná úroda môže rýchlo zmiznúť ☕
🌐 Zhrnutie trhov: Geopolitické déjà vu. Hormuz je opäť v centre pozornosti investorov
🎥 TECHNICKÁ ANALÝZA: Indexy, akcie, Bitcoin, komodity COT a sentiment na trhoch (2026-07-13)
Denné zhrnutie: Týždeň sa končí pozitívne. SK Hynix na Nasdaqu rastie o 14 %. Energie klesajú (10. 7. 2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.