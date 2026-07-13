Brazílska káva čelí hrozbe El Niño, rekordná úroda môže rýchlo zmiznúť ☕

Brazílsky trh s kávou vstupuje do zložitého obdobia. Pôvodne sa očakávala rekordná úroda, ale nepriaznivé počasie spojené s javom El Niño môže podľa Brazílskej asociácie kávového priemyslu znížiť produkciu až o 15–20 %. Takýto pokles by bol pre trh citeľný, pretože štátna agentúra Conab pre tento rok pôvodne očakávala rekordnú úrodu 66,7 milióna šesťdesiatkilogramových vriec arabiky a canephory, kam patrí napríklad robusta a conilon.
Hlavným rizikom sú nadmerné horúčavy a nepravidelné zrážky. Tie môžu narušiť biologický cyklus kávovníkov, predovšetkým v období kvitnutia v druhej polovici roka 2026. Ak kvitnutie nebude rovnomerné alebo bude neúspešné, môže to znížiť nielen objem úrody, ale aj kvalitu zŕn. Nepravidelné dozrievanie komplikuje zber a zvyšuje riziko, že časť úrody nebude vhodná na kvalitnejšie spracovanie.
Napriek tomu je situácia odlišná než pri predchádzajúcich epizódach El Niño. Brazílski pestovatelia sú dnes lepšie pripravení vďaka technologickému pokroku, efektívnejšiemu pestovaniu a výraznejším investíciám do zavlažovania. Práve rozšírenie zavlažovacích systémov pomáha znižovať závislosť farmárov od čoraz menej predvídateľných dažďov.
Ani modernejšie technológie však nedokážu odstrániť všetky riziká. V minulom cykle 2023/24 kombinácia El Niño, vĺn horúčav a nepravidelných zrážok znížila brazílsku úrodu kávy z pôvodne očakávaných 58,8 milióna vriec na 54,2 milióna vriec. Produkcia arabiky vtedy napriek priaznivému dvojročnému cyklu vzrástla iba o 0,2 %, zatiaľ čo produktivita conilonu klesla o 5,9 %.
Prvé dopady počasia sú viditeľné už teraz. V juhovýchodnej Brazílii sa objavili nezvyčajné zrážky, ktoré podľa odhadov presiahli 50 milimetrov v oblastiach pestovania arabiky. Tieto dažde oneskorili zber a spôsobili opad časti kávových čerešní na zem, čo môže negatívne ovplyvniť kvalitu zŕn.
Zložitá situácia je aj v štáte Espírito Santo, ktorý je najväčším producentom canephory v Brazílii. Tamojší pestovatelia sa potýkajú s dlhšími intervalmi bez dažďa a kratšími, ale intenzívnejšími zrážkami. Ak by El Niño predĺžil suché a horúce obdobie až do januára 2027, mohlo by to narušiť fázu plnenia zŕn a ďalej zaťažiť budúcu úrodu.
Pri canephore je najväčším rizikom práve vysoká teplota. Pri teplotách nad 27 °C sa metabolizmus rastlín spomaľuje a pri 35 °C sa môže prakticky zastaviť. To znamená, že samotné horúčavy môžu byť pre úrodu škodlivejšie než nedostatok vody, najmä ak trvajú dlhší čas.
Naopak, sever Brazílie zatiaľ hlási priaznivejšie podmienky. V štáte Rondônia zostávajú teploty aj zrážky väčšinou v sezónnom normále a farmári očakávajú rekordnú úrodu okolo 3 miliónov vriec. To je viac než odhad Conabu na úrovni 2,77 milióna vriec. Robustové plantáže v tomto regióne sú navyše takmer všetky zavlažované a niektoré využívajú aj systémy vodného chladenia.
Z pohľadu trhu je dôležité, že Brazília je kľúčovým hráčom vo svetovej produkcii kávy. Ak sa očakávaný prepad úrody skutočne potvrdí, môže to zvýšiť tlak na ceny kávy, najmä ak by sa zároveň zhoršila kvalita arabiky. Investori tak budú sledovať hlavne vývoj počasia počas kvitnutia, dostupnosť zavlažovania a rozdiely medzi regiónmi pestujúcimi arabiku a robustu.
Súčasný vývoj ukazuje, že klimatické riziká zostávajú pre kávový trh zásadným faktorom. Brazílski pestovatelia sú síce odolnejší než v minulosti, ale ak sa spoja vysoké teploty, nepravidelné dažde a narušené kvitnutie, aj rekordná úroda sa môže rýchlo zmeniť na oveľa napätejšiu ponuku.
Graf kávy (COFFEE, H1)
Zdroj: xStation5
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