Graf dňa: AUDUSD klesá za infláciou! Jastrab skladá krídla?

Austrálsky dolár dnes oslabuje voči všetkým menám G10 v reakcii na nižší než očakávaný výsledok inflácie CPI v Austrálii (AUDUSD, AUDNZD: -0,3%). Júnové mesačné číslo aj celková správa za II. štvrťrok klesli pod 4 %, čím priniesli Reserve Bank of Australia (RBA) prvé plody mesiacov agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb.
Technická analýza: AUDUSD (D1)
AUDUSD testuje kľúčové úrovne v podmienkach rastúceho predajného tlaku. Udržanie Fibonacciho retracementov na úrovniach 50,0 % a 61,8 % je nevyhnutné, aby sa predišlo hlbšiemu poklesu smerom k 0,6900. Prelomenie žltej nárazníkovej zóny (0,68800–0,69000) nadol by znamenalo jednoznačný návrat klesajúceho trendu, ktorý by mohol ďalej prehĺbiť pokles inflácie v Austrálii. RSI sa stále nachádza blízko neutrálnej úrovne 50 bodov, čo ponecháva priestor pre medvedí tlak.
Jedinou nádejou pre býkov zostáva výrazne holubičí signál zo strany Fed a návrat kurzu nad EMA100 (tmavofialová). Tento scenár sa javí ako nepravdepodobný vzhľadom na silný americký trh práce (stabilná nezamestnanosť, rekordne nízky počet žiadostí o podporu), rastúce ukazovatele PMI a nekompromisný postoj Warsha voči inflácii nad cieľom.
Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje pokles AUDUSD?
-
Inflácia klesá pod 4 %: Ročný ukazovateľ CPI v Austrálii sa v júni znížil na 3,8 % r/r z 3,9 % v máji, pričom v mesačnom vyjadrení poklesol o 0,1 %. V druhom štvrťroku inflácia spomalila na 0,6 % k/k (4,0 % r/r) oproti 1,4 % k/k v Q1. Kľúčový ukazovateľ skráteného priemeru (trimmed mean), ktorý RBA sleduje pozorne, dosiahol 3,6 % r/r (0,8 % k/k) a klesol pod výhľad centrálnej banky (3,8 %).
-
Lacnejšie palivo zachraňuje odčítanie: Hlavným zmierňujúcim faktorom bol pokles cien palív o takmer 11 % v júni, čo sa premietlo do dezinflácie v doprave a tovaroch. Na druhej strane výrazne zaťažoval sektor bývania (+6,8 % r/r), kde náklady na výstavbu nových domov vzrástli o 5,8 % r/r v dôsledku zdražovania materiálov a práce. Navyše inflácia služieb zrýchlila na 4,0 % r/r, čo poukazuje na stále pretrvávajúci vnútorný cenový tlak v ekonomike.
-
Trh vymazáva očakávania vyšších sadzieb: Pravdepodobnosť augustového zvýšenia sadzieb v Austrálii implikovaná swapovým trhom klesla na nulu. Očakávania poklesli bez ohľadu na časový horizont. Úrokové sadzby v Austrálii sú momentálne najvyššie spomedzi všetkých ekonomík G10 (4,35 %). K poslednému zvýšeniu došlo v máji, pričom nasledujúce mesiace priniesli holubičie signály zo strany šéfky RBA, ktorá naznačila, že súčasná úroveň sadzieb je vhodným miestom na oddych.
Trh už nevidí žiadne plné zvýšenie úrokových sadzieb v Austrálii až do marca 2027. Ocenenia z minulého týždňa poukazovali takmer s istotou na pohyb vo februári (modrá čiara), zatiaľ čo v súčasnosti sa približujeme k plochej krivke spred mesiaca, ktorá signalizovala pauzu pri vtedajších nádejach na koniec konfliktu na Blízkom východe. Zdroj: XTB Research.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
Ranné zhrnutie: Výpredaj v Ázii po výsledkoch SK Hynix a útokoch v Jordánsku! Dolár spomaľuje pred Fedom (29.07.2026) 📉
Denné zhrnutie: Trhy obmedzujú poklesy počas čakania na Fed
Výpredaj polovodičov pokračuje 📉
US OPEN: Hlbší výpredaj a návrat SaaS sektora
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.