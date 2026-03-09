US Open: Ropa je pre Wall Street príliš drahá!

Indexy na Wall Street začali týždeň výraznými poklesmi. Dow Jones stráca viac ako 1,3 %, S&P 500 klesol približne o 1,2 % a Nasdaq odpisuje okolo 1,1 %. Nálada investorov sa zhoršila po víkendovej eskalácii konfliktu v Perzskom zálive, kde opäť vzrástlo napätie medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Správy o ďalších útokoch na energetickú infraštruktúru a rastúce riziko ďalšej destabilizácie regiónu výrazne zvýšili averziu k riziku na finančných trhoch.
Perzský záliv sa podieľa na významnej časti globálnej ťažby a exportu ropy a podstatná časť svetových dodávok energií prechádza cez Hormuzský prieliv. Aj obmedzené narušenie v tomto regióne sa preto okamžite premieta do cien energií, čo je teraz jasne viditeľné.
Ropný trh reagoval prudko. Cena ropy opäť prekročila 100 USD za barel a dostala sa na najvyššie úrovne za niekoľko rokov. Rastúce náklady na energie negatívne ovplyvňujú náladu investorov, pretože zvyšujú riziko obnovenia inflačných tlakov v globálnej ekonomike. Drahšie energie znamenajú vyššie náklady pre firmy aj spotrebiteľov, čo môže v dlhšom horizonte spomaliť ekonomický rast. Zároveň drahšie energie komplikujú centrálnym bankám boj s infláciou, a tým zvyšujú riziko ďalšieho zrýchlenia rastu cien. Za týchto podmienok trhy začínajú obmedzovať očakávania týkajúce sa uvoľňovania menovej politiky v najväčších ekonomikách sveta.
Rastúce geopolitické napätie zároveň presúva kapitál do aktív považovaných za bezpečnejšie. V takomto prostredí posilňuje americký dolár a investori pristupujú opatrnejšie k rizikovejším segmentom akciového trhu. Zvýšená volatilita je viditeľná najmä v sektoroch citlivých na ceny energií a globálny obchod.
Všetko nasvedčuje tomu, že Blízky východ zostane pre trhy ešte určitý čas v centre pozornosti. Ak napätie v Perzskom zálive pretrvá alebo bude ďalej rásť, energetický trh môže zostať pod tlakom dlhšie obdobie. V takomto scenári sa geopolitika opäť stane jedným z hlavných faktorov, ktoré budú v nasledujúcich týždňoch formovať správanie globálnych finančných trhov.
Dnes futures na US500 (S&P 500) mierne rastú. Investori dúfajú, že to najhoršie už majú trhy za sebou a že konflikt na Blízkom východe nebude ďalej eskalovať. Náladu na trhu podporujú aj správy o možnom koordinovanom uvoľnení ropných rezerv zo strany krajín G7.
Firemné správy
- Energetické spoločnosti pokračujú v raste vďaka súčasným otrasom na energetickom trhu. Medzi hlavné rastové tituly patria Chevron (CVX.US), Exxon (XOM.US) a APA (APA.US).
- Akcie spoločnosti Hims & Hers (HIMS.US) v pondelok výrazne rastú po správach, že Novo Nordisk plánuje predávať svoje populárne lieky na obezitu a cukrovku prostredníctvom telehealth platformy spoločnosti Hims. To naznačuje vyriešenie nedávneho právneho sporu a možnosť nového partnerstva medzi oboma firmami. Trh túto správu prijal pozitívne, pretože potenciálna spolupráca zvyšuje šance spoločnosti Hims na vyššie tržby a ďalší rast.
- Spoločnosť Nasdaq (NDAQ.US) oznámila partnerstvo s kryptomenovou burzou Kraken v oblasti tokenizácie akcií. Ide o projekt, ktorý umožní vytváranie a obchodovanie digitálnych akciových tokenov a burzovo obchodovaných produktov nesúcich rovnaké práva ako tradičné cenné papiere. Platforma postavená na blockchaine umožní investorom držať akciové tokeny s rovnakými hlasovacími právami a dividendami ako pri bežných akciách a zároveň plynulo prechádzať medzi regulovaným trhom a on-chain trhom.
- Akcie spoločnosti Applied Optoelectronics (AAOI.US) rastú po tom, čo firma oznámila svoju prvú veľkú objednávku na 1.6T dátacentrové transceivery od jedného zo svojich kľúčových dlhodobých hyperscale zákazníkov. Tieto zariadenia majú zvýšiť sieťovú kapacitu potrebnú na spracovanie záťaže spojenej s umelou inteligenciou.
- Akcie spoločnosti Dianthus Therapeutics (DNTH.US) rastú približne o 20 % po oznámení sľubných predbežných výsledkov z 3. fázy klinickej štúdie lieku tejto spoločnosti.
