Krypto správy 📈 Bitcoin sa odráža a blíži sa k úrovni 80 000 USD

Na pozadí optimizmu na globálnych akciových trhoch dnes Bitcoin vystúpil nad 79 000 USD a pokúša sa o trvalejší prielom rezistencie na úrovni 80 000 USD. Táto úroveň nie je definovaná iba svojím „okrúhlym“ psychologickým významom, ale aj on-chain ukazovateľom True Market Mean a pozicovaním dílerov. Prílev kapitálu do Bitcoinu sa zlepšil vďaka inštitucionálnemu dopytu a nákupom cez ETF, distribúcia však stále pokračuje pri relatívne slabom spotovom dopyte.
Pri pohľade na graf je súčasná fáza odrazu po poklese jasne dlhšia než tá predchádzajúca a jej percentuálny rozsah je tiež väčší. Samo osebe to však nezaručuje návrat do uptrendu. Zóna 82 000 až 83 000 USD, kde sa nachádza 200 EMA červená línia, sa môže v prípade trvalejšieho prielomu nad 80 000 USD ukázať ako rozhodujúca oblasť rezistencie. V tejto fáze odraz stále pôsobí krehko, zatiaľ čo 14-dňové RSI vzrástlo nad 65.
Zdroj: xStation5
Nedávne spomalenie rastového momenta Bitcoinu v okolí nákladovej bázy krátkodobých držiteľov potvrdili on-chain dáta. Keď sa cena blížila k 80 000 USD, krátkodobí držitelia začali agresívne realizovať zisky. 24-hodinový SMA realizovaného zisku krátkodobých držiteľov vzrástol približne na 4 milióny USD za hodinu, čo je zhruba štyrikrát viac než základná úroveň sledovaná od polovice apríla. Krátkodobí investori využili rally ako príležitosť na predaj, zatiaľ čo dopyt nemal dostatočnú likviditu, aby túto vlnu vyberania ziskov absorboval. Otázkou zostáva: bude to tentoraz iné?
Zdroj: Glassnode
Po poklese implikovanej volatility ukazuje 25 Delta Skew, ako sa v priebehu apríla vyvíjal dopyt po zabezpečení. Celkový trend ukazuje pokles prémie pri put opciách, pričom 1-mesačný skew klesol z približne 18 % na 12 %. To odráža nižší dopyt po zabezpečení proti poklesu, keďže sa trhové podmienky stabilizovali.
Na krátkom konci bol 1-týždňový skew reaktívnejší a opakovane sa posúval smerom k neutrálnym úrovniam 2 až 4 %. Tieto pohyby boli prevažne taktické. Poklesy sa využívali na nákupy call opcií a predaje zabezpečenia proti poklesu.
V poslednom období, keď sa cena blíži k rezistencii na úrovni 80 000 USD, však dopyt po put opciách opäť vzrástol. To posunulo skew späť smerom k pásmu 11 až 12 % naprieč splatnosťami. Trh si naďalej udržiava zabezpečenie proti poklesu. Krátkodobo reaguje takticky, zatiaľ čo na dlhšom konci krivky zostáva opatrný.
Zdroj: Glassnode
S klesajúcou volatilitou a nižším skew sa trh čoraz viac sústreďuje na pozicovanie, pričom úroveň 80 000 USD sa stáva kľúčovým pivotom. Trvalý dopyt po strike 80 000 USD naprieč krátkodobými a strednodobými splatnosťami naznačuje rastúci záujem o expozíciu smerom nahor, nie o pozicovanie na odmietnutie na rezistencii.
Kľúčové zóny short gamma sa nachádzajú na 76 000 USD smerom nadol a 82 000 USD smerom nahor. V týchto oblastiach môžu hedgingové toky zosilniť cenové pohyby, najmä v prostredí nízkej likvidity. Prielom nad 80 000 USD by mohol priblížiť spotovú cenu k zóne 82 000 USD, kde by short gamma mohla donútiť dílerov nakupovať do sily a tým pohyb ďalej podporiť. Pozicovanie zostáva opatrné, ale trh je čoraz viac vystavený prudšej reakcii smerom nahor, ak bude rezistencia prekonaná.
Zdroj: Glassnode
