Graf dňa: EURUSD (04.05.2025)

Kurz EUR/USD sa v pondelok obchoduje okolo 1,1719. Napriek zdanlivo pozitívnym priemyselným dátam však eurozóna vysiela varovné signály. Finálna hodnota indexu PMI pre výrobný sektor v apríli dosiahla 52,2 bodu, zatiaľ čo o mesiac skôr bola na úrovni 51,6 bodu. Na prvý pohľad ide o solídne zlepšenie. V skutočnosti však rast výrobnej aktivity nie je ťahaný reálnym dopytom, ale zvýšeným predzásobením firiem, ktoré sa snažia zabezpečiť si tovar proti ďalším výpadkom a rastu cien v dôsledku eskalácie napätia na Blízkom východe. Ide tak o zdanlivo pozitívny výsledok, ktorý v skutočnosti vypovedá viac o obavách z narušenia dodávateľských reťazcov než o skutočnej sile európskej ekonomiky.
Diabol sa skrýva v detailoch. Práve tieto detaily formujú výhľad rastu aj inflácie v eurozóne. Meškania dodávok dosiahli najhoršiu úroveň od júla 2022, inflácia vstupných nákladov vzrástla na 46-mesačné maximum a cenové tlaky sa čoraz výraznejšie prenášajú do predajných cien. To predstavuje najväčší mesačný skok od začiatku záznamov v roku 1997. ECB preto čelí skutočnej dileme. Dáta naznačujú oživenie, ale predstihové ukazovatele sentimentu výrobcov a očakávania iba potvrdzujú rastúce riziko stagflácie. Pre EUR/USD to znamená prostredie zvýšenej neistoty, v ktorom môže byť kurz náchylný na prudké pohyby podľa ďalších signálov od Fedu a ECB. Silnejšie dáta o inflácii z USA by mohli pár zatlačiť späť k supportu na úrovni 1,1650.
Na dennom grafe EUR/USD kurz po prudkom raste k úrovni okolo 1,2060 na začiatku roka prešiel výraznou korekciou, ktorá stlačila ceny k minimám okolo 1,1380. Odtiaľ následne prišiel odraz. Aktuálne sa pár obchoduje na úrovni 1,1719 a pohybuje sa v blízkosti 50-dňového EMA na 1,1681 a 100-dňového EMA na 1,1678. Tie spoločne tvoria dynamickú zónu supportu, zatiaľ čo 200-dňový EMA na 1,1634 slúži ako ďalšia obranná línia pre býkov.
Bollingerove pásma ukazujú na zužujúcu sa volatilitu. Horné pásmo sa nachádza na 1,1771 a dolné pásmo na 1,1669, čo signalizuje možný prielom v nadchádzajúcich seansách. RSI sa pohybuje okolo neutrálnej úrovne 52, neposkytuje teda jasný smerový signál a naznačuje, že trh stále hľadá momentum pre rozhodujúci pohyb nad rezistenciu na 1,1800 alebo pre hlbšiu korekciu smerom k už spomínanému supportu pri 200-dňovom EMA.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
BREAKING: Irán útočí na americké lode? Ceny ropy prudko rastú
Krypto správy 📈 Bitcoin sa odráža a blíži sa k úrovni 80 000 USD
💶Priemysel eurozóny: Krehké oživenie zakrýva stagflačné riziká
Ekonomický kalendár: V centre pozornosti sú dáta PMI; firemný kalendár na tento týždeň ⬇️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.