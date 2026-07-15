Lacný jen, drahé dôsledky: Ako funguje výnosný carry trade, ktorý oslabuje jen? 💰

Dlhodobé oslabovanie japonského jenu vyvrcholilo na konci júna prepadom meny na najnižšiu úroveň voči americkému doláru za približne 40 rokov. Pozornosť investorov sa preto opäť obracia na faktory, ktoré japonskú menu tlačia nadol. Jedným z najvýznamnejších je takzvaný yen carry trade.
Táto stratégia spočíva v tom, že si investori lacno požičiavajú v jenoch a získané prostriedky následne investujú do zahraničných aktív s vyšším výnosom. Zarábajú tak na rozdiele medzi nízkymi úrokmi v Japonsku a vyššími sadzbami v iných ekonomikách. Predajom jenov však zároveň zvyšujú tlak na jeho ďalšie oslabovanie.
Ako funguje carry trade?
- Princíp carry trade je pomerne jednoduchý. Investor si požičia peniaze v mene, ktorá má nízku úrokovú sadzbu, prevedie ich do inej meny a investuje do aktíva s vyšším výnosom. Jeho ziskom je rozdiel medzi nákladmi na financovanie a výnosom z investície.
- Predstavme si, že si investor požičia 1 milión jenov s úrokom 1 %. Peniaze následne prevedie na americké doláre a nakúpi americké štátne dlhopisy, ktoré ponúkajú výnos 4 %. Ak sa výmenný kurz nezmení, investor získa úrokový rozdiel vo výške 3 percentuálnych bodov.
- Pri menových carry obchodoch sa tento výnos často pripisuje každý deň. Investori preto môžu pozície držať niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov. Ak sa však podmienky na trhu rýchlo zmenia, môžu svoje obchody v krátkom čase uzavrieť.
- Carry trade býva mimoriadne obľúbený v období nízkej volatility a veľkých rozdielov medzi úrokovými sadzbami jednotlivých krajín. Takáto situácia zvyčajne vzniká vtedy, keď centrálne banky presadzujú odlišnú menovú politiku. Zatiaľ čo jedna krajina zvyšuje sadzby v reakcii na infláciu, iná ich udržiava nízko s cieľom podporiť hospodársky rast.
Prečo je japonský jen ideálnou menou pre carry trade?
- Japonsko udržiava úrokové sadzby na mimoriadne nízkych úrovniach už od prasknutia realitnej a akciovej bubliny na začiatku 90. rokov. Bank of Japan postupne znížila sadzby k nule a neskôr ich dostala dokonca do záporného pásma, aby podporila stagnujúcu ekonomiku.
- Vďaka tomu sa jen stal jednou z najobľúbenejších mien na financovanie obchodov na svete. Pôžičky v jenoch boli dlhodobo výrazne lacnejšie než financovanie v amerických dolároch, austrálskych dolároch alebo ďalších hlavných menách.
- Popularitu stratégie podporuje aj veľkosť a likvidita japonských finančných trhov. Investori si môžu požičiavať vysoké objemy jenov bez výraznejšieho vplyvu na cenu financovania. Aktívne pritom nie sú iba veľké finančné inštitúcie, ale aj drobní japonskí obchodníci.
- Objem mimoburzového maržového obchodovania s menami v Japonsku dosahoval medzi januárom a júnom v priemere približne 985,7 bilióna jenov mesačne, čo je viac než dvojnásobok úrovne spred desiatich rokov. Nejde síce o priamy údaj o veľkosti carry trade, ale toto číslo poukazuje na mimoriadne silný záujem japonských investorov o menové stratégie.
- Bank of Japan síce od roku 2024 postupne zvyšuje sadzby a normalizuje menovú politiku, jej základná sadzba sa však stále pohybuje iba okolo 1 %. To je výrazne menej než napríklad 4,35 % v Austrálii alebo cieľové pásmo 3,50 až 3,75 % v USA.
Ako carry trade oslabuje jen?
- Na uskutočnenie carry trade musí investor najskôr predať japonské jeny a nakúpiť zahraničnú menu alebo zahraničné aktívum. Na devízovom trhu sa tak zvyšuje ponuka jenov, čo vytvára tlak na pokles kurzu.
- Čím viac investorov túto stratégiu využíva, tým silnejší môže byť predajný tlak na japonskú menu. Slabší jen zároveň zvyšuje výnos už otvorených obchodov, pretože investori môžu svoje zahraničné zisky previesť späť na väčšie množstvo jenov.
- Tento mechanizmus však môže fungovať aj opačne. Ak investori začnú očakávať rýchlejšie zvyšovanie sadzieb v Japonsku alebo prudké posilnenie jenu, môžu začať carry obchody uzatvárať. To znamená, že predajú zahraničné aktíva a nakúpia jeny, aby splatili svoje pôžičky.
- Ak k tomu dôjde vo veľkom rozsahu, jen môže v krátkom čase prudko posilniť. Zatváranie pozícií môže navyše vyvolať reťazovú reakciu, pri ktorej rast jenu prinúti k odchodu ďalších investorov.
- Carry trade však nie je jediným faktorom ovplyvňujúcim kurz japonskej meny. Významnú úlohu zohráva aj obchodná bilancia Japonska, vývoj svetovej ekonomiky, ceny dovážaných energií alebo dopyt po jene ako bezpečnom prístave v období zvýšeného napätia.
Japonské úrady sa snažia odradiť špekulantov
- Japonskí predstavitelia opakovane upozorňujú, že nadmerné a jednostranné pohyby menového kurzu sú nežiaduce. Konkrétne stratégie, ako je carry trade, však zvyčajne priamo neoznačujú za hlavnú príčinu oslabovania meny.
- Úrady sa snažia obmedzovať špekulatívne obchody proti jenu prostredníctvom slovných varovaní aj priamych zásahov na devízovom trhu. Počas jedného mesiaca od konca apríla vynaložili na nákupy jenov a predaje dolárov takmer 74 miliárd dolárov.
- Menové intervencie však zvyčajne majú iba dočasný účinok, ak ich nesprevádza zásadnejšia zmena menovej politiky. Kým zostávajú japonské úrokové sadzby výrazne pod sadzbami v zahraničí, motivácia staviť proti jenu pretrváva.
- Vývoj sledujú aj centrálne banky a regulačné orgány v ďalších krajinách. Objem pozícií financovaných v jenoch môže byť veľmi vysoký a ich rýchle zatváranie môže spôsobiť prudké pohyby nielen na menových trhoch, ale aj pri dlhopisoch a akciách.
Najväčším rizikom je prudká zmena kurzu
- Výnos carry trade závisí od toho, či úrokový rozdiel prevýši prípadné straty spôsobené pohybom menového kurzu. Práve kurzové zmeny predstavujú najväčšie riziko celej stratégie.
- Investor si napríklad požičia 1 milión jenov a pri kurze 100 jenov za dolár ich prevedie na 10 000 dolárov. Tie investuje do amerických štátnych dlhopisov a po roku získa 10 400 dolárov.
- Ak však jen počas tohto obdobia posilní na 80 jenov za dolár, hodnota investície po spätnom prevode dosiahne iba 832 000 jenov. Investor tak utrpí stratu napriek tomu, že samotný americký dlhopis priniesol kladný úrokový výnos.
- Podobná situácia nastala v roku 2024. Prekvapivé zvýšenie sadzieb zo strany Bank of Japan spolu so slabšími ekonomickými údajmi z USA vyvolalo prudké posilnenie jenu. Investori začali rýchlo zatvárať carry obchody a nakupovať japonskú menu. Vznikla tak spätná väzba, ktorá rast jenu ešte zrýchlila.
- Rovnaký scenár sa môže zopakovať, ak trhy začnú očakávať rýchlejší rast sadzieb v Japonsku alebo rozsiahlejšie intervencie tamojších úradov. V súčasnosti však väčšina investorov predpokladá, že japonské sadzby zostanú výrazne nižšie než v ostatných vyspelých ekonomikách. Jen preto pravdepodobne naďalej zostane atraktívnou menou na financovanie carry obchodov.
Graf USDJPY (USDJPY, H4)
Zdroj: xStation5
Menový pár USDJPY sa aktuálne obchoduje v blízkosti úrovne 162,29, pričom sa naďalej drží neďaleko tohtoročných maxím. Napriek niekoľkým krátkodobým korekciám zostáva celkový trend naďalej rastový, čo potvrdzuje pokračujúci tlak na oslabovanie japonského jenu.
Z technického pohľadu je pozitívne, že sa kurz nachádza nad oboma kĺzavými priemermi. EMA 50 sa aktuálne nachádza na úrovni 162,07, zatiaľ čo SMA 100 leží na hodnote 161,66. Tieto úrovne teraz vytvárajú dôležitú podpornú oblasť, ktorá by v prípade poklesu mohla opäť prilákať kupujúcich. Williams %R sa pohybuje okolo hodnoty −21, teda v blízkosti prekúpeného pásma. To síce naznačuje, že v krátkodobom horizonte môže dôjsť k určitej konsolidácii alebo miernej korekcii, zatiaľ sa však neobjavujú výraznejšie signály obratu trendu.
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