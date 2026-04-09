Lilly uvádza Foundayo na americký trh, boj v segmente perorálnych liekov na obezitu sa vyostruje

Eli Lilly 9. apríla oznámila, že jej nová pilulka na chudnutie Foundayo je teraz dostupná v Spojených štátoch prostredníctvom LillyDirect a telehealth providerov, pričom dodávky do maloobchodných lekární po celej krajine sa začali v ten istý deň. Raz denne užívaný perorálny GLP-1 začína na cene 149 USD mesačne pre samoplatcov a až na 25 USD mesačne pre oprávnených komerčne poistených pacientov. Uvedenie prichádza len niečo vyše týždňa po schválení lieku americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a ďalej vyostruje konkurenciu na rýchlo rastúcom trhu s perorálnou liečbou obezity.
Detaily uvedenia a cena
Foundayo, chemicky orforglipron, je schválený pre dospelých s obezitou alebo pre niektorých dospelých s nadváhou, ktorí zároveň majú zdravotné komplikácie súvisiace s hmotnosťou, a to spolu s diétou a pohybom. Lilly uviedla, že pilulku možno užívať kedykoľvek počas dňa bez obmedzení jedla a vody, čo je z pohľadu pohodlia výhoda oproti perorálnemu Wegovy od Novo Nordisk. Lilly zároveň uviedla, že oprávnení pacienti v programe Medicare Part D môžu získať Foundayo za 50 USD mesačne od 1. júla 2026.
Lilly uvádza prípravok na trh už s dátami z programu fázy 3 ATTAIN. V štúdii ATTAIN-1 pacienti na najvyššej dávke, ktorí v liečbe zotrvali, schudli v priemere 27,3 libry (12,4 %), zatiaľ čo účastníci hodnotení bez ohľadu na dokončenie štúdie schudli v priemere 25 libier (11,1 %). Reuters uviedol, že naprieč štúdiami pomohol prípravok pacientom znížiť telesnú hmotnosť približne o 12 % až 15 %.
Prečo je uvedenie dôležité
Americké uvedenie dáva Lilly priameho perorálneho konkurenta voči Novo Nordisk, ktorá uviedla pilulku Wegovy v januári 2026. Reuters upozornil, že Foundayo možno užívať s jedlom aj bez jedla, zatiaľ čo perorálny Wegovy sa musí užívať ráno nalačno a pred jedlom, vodou či ďalšími liekmi. Analytici napriek tomu ďalej očakávajú, že pilulky budú injekčnú liečbu skôr dopĺňať než úplne nahrádzať, zároveň sú však považované za dôležitý spôsob, ako osloviť pacientov, ktorí doteraz nechceli injekcie.
Trhy teraz budú sledovať prvé trendy v receptoch, tempo prijatia v maloobchodných lekárňach a to, do akej miery širšie poistné krytie podporí adopciu. Investori sa tiež zamerajú na to, či Lilly dokáže premeniť jednoduchšie dávkovanie a nižšiu vstupnú cenu Foundayo na výraznejší rast podielu na trhu perorálnych GLP-1 liekov.
