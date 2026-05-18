Palivo, mzdy a údržba: Ryanair čaká nákladnejší rok 📉

- Ryanair varuje pred rastom nákladov pre palivo, mzdy a údržbu lietadiel.
- Spoločnosť má zaistených 80 % paliva za 67 USD za barel, no nezaistená časť výrazne zdražela.
- Zisk za uplynulý rok dosiahol 2,26 mld. EUR a tržby vzrástli na 15,5 mld. EUR.
- Výhľad zostáva opatrný, pretože vyššie náklady a stagnujúce ceny leteniek môžu tlačiť na marže.
Spoločnosť Ryanair Holdings varovala, že v tomto roku môže čeliť výraznejšiemu rastu nákladov, ak sa ceny nezaisteného leteckého paliva udržia na súčasných úrovniach. Najväčšia európska nízkonákladová aerolinka upozornila, že tlak prichádza hneď z viacerých strán. Od drahšieho paliva cez vyššie mzdy posádok až po rastúce náklady na údržbu lietadiel.
Ryanair uviedol, že jednotkové náklady vo fiškálnom roku 2027 môžu vzrásť o stredné jednotky percent. Spoločnosť má síce zaistených 80 % svojich palivových potrieb za cenu 67 USD za barel, čo jej poskytuje určitú ochranu a výhodu oproti časti konkurencie. Zvyšných 20 % však zostáva vystavených trhovým cenám. Práve táto nezaistená časť podľa aerolinky výrazne zdražela.
Vedenie spoločnosti zároveň upozornilo, že je stále príliš skoro na poskytnutie konkrétneho výhľadu zisku. Dôvodom je vysoká volatilita cien paliva, neistota okolo dodávok a tiež nejasný vývoj konfliktu na Blízkom východe. Finančný riaditeľ Neil Sorahan uviedol, že účet za palivo vzrástol o niekoľko stoviek miliónov eur. Presnejšiu sumu však nešpecifikoval.
Reakcia trhu bola negatívna. Akcie Ryanairu po zverejnení výsledkov v Dubline klesli až o 4 % a od začiatku roka už stratili takmer 28 %. Investori sa obávajú, že rast cien paliva môže výrazne znížiť marže aeroliniek, najmä ak sa k nemu pridá slabšia cenotvorba leteniek. Podobnému tlaku čelia aj veľkí európski dopravcovia, napríklad IAG alebo Lufthansa, ktorí tiež hlásia výrazne vyššie náklady na palivo.
Napriek tomu Ryanair za uplynulý fiškálny rok vykázal solídne výsledky. Zisk po zdanení bez mimoriadnych položiek dosiahol 2,26 mld. EUR, čím prekonal vlastné cieľové rozpätie 2,13–2,23 mld. EUR. Tržby medziročne vzrástli o 11 % na 15,5 mld. EUR. To ukazuje, že dopyt po nízkonákladovom lietaní zostáva silný, hoci výhľad na ďalšie obdobie je opatrnejší.
Ďalším rizikom sú možné problémy s dostupnosťou leteckého paliva počas vrcholu cestovnej sezóny, najmä pre obmedzenú prepravu cez Hormuzský prieliv. Ryanair však uviedol, že Európa je podľa neho palivom dobre zásobená vďaka dodávkam zo Spojených štátov, Nórska a západnej Afriky.
Nákladový tlak sa netýka iba paliva. Ryanair očakáva, že ekologické dane v Európskej únii tento rok vzrastú o ďalších 300 mil. EUR. Spoločnosť tiež súhlasila s novým výrazným rastom miezd posádok. Vyššie náklady majú priniesť aj staršie lietadlá a servisné zásahy pri motoroch CFM Leap.
Na strane výnosov navyše aerolinka upozornila na určité oslabenie cien leteniek v posledných týždňoch. Zatiaľ čo predtým očakávala mierny rast letných taríf oproti minulému roku, ceny v druhom štvrťroku teraz smerujú skôr k stagnácii. To môže byť pre investorov citlivý signál, pretože kombinácia vyšších nákladov a slabšieho rastu cien leteniek zvyčajne tlačí na ziskové marže.
Ryanair napriek tomu naďalej počíta s rastom prevádzky. V tomto roku očakáva prepravu 216 mil. cestujúcich, čo by znamenalo medziročný nárast o 4 %. Spoločnosť tak zostáva rastovo naladená, ale jej výhľad je opatrnejší pre kombináciu drahšieho paliva, vyšších miezd, ekologických poplatkov a neistého geopolitického prostredia.
Dôležitou témou zostáva aj vedenie firmy. Rokovania o predĺžení kontraktu generálneho riaditeľa Michaela O’Learyho o ďalších 5 rokov do roku 2032 sú podľa spoločnosti takmer dokončené. Ryanair tak naznačuje, že si chce udržať kontinuitu vo vedení v období, keď aerolinky čelia náročnejším trhovým podmienkam.
