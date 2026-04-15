McDonald’s mieri do sveta energy drinkov 🥤

- McDonald’s plánuje vstúpiť do segmentu energetických nápojov
- Predaje energetických nápojov sa má v USA začať od augusta
- McDonald’s chce získať väčší podiel na globálnom nápojovom trhu
Najväčší svetový burgerový reťazec McDonald’s plánuje vstúpiť do segmentu energetických nápojov a špeciálnych limonád. Tento rok má vo svojich reštauráciách v USA zaradiť do ponuky napríklad Red Bull Dragonberry Energizer, a to ako súčasť širšej obmeny portfólia studených nápojov. Podobným smerom sa vydal aj Starbucks, ktorý nedávno spustil vlastné kofeínové nápoje Refreshers a zároveň rozšíril ponuku o možnosť pridania energetických shotov do ovocných nápojov.
Podľa dostupných informácií majú byť nové nápoje uvedené už budúci mesiac a zahŕňať majú aj varianty s Dr Pepperom. Samotné energetické nápoje by sa potom mali začať predávať od augusta. Fastfoodový reťazec plánuje expanziu v oblasti nápojov už niekoľko rokov. Podľa predbežných informácií chce McDonald’s ponúkať nové nápoje za nižšie ceny než konkurencia, ako sú Starbucks, Dutch Bros, Sonic a ďalšie reťazce.
McDonald’s očakáva, že nové nápoje prinesú franšízantom vysoké marže. Cieľom je zvýšiť tržby bez toho, aby došlo k spomaleniu obsluhy. Firma uviedla, že prevádzkovateľov reštaurácií zapojila do hľadania najefektívnejšieho spôsobu prípravy týchto nápojov.
Predaje energetických nápojov a miešaných limonád v USA rastú, pretože zákazníci čoraz častejšie hľadajú iné zdroje kofeínu než kávu a čaj. Podľa výskumnej spoločnosti Circana zaznamenali reštaurácie za posledných 12 mesiacov o 9 % viac objednávok energetických nápojov než v porovnateľnom predchádzajúcom období, zatiaľ čo objednávky kávy a čaju naopak klesali.
McDonald’s už skôr uviedol, že chce získať väčší podiel na globálnom nápojovom trhu, ktorého hodnota presahuje 100 miliárd dolárov. V roku 2023 predstavil McDonald’s vedľajší koncept CosMc’s, aby otestoval reakciu zákazníkov na netradičné nápoje. Po tom, čo tento koncept vlani ukončil, začal od septembra testovať nové nápoje v približne 500 reštauráciách. Podľa výsledkov testovania firma zistila, že na úspech na konkurenčnom trhu potrebuje širokú ponuku nápojov. Zároveň sa ukázalo, že zákazníci nemajú príliš veľký záujem o niektoré varianty, ako napríklad latte s príchuťou matchy alebo kurkumy.
Graf MCD.US (D1)
Zdroj: xStation
