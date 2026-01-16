Meď oslabuje po prudkom raste, obchodníci zvažujú dopad na reálny dopyt

- Goldman Sachs očakáva korekciu ceny medi na 11 000 USD/t do konca roka 2026.
- Špekulatívny kapitál je hlavným motorom rastu, zatiaľ čo fundamentálny dopyt slabne.
- Goldman Sachs očakáva korekciu ceny medi na 11 000 USD/t do konca roka 2026.
- Špekulatívny kapitál je hlavným motorom rastu, zatiaľ čo fundamentálny dopyt slabne.
Cena medi dnes klesla o 1,3 % na 12 970 USD za tonu, keď investori začali prehodnocovať dopad rekordného rastu cien na fyzický dopyt. Meď tak korigovala časť ziskov z predchádzajúcich týždňov, keď sa dostala na historické maximum. Podobný vývoj zaznamenal aj nikel, ktorého rast sa taktiež zastavil.
Za silným rastom medi v prvých týždňoch roka 2026 stála najmä investorská dopyt po reálnych aktívach, vrátane komodít. Podľa analytikov z Goldman Sachs je však väčšina cenového pohybu ťahaná špekulatívnymi prílevmi, nie fundamentálnou rovnováhou ponuky a dopytu. V poznámke uviedli, že meď je momentálne zraniteľná voči korekcii a očakávajú jej pokles na 11 000 USD za tonu do konca roka.
K oslabeniu cien mohlo prispieť aj rozhodnutie americkej vlády neuvaliť plošné clá na dovoz strategických surovín. Namiesto toho sa administratíva rozhodla pre vyjednávanie a zavedenie cenových stropov, čo by mohlo znížiť prémiu za meď v USA a zároveň zmierniť napätie v dodávateľských reťazcoch.
Napriek korekcii však dlhodobý výhľad na meď zostáva pozitívny, najmä vďaka očakávaným výpadkom v ťažbe a rastúcej dopyt po medi zo sektorov novej energetiky a umelej inteligencie, ktoré čiastočne kompenzujú slabší čínsky realitný trh.
Graf COPPER (H4)
Cena medi sa aktuálne pohybuje na úrovni 12 954 USD a po nedávnom dosiahnutí historických maxím dochádza ku krátkodobej korekcii. Napriek tomu zostáva technický trend silne býčí, keďže cena sa stále drží nad EMA 50 (12 711 USD) aj SMA 100 (12 111 USD). CCI sa nachádza na hodnote -36,2, čo poukazuje na ochladenie tempa rastu, ale bez známok prepredanosti. Momentum (100,88) zostáva v kladnom pásme a naznačuje, že rastový impulz ešte úplne nevyprchal.
Ak by cena prerazila pod EMA 50, mohlo by dôjsť k hlbšej korekcii smerom k oblasti SMA 100 (12 111 USD), kde sa môže objaviť prvá výraznejšia technická podpora. Naopak, návrat nad 13 000 USD by mohol obnoviť rastový sentiment a viesť k opätovnému testu rekordných úrovní.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Banky sa obávajú Trumpa📉Centrálne plánovanie v USA?
NATGAS rastie o 10 %🔥📈
Renault sa vracia do obranného priemyslu
Výpredaj na DE40 naberá na sile 🚨 DAX klesá o 1,5 % a medvede vyčkávajú na prelomenie podpory
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.