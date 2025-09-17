Meď stráca 1,5 % a klesá z 15-mesačného maxima 🚩

Ceny medi klesajú, pretože trh zohľadňuje očakávania vyššej produkcie v Čile, čo čiastočne kompenzuje vplyv slabšieho dolára. Čile je aktuálne najväčším producentom medi na svete (približne 25 % globálnej ponuky) a aj napriek problémom na viacerých kľúčových baniach očakáva tento rok nárast ťažby.
V roku 2023 klesla produkcia v Čile na najnižšiu úroveň za posledných 20 rokov. Meď aktuálne ustupuje z takmer 15-mesačných maxím, pričom pokles súvisí s mierne stabilnejším dolárom a možnosťou mierne jastrabích inflačných projekcií Fedu (rozhodnutie dnes o 20:00 CET). Medzitým v Čile:
Baňa Escondida (BHP) zaznamenala 11 % rast produkcie v prvej polovici roka.
Collahuasi sa zotavuje z obdobia ťažby rudy s nízkym obsahom medi.
El Salvador zvyšuje kapacitu po rekonštrukcii.
Ministerka baníctva Aurora Williams predpovedá rast produkcie tento aj budúci rok, pričom do roku 2027 by mala produkcia dosiahnuť rekordných 6 miliónov ton ročne – čo by znamenalo obrat oproti minuloročnému poklesu.
Kľúčové faktory rastu zahŕňajú:
Energetickú transformáciu (dopyt po medi v elektroinštaláciách)
Rozširovanie AI dátových centier
Na druhej strane, Čile už v minulosti nesplnilo ambiciózne ciele (Cochilco dlhodobo predpovedalo viac ako 7 mil. ton v súčasnosti). Kľúčovým hráčom zostáva Codelco, no spoločnosť stále zápasí s rokmi podinvestovania.
Copper (D1 interval)
Meď dnes stráca viac než 1,5 % a približuje sa k 50-dňovej exponenciálnej kĺzavej hodnote (EMA50, oranžová línia).
Zdroj: xStation5
