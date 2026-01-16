Medvedí trh s kakaom? 📉 Slabé európske spracovanie a silná africká úroda tlačia ceny nadol

Po silných rastoch v rokoch 2024 a 2025 je boom na trhu s kakaom už len vzdialenou spomienkou – trh sa už niekoľko mesiacov nachádza v silnom downtrende. Futures na kakao dnes klesli pod 5 000 USD za tonu, čo je najnižšia úroveň od 26. novembra, pod tlakom slabej dopytovej aktivity a zlepšujúcich sa vyhliadok úrody v západnej Afrike.
❗ Čo tlačí ceny kakaa nadol?
-
Európske spracovanie kakaa vo 4. kvartáli 2025 kleslo o 8,3 % medziročne na 304 470 ton. Išlo o šiesty pokles v rade a výsledok bol oveľa horší než očakávaný prepad o 2,9 %. Európa je najväčším trhom s kakaom na svete, takže ide o kľúčový ukazovateľ globálnej spotreby.
-
Ázijské spracovanie sa očakáva nižšie o 12 % medziročne, na najnižšiu úroveň za posledných 10 rokov. Globálny tlak na spracovanie ukazuje na znižovanie dopytu a problémy na trhu s čokoládou.
-
Silný americký dolár a short pozície zo strany exportérov a producentov, ktorí sa zaisťujú proti predchádzajúcim vysokým cenám, znižujú dopyt po futures.
-
Priaznivé pestovateľské podmienky v západnej Afrike takisto tlačia na pokles cien. Spoločnosť Tropical General Investments Group minulý piatok uviedla, že počasie podporí rast produkcie vo februári a marci v Pobreží Slonoviny a Ghane. Farmári hlásia väčšie a zdravšie struky než pred rokom.
-
Mondelez uviedol, že počet kakaových strukov v regióne je o 7 % nad päťročným priemerom a „výrazne vyšší“ než v predchádzajúcej sezóne. Hlavná zberová sezóna v Pobreží Slonoviny už začala a farmári sú optimistickí ohľadom kvality.
-
Napäté zásoby boli dlhodobým býčím faktorom, no situácia sa stabilizuje: Zásoby kakaa monitorované ICE v prístavoch USA klesli 26. decembra na 9,75-mesačné minimum (1 626 105 vriec), no odvtedy vzrástli na štvortýždňové maximum (1 660 515 vriec).
-
Európsky parlament 26. novembra schválil ročný odklad pravidiel EUDR, ktoré mali obmedziť dovoz kakaa spojeného s odlesňovaním. Znamená to, že v roku 2026 zostanú dovozy v tejto oblasti prevažne neregulované.
📈 Čo by mohlo podporiť ceny?
-
Určitú podporu poskytujú signály o nižších dodávkach z Pobrežia Slonoviny. Farmári zatiaľ dodali do prístavov 1,073 milióna ton (od 1. októbra do 4. januára), čo je o 3,3 % menej než v rovnakom období minulý rok (1,11 mil. ton).
-
Peak Trading Research odhaduje, že každoročné prevažovanie komoditných indexov môže viesť k nákupu približne 37 000 kontraktov na kakao, čo predstavuje takmer 31 % celkového otvoreného opčného záujmu. To môže pomôcť stabilizovať ceny okolo aktuálnych úrovní.
-
Kakao má byť tento mesiac pridané do indexu Bloomberg Commodity Index (BCOM). Podľa odhadov Citigroup by toto zaradenie mohlo priniesť až 2 miliardy USD do nákupov futures na kakao v New Yorku.
COCOA (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Banky sa obávajú Trumpa📉Centrálne plánovanie v USA?
NATGAS rastie o 10 %🔥📈
Renault sa vracia do obranného priemyslu
Výpredaj na DE40 naberá na sile 🚨 DAX klesá o 1,5 % a medvede vyčkávajú na prelomenie podpory
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.