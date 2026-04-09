Meta a CoreWeave rozširujú AI cloudové partnerstvo novou dohodou za 21 mld. USD

Meta Platforms a CoreWeave oznámili rozšírenú dohodu o AI infraštruktúre v hodnote približne 21 mld. USD, ktorá potrvá do decembra 2032. Vo štvrtkovom popoludňajšom obchodovaní v USA akcie Meta rástli približne o 2,0 % na 624,71 USD, zatiaľ čo akcie CoreWeave klesali asi o 3,1 % na 86,16 USD. Dohoda ďalej posilňuje snahu Meta zabezpečiť si väčšiu výpočtovú kapacitu pre umelú inteligenciu v čase, keď rýchlo rastie dopyt po rozsiahlych inference workloadoch.
Dohoda rozširuje rýchlo rastúci vzťah
CoreWeave uviedla, že nová dohoda nadväzuje na doterajšiu spoluprácu oboch spoločností a zabezpečí dedikovanú AI cloudovú kapacitu naprieč viacerými lokalitami. Nasadenie bude zahŕňať aj niektoré z prvých implementácií platformy Nvidia Vera Rubin, ktorá má byť podľa Reuters približne dvakrát rýchlejšia než súčasná generácia Blackwell. Nový kontrakt prichádza nad rámec podobnej dohody za 14,2 mld. USD podpísanej v septembri, čím sa kombinovaná hodnota oboch kontraktov dostáva nad 35 mld. USD.
Dohoda je dôležitá pre obe strany. Meta navyšuje infraštruktúru pre vývoj a nasadzovanie svojich AI modelov, zatiaľ čo CoreWeave posilňuje pozíciu významného dodávateľa špecializovanej AI cloudovej kapacity pre veľkých technologických zákazníkov. Reuters uviedol, že Meta je teraz jedným z najväčších zákazníkov CoreWeave, hoci Microsoft vlani stále tvoril približne 67 % tržieb spoločnosti.
Financovanie zostáva pre CoreWeave kľúčovou témou
Napriek veľkosti kontraktu trh ďalej sleduje, ako CoreWeave financuje svoju expanziu. Reuters uviedol, že firma samostatne oznámila plán predaja dlhopisov za 1,25 mld. USD a konvertibilných dlhopisov za 3 mld. USD, pričom už skôr uviedla, že kapitálové výdavky v roku 2026 môžu dosiahnuť až 35 mld. USD oproti 14,9 mld. USD v roku 2025. To pomáha vysvetliť, prečo akcie CoreWeave vo štvrtok zaostávali za Meta aj po oznámení kontraktu.
Pre Meta dohoda podporuje širší AI investičný tlak. Reuters napísal, že spoločnosť tento rok plánuje investovať až 135 mld. USD do budovania AI infraštruktúry, pretože sa snaží posilniť svoju pozíciu voči OpenAI, Googlu a Anthropic. Trhy teraz budú sledovať, ako rýchlo bude nová kapacita od CoreWeave nasadená, či bude ďalej rásť dopyt po inferencii a ako efektívne CoreWeave zvládne tento rast financovať.
