Nemecký automobilový gigant chystá tvrdšie úspory 🚗

- Prevádzkový zisk Volkswagenu v prvom štvrťroku klesol o 14 % na 2,5 miliardy EUR.
- Tržby sa znížili o 2,5 % na 75,7 miliardy EUR a prevádzková marža dosiahla iba 3,3 %.
- Automobilku zaťažujú americké clá, slabší dopyt v Číne a USA aj geopolitická neistota.
- Vedenie naznačuje hlbšie škrty, ktoré môžu zasiahnuť kapacity, pracovné miesta aj zložitú modelovú ponuku.
- Prevádzkový zisk Volkswagenu v prvom štvrťroku klesol o 14 % na 2,5 miliardy EUR.
- Tržby sa znížili o 2,5 % na 75,7 miliardy EUR a prevádzková marža dosiahla iba 3,3 %.
- Automobilku zaťažujú americké clá, slabší dopyt v Číne a USA aj geopolitická neistota.
- Vedenie naznačuje hlbšie škrty, ktoré môžu zasiahnuť kapacity, pracovné miesta aj zložitú modelovú ponuku.
Volkswagen vstúpil do roka v slabšej kondícii, než trh očakával. Nemecká automobilka oznámila za prvý štvrťrok nečakaný pokles prevádzkového zisku o 14 % na 2,5 miliardy EUR, zatiaľ čo analytici počítali skôr so stabilným výsledkom. Výsledky ukazujú, že tlak na európske automobilky sa ďalej prehlbuje a že doterajšie úsporné opatrenia nemusia stačiť na ochranu ziskovosti v prostredí slabšieho dopytu, colných bariér a geopolitickej neistoty.
Finančný riaditeľ Arno Antlitz uviedol, že v súčasnom prostredí nie sú plánované škrty dostatočné. Volkswagen podľa neho potrebuje ďalšie kroky, aby zabezpečil dlhodobú budúcnosť skupiny. Tieto slová naznačujú, že automobilku čaká hlbšia reštrukturalizácia, ktorá sa môže dotknúť nielen nákladov, ale aj výrobných kapacít, modelovej ponuky a celkovej zložitosti skupiny.
Tržby Volkswagenu v prvom štvrťroku klesli o 2,5 % na 75,7 miliardy EUR, čo bolo pod očakávaniami analytikov, ktorí počítali s hodnotou 77,6 miliardy EUR. Prevádzková marža dosiahla iba 3,3 %, čo potvrdzuje, že firma má obmedzený priestor na chyby. Napriek tomu vedenie očakáva, že sa marža v roku 2026 zvýši do pásma 4 až 5,5 %, oproti 2,8 % v roku 2025. Tento výhľad však bude závisieť od toho, či sa podarí presadiť úspory a stabilizovať kľúčové trhy.
Jedným z najväčších problémov sú americké clá, ktoré môžu skupinu stáť približne 4 miliardy EUR ročne. Pre koncern, ktorý zahŕňa značky ako Volkswagen, Audi a Porsche, ide o významnú záťaž, pretože clá priamo zhoršujú konkurencieschopnosť a znižujú ziskovosť vývozu. Automobilka zároveň čelí slabším predajom v Spojených štátoch aj v Číne, teda na trhoch, ktoré sú pre jej globálnu stratégiu zásadné.
Mimoriadne citlivá je situácia v Číne, kde Volkswagen v minulých rokoch investoval miliardy eur do vývoja a výroby vozidiel pre lokálny trh aj export. Od roku 2023 tu skupina znížila kapacitu približne o 1,5 milióna vozidiel a zároveň upravila dlhodobé predajné ciele. Dodávky Volkswagenu na najväčšom automobilovom trhu sveta na začiatku roka klesli o 15 %, čo poukazuje na silnejúcu konkurenciu domácich čínskych výrobcov aj zmenu preferencií zákazníkov.
Automobilka už skôr oznámila plán znížiť počet pracovných miest v Nemecku približne o 50 000 do roku 2030. Nové komentáre vedenia však naznačujú, že tlak na efektivitu môže byť ešte výraznejší. Generálny riaditeľ Oliver Blume uviedol, že Volkswagen musí pri hľadaní úspor „obrátiť každý kameň“. Pod drobnohľadom tak môžu byť nedostatočne využité závody, široké portfólio značiek aj zložitý modelový rad, ktorý zvyšuje výrobné a vývojové náklady.
Reakcia akcií bola spočiatku negatívna. Po zverejnení výsledkov titul klesol približne o 3 %, ale neskôr straty vymazal a obchodoval sa mierne v pluse. Tento vývoj naznačuje, že investori síce vnímajú slabé výsledky ako varovanie, ale zároveň môžu oceňovať ochotu vedenia pristúpiť k ďalším úsporám a štrukturálnym zmenám. Trh tak teraz bude sledovať najmä to, či Volkswagen dokáže sľuby o efektivite premeniť na konkrétne výsledky.
Ďalším rizikom zostáva geopolitika. Skupina potvrdila celoročný výhľad, ale zároveň upozornila, že nepočíta s možnou eskaláciou konfliktu na Blízkom východe. Vojna v Iráne zvyšuje neistotu pre európske automobilky, pretože môže tlačiť nahor ceny surovín, dopravy a energií. Podobné problémy už spomínajú aj konkurenti, napríklad Mercedes upozorňuje na rast nákladov na vstupy a Porsche na slabší dopyt na menšom, ale ziskovo atraktívnom trhu luxusných vozidiel.
Celkovo výsledky Volkswagenu ukazujú, že najväčšia európska automobilka stojí pred náročným obdobím. Slabšie tržby, nižší zisk, clá v USA a prepad v Číne vytvárajú kombináciu tlakov, ktorá si vyžaduje hlbšie zmeny než doteraz plánované úspory. Ak sa firme podarí zjednodušiť štruktúru, znížiť náklady a obnoviť konkurencieschopnosť na kľúčových trhoch, môže sa postupne vrátiť k stabilnejším maržiam. Krátkodobo však zostáva výhľad opatrný a investori budú čakať na jasnejšie dôkazy, že reštrukturalizácia skutočne prináša výsledky.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie spoločnosti Volkswagen sa nachádzajú pod výrazným predajným tlakom. Po predchádzajúcom raste k oblasti nad 107 EUR sa titul postupne dostal do klesajúceho trendu a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 87,75 EUR. Cena je pod oboma sledovanými kĺzavými priemermi, konkrétne pod EMA 50 na hodnote 92,55 EUR aj pod SMA 100 na úrovni 98,32 EUR, čo potvrdzuje slabé technické nastavenie a prevahu predajcov.
Negatívny signál predstavuje aj skutočnosť, že cena v posledných dňoch opäť oslabila pod krátkodobú konsolidačnú oblasť a testuje blízkosť marcových miním. RSI sa nachádza na hodnote 41,2, teda pod neutrálnou hranicou, ale zatiaľ mimo prepredaného pásma. To naznačuje, že predajný tlak je stále prítomný, avšak trh ešte nevykazuje extrémne vyčerpanie, ktoré by samo osebe podporovalo silnejší technický odraz.
Kľúčovou rezistenciou je teraz oblasť okolo 92,50 EUR, kde sa nachádza EMA 50. Ak by sa akcie dokázali vrátiť nad túto hladinu, mohlo by dôjsť k zmierneniu negatívneho výhľadu a k opätovnému testu úrovní okolo 98 EUR, kde leží SMA 100. Naopak, najbližší support sa nachádza v pásme okolo 86 až 87 EUR, teda v blízkosti aktuálnej ceny a posledných lokálnych miním. Ak by táto oblasť nevydržala, mohol by sa otvoriť priestor na ďalší pokles k 82 EUR.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.