Meta stavia všetko na AI: nová dohoda za 27 miliárd dolárov púta pozornosť 🎯

- Meta môže za AI infraštruktúru od Nebiusu zaplatiť až 27 miliárd USD.
- Dohoda potvrdzuje, že AI zostáva hlavnou investičnou prioritou spoločnosti.
- Nebius patrí medzi nových cloudových hráčov, ktorí ťažia z boomu okolo umelej inteligencie.
- Rastúca rola Nvidie vo financovaní týchto firiem zároveň vyvoláva otázky okolo možnej bubliny v AI sektore.
Spoločnosť Meta Platforms uzavrela s cloudovou firmou Nebius Group dohodu, ktorej hodnota môže počas najbližších piatich rokov dosiahnuť až 27 miliárd USD. Cieľom je zabezpečiť si špičkovú AI infraštruktúru, ktorú Meta potrebuje na vývoj pokročilých modelov a ďalších produktov postavených na umelej inteligencii.
Nebius poskytne Mete od začiatku roka 2027 vyhradenú kapacitu v hodnote 12 miliárd USD. Okrem toho sa Meta zaviazala nakúpiť až ďalších 15 miliárd USD v kapacite, ktorú firma buduje aj pre externých zákazníkov. Ide tak o jednu z najväčších jednotlivých zmlúv, ktoré Meta v posledných rokoch podpísala.
Dohoda dobre ukazuje, ako agresívne Meta investuje do rozvoja AI, aby dokázala držať krok s konkurentmi ako OpenAI alebo Google. Firma už skôr uzavrela s Nebiusom kontrakt za 3 miliardy USD, zároveň podpisuje miliardové dohody s Nvidiou a AMD a súbežne vyvíja aj vlastné čipy. Mark Zuckerberg navyše v minulosti uviedol, že Meta plánuje do roku 2028 investovať do infraštruktúry v USA až 600 miliárd USD.
Nebius je pritom jedným z nových hráčov, ktorí ťažia z boomu okolo AI. Táto amsterdamská spoločnosť vznikla oddelením od niekdajšieho ruského internetového giganta Yandex a zameriava sa na dátové centrá navrhnuté špeciálne na trénovanie modelov a prevádzku AI služieb. Práve podobné firmy začínajú konkurovať tradičným cloudovým gigantom, ako sú Amazon alebo Google.
Dôležitú úlohu v raste Nebiusu zohráva aj Nvidia, ktorá minulý týždeň oznámila investíciu vo výške 2 miliardy USD. Akcie Nebiusu po tejto správe vzrástli o 16 %. Nvidia tak ďalej podporuje takzvané neocloudy, teda nových poskytovateľov AI infraštruktúry, ktorí nakupujú jej čipy a stavajú na nich svoj biznis.
Práve tento model však vyvoláva aj kritiku. Časť trhu upozorňuje, že Nvidia investuje do firiem, ktoré zároveň kupujú jej produkty, čo môže vytvárať dojem uzavretého cyklu a nafukovať valuácie v AI sektore. Okrem Nebiusu už Nvidia tento rok investovala napríklad do CoreWeave, OpenAI alebo britskej spoločnosti Nscale.
Z pohľadu investorov je nová dohoda ďalším potvrdením, že súboj o výpočtový výkon v oblasti AI ďalej naberá na sile. Meta dáva jasne najavo, že chce mať dostatočnú kapacitu na vývoj vlastných modelov aj služieb, a je ochotná za túto stratégiu zaplatiť desiatky miliárd dolárov.
Články:
Facebook spúšťa Creator Fast Track, aby prilákal tvorcov z TikToku a YouTube
US Open: Nervozita z vojny a vysoká inflácia zmrazili náladu na Wall Street
Akcie SailPoint klesajú, keď výhľad na rok 2027 sklamal napriek solídnemu rastu vo 4Q
Preview výsledkov Micronu za 2. kvartál 2026. Je pamäťový supercyklus v plnom prúde?
