Meta zvyšuje ceny headsetov Quest v USA, keď rastú náklady na pamäťové čipy kvôli AI

Meta oznámila, že od 19. apríla zvýši ceny svojich headsetov Quest pre virtuálnu realitu v USA s odvolaním sa na vyššie náklady na pamäťové čipy. Najväčšia zmena sa týka modelu Quest 3 512GB, ktorého cena vzrastie o 100 USD na 599,99 USD, zatiaľ čo Quest 3S 128GB zdražie z 299,99 USD na 349,99 USD a verzia 256GB z 399,99 USD na 449,99 USD. Zdraženie prichádza v čase, keď prudký rast AI infraštruktúry obmedzuje ponuku pamätí a zvyšuje náklady na komponenty v celom elektronickom priemysle.
Čo sa mení
Podľa aktualizácie cien od Meta začnú nové ceny platiť 19. apríla. Zvýšenie sa v USA týka modelov Quest 3S 128GB, Quest 3S 256GB a Quest 3 512GB, pričom Reuters uviedol, že zmena sa dotkne aj repasovaných jednotiek Quest, zatiaľ čo príslušenstvo zostane za súčasné ceny.
Prečo Meta ceny zvyšuje
Reuters uviedol, že Meta tento krok spojila s rastúcimi nákladmi na pamäťové čipy, keďže výrobcovia uprednostňujú lukratívnejší dopyt dátových centier, ktorý vytvára rýchle budovanie AI infraštruktúry zo strany spoločností vrátane OpenAI, Googlu a Microsoftu. To už prinútilo k zdražovaniu aj ďalších výrobcov hardvéru, ako sú Dell, HP či Microsoft, zatiaľ čo Sony nedávno oznámila ďalšie zvýšenie ceny konzoly PlayStation 5.
Tento cenový krok zároveň ukazuje tlak na hardvérový biznis Reality Labs v čase, keď Meta agresívne investuje do umelej inteligencie. Meta v januári uviedla, že rast nákladov v roku 2026 bude čiastočne poháňaný investíciami do infraštruktúry, pričom prevádzkové straty Reality Labs majú zostať podobné úrovniam z roku 2025.
Trhy teraz budú sledovať, či vyššie ceny Questov ovplyvnia spotrebiteľský dopyt a či Meta poskytne viac detailov k nákladom na hardvér a výdavkom na AI pri zverejnení výsledkov za prvý štvrťrok 2026 dňa 29. apríla.
