Spirit Airlines sa podľa správ pripravujú na ukončenie prevádzky po kolapse rokovaní o záchrane za 500 miliónov USD

Spirit Airlines sa pripravujú na ukončenie prevádzky po tom, čo zlyhali rokovania o americkom záchrannom balíku vo výške 500 miliónov USD, uviedol 1. mája Wall Street Journal. Nízkonákladový dopravca sa snažil zabezpečiť financovanie počas svojej druhej bankrotovej reštrukturalizácie od roku 2025, no po rozpade rokovaní podľa správy prišiel o podporu potrebnú na ďalšiu prevádzku. Presný časový harmonogram prípadného ukončenia prevádzky zatiaľ nie je jasný.
Záchranný plán sa rozpadol
Navrhovaný záchranný balík zahŕňal financovanie vo výške 500 miliónov USD a podmienky, ktoré by mohli americkej vláde priniesť warranty zodpovedajúce 90 % vlastného imania Spiritu. Reuters 29. apríla uviedol, že rokovania ešte pokračovali a zatiaľ nebolo podané oznámenie, ktoré by spustilo proces likvidácie, skoršie správy však zároveň ukazovali, že dohoda narážala na odpor najmenej jednej kľúčovej skupiny veriteľov, hoci dve z troch hlavných veriteľských skupín plán podporili.
Prečo sa Spirit dostali na hranu
Reštrukturalizácia Spiritu už bola pod silným tlakom pre rast cien leteckého paliva a slabé prevádzkové podmienky. Reuters v polovici apríla uviedol, že Spirit varoval pred „okamžitým a významným negatívnym dopadom“ vyšších cien paliva na výsledky, zatiaľ čo J.P. Morgan odhadol, že palivový šok by mohol pridať asi 360 miliónov USD nákladov, teda viac než predstavovala voľná hotovosť aerolínií na konci roka. Na konci roka 2025 mal Spirit približne 273 miliónov USD neobmedzenej hotovosti a jeho reštrukturalizačný plán počítal so znížením flotily na približne 76 lietadiel do polovice augusta 2026.
Spirit zároveň súdu oznámili, že naliehavo potrebujú nové financovanie alebo prístup k 240 miliónom USD svojich prostriedkov, a právnik firmy uviedol, že likvidácia by zrušila viac než 17 000 pracovných miest a vytvorila miliardové nároky. Trhy teraz budú sledovať, či sa Spiritu ešte podarí získať núdzové financovanie, či veritelia spustia likvidáciu a aký dopad by prípadné ukončenie prevádzky malo na ceny leteniek a konkurenciu na americkom trhu nízkonákladových dopravcov.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.