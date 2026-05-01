US Open: Nádej na deeskaláciu podporuje býkov na Wall Street

Otvorenie americkej akciovej seansy sa začalo silným rastovým impulzom, ktorý podporili rastúce nádeje na ukončenie konfliktu v Iráne. Tieto zisky ďalej podporuje oživenie technologických spoločností po zverejnení ich výsledkov.
Ropa Brent sa prepadla takmer o 3 % a klesla k úrovni 107 USD za barel, zatiaľ čo WTI stratila až 5 % a spadla na 100 USD. Dôvodom sú správy, že Irán reagoval na americké úpravy návrhu dohody o ukončení prebiehajúceho konfliktu. Iránsky minister zahraničných vecí uviedol, že všetko domáce úsilie je teraz sústredené na ukončenie vojny. Na druhej strane, iránska snaha získať kontrolu nad Hormuzským prielivom môže zostať pre americkú stranu neprijateľná.
Trh optimisticky víta akúkoľvek šancu na deeskaláciu, hoci situácia zostáva krehká a blokáda iránskych prístavov je stále udržiavaná. Toto zmiernenie napätia spolu so solídnymi výsledkami technologických firiem posunulo hlavné indexy na nové maximá. Treba však upozorniť na výrazné sklamanie v indexe ISM v spracovateľskom priemysle, ktorý zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca napriek extrémnemu nárastu cenového subindexu.
Technický pohľad na US500
Index S&P 500 pokračuje v silnom raste a na otvorení seansy pridáva približne 0,8 %. Podobný pohyb je vidieť aj na futures kontrakte US500, ktorý sa aktuálne dostáva približne k 7 300 bodom. Včerajšie uzavretie nad 7 200 bodmi otvorilo priestor na ďalší rast, ťahaný predovšetkým technologickým sektorom. Index volatility VIX klesol na 16,70, teda na najnižšiu úroveň od začiatku februára, čo potvrdzuje dominanciu kupujúcich a dočasné upokojenie sentimentu. Investori by však mali zostať obozretní, pretože dnešná týždenná expirácia opcií môže pred záverom trhu priniesť zvýšenú volatilitu.
US500 dnes rastie takmer k 7 300 bodom vďaka nádejám na ukončenie konfliktu. Táto úroveň sa zhoduje so 138,2 % retracementom predchádzajúcej klesajúcej vlny. Od konca marca trh zaznamenal odraz o takmer 15 %. Ak bude posledná konsolidácia vnímaná ako vlajková formácia, mohol by najnovší breakout cieliť do pásma 7 500–7 700 bodov.
Firemné správy
Apple (AAPL.US): Cena akcií rastie o viac než 5 % po zverejnení finančných výsledkov a silného výhľadu tržieb pre tretí štvrťrok, ktorý prekonal očakávania analytikov. Spoločnosti sa podarilo upokojiť trh napriek varovaniu pred rastúcimi nákladmi na pamäťové čipy a pretrvávajúcim nedostatkom počítačov Mac.
Roblox (RBLX.US): Výrazný prepad akcií hernej spoločnosti, ktorá stráca viac než 18 %. Dôvodom je report ukazujúci nižší než očakávaný počet denne aktívnych používateľov (DAU).
Twilio (TWLO.US): Spoločnosť rastie o viac než 15 % po tom, čo tržby za prvý štvrťrok prekonali trhový konsenzus.
Moderna (MRNA.US): Akcie v pre-market obchodovaní posilnili o viac než 7 % vďaka finančným výsledkom za prvý štvrťrok, ktoré výrazne prekonali očakávania. Počas prvej hodiny obchodovania však akcie stratili takmer 4 %.
Pamäťový sektor (Sandisk, Western Digital): Napriek dobrým výsledkom ceny akcií oboch spoločností na začiatku seansy klesli, no teraz je viditeľné oživenie. Sandisk rastie približne o 4 % a WDC znížilo stratu zo -7,5 % na -0,2 %. Investori akcie najskôr predávali pre prehnané očakávania, ale oživenie spojené s nádejami na mier priviedlo dopyt späť k týmto víťazom trhu.
Cboe Global Markets (CBOE.US): Zaznamenáva rast o 9 % po oznámení znižovania nákladov a plánu zredukovať počet zamestnancov približne o 20 %.
Exxon (XOM.US) a Chevron (CVX.US): Strácajú o niečo viac než 1 % po finančných výsledkoch za 1. štvrťrok. Hoci spoločnosti vykázali silné čísla, čelia obmedzenej produkcii a zahraničnej kapacite pre uzavretie Hormuzského prielivu. Treba poznamenať, že keďže tieto spoločnosti pôsobia predovšetkým v USA, otvorenie prielivu by mohlo potenciálne zmierniť rast cien a budúcich ziskov.
Spirit Airlines sa podľa správ pripravujú na ukončenie prevádzky po kolapse rokovaní o záchrane za 500 miliónov USD
Tesla uvádza, že odmena Elona Muska za rok 2025 dosiahla 158,36 miliardy USD
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň: USDJPY, US500, OIL (01.05.2026)
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Apple s výbornými číslami, pamäte však budú spôsobovať problémy
