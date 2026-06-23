Micron padá o 9 %. Končí AI eufória na Wall Street?

- Technologické akcie pokračujú vo výpredaji, pričom Nasdaq stráca približne 1,5 % a pod tlakom sú najmä Alphabet, Nvidia, Oracle či Tesla
- Investori začínajú spochybňovať návratnosť masívnych investícií do umelej inteligencie, čo vyvoláva nervozitu naprieč celým technologickým sektorom
- Výrobca čipov Micron Technology sa prepadol približne o 9 %, pričom výrazné straty zaznamenali aj ďalšie polovodičové spoločnosti
- Akcie SpaceX pokračujú v korekcii po júnovom IPO a počas obchodovania sa opakovane dostali pod hranicu 150 dolárov za akciu
- Cena ropy Brent klesla pod 77 dolárov za barel po tom, čo USA dočasne uvoľnili sankcie na predaj iránskej ropy, čo zmiernilo obavy z výpadkov dodávok na trh
- Technologické akcie pokračujú vo výpredaji, pričom Nasdaq stráca približne 1,5 % a pod tlakom sú najmä Alphabet, Nvidia, Oracle či Tesla
- Investori začínajú spochybňovať návratnosť masívnych investícií do umelej inteligencie, čo vyvoláva nervozitu naprieč celým technologickým sektorom
- Výrobca čipov Micron Technology sa prepadol približne o 9 %, pričom výrazné straty zaznamenali aj ďalšie polovodičové spoločnosti
- Akcie SpaceX pokračujú v korekcii po júnovom IPO a počas obchodovania sa opakovane dostali pod hranicu 150 dolárov za akciu
- Cena ropy Brent klesla pod 77 dolárov za barel po tom, čo USA dočasne uvoľnili sankcie na predaj iránskej ropy, čo zmiernilo obavy z výpadkov dodávok na trh
Americké akciové trhy pokračujú v korekcii, pričom pod najväčším tlakom sa opäť ocitli technologické spoločnosti. Investori začínajú čoraz intenzívnejšie spochybňovať, či súčasné masívne investície do umelej inteligencie dokážu v blízkej budúcnosti priniesť očakávané výnosy.
Technologický index Nasdaq počas utorkového obchodovania strácal približne 1,5 %, pričom pod predajným tlakom sa ocitli viaceré mená, ktoré v posledných mesiacoch patrili medzi hlavných ťahúňov rastu akciových trhov. Akcie spoločností Alphabet, Nvidia, Oracle či Tesla pokračovali v poklese po výrazných stratách z predchádzajúceho obchodného dňa. Mimoriadne výrazný výpredaj postihol aj výrobcu polovodičov Micron Technology, ktorého akcie oslabili približne o 9 %.
GRAF: Vývoj ceny akcií spoločnosti Micron Technology (MU.US, H1)
Zdroj: xStation5
Za zhoršenou náladou stojí predovšetkým rastúca nervozita investorov z enormných kapitálových výdavkov spojených s rozvojom umelej inteligencie. Trh si začína klásť otázku, či miliardové investície do dátových centier, čipov a AI infraštruktúry dokážu v dohľadnom čase generovať dostatočne vysoké zisky na ospravedlnenie súčasných valuácií technologických spoločností.
Dodatočný tlak na technologický sektor vytvára aj očakávanie prísnejšej menovej politiky amerického Federálneho rezervného systému. Vyššie úrokové sadzby totiž znižujú atraktivitu rastových spoločností, ktorých hodnota je založená najmä na očakávaných budúcich ziskoch. Pod tlakom zostávajú aj akcie spoločnosti SpaceX. Tie od svojho mimoriadne úspešného vstupu na burzu začiatkom júna výrazne korigovali a počas utorkového obchodovania sa viackrát dostali pod hranicu 150 dolárov za akciu. Napriek tomu sa akcie neskôr stabilizovali v okolí 156 dolárov.
Výrazné straty zaznamenali aj ázijské trhy. Juhokórejský index Kospi sa prepadol približne o 10 %, pričom najväčší podiel na poklese mali technologické spoločnosti na čele so spoločnosťou Samsung Electronics.
GRAF: Vývoj ceny akcií spoločnosti Samsung Electronics (SMSN.UK, H1)
Zdroj: xStation5
Naopak, pozitívnejší vývoj zaznamenal ropný trh. Cena ropy Brent klesla pod úroveň 77 dolárov za barel, čím sa dostala na najnižšie úrovne od začiatku konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Dôvodom je rozhodnutie Spojených štátov dočasne uvoľniť sankcie na predaj iránskej ropy na obdobie dvoch mesiacov. Tento krok trhy interpretujú ako signál pokroku v rokovaniach medzi Washingtonom a Teheránom a znižuje obavy z výpadkov dodávok ropy na svetový trh.
Vývoj na trhoch naznačuje, že investori začínajú byť voči technologickému sektoru opatrnejší. Po mesiacoch prudkého rastu poháňaného eufóriou okolo umelej inteligencie sa pozornosť trhu postupne presúva od veľkých vízií k otázke, aké reálne ekonomické výsledky budú spoločnosti schopné v nasledujúcich rokoch priniesť.
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