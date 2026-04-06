Micron slabne a konkurencia silnie 💾⚠️

- Akcie Micronu od nedávneho maxima klesli o viac než 20 %.
- SK Hynix chystá americké ADR až za 10 miliárd USD, čo môže zvýšiť tlak na Micron.
- Kórejský rival má výrazne silnejšiu pozíciu v segmente HBM pamätí pre AI.
- Z dlhodobého hľadiska však môže Micron ťažiť z rýchlejšieho rastu, ak úspešne dobehne konkurenciu.
Akcie spoločnosti Micron Technology majú za sebou volatilné obdobie. Po veľmi silnom vstupe do roka, keď titul v januári pridal takmer 50 %, prišlo výrazné ochladenie. Od maxima spred približne troch týždňov akcie odpísali viac než 20 % a marec sa pre Micron stal najslabším mesiacom za takmer štyri roky. Na sentiment doliehajú obavy o vývoj trhu s pamäťovými čipmi aj širšia neistota na trhoch spojená s konfliktom okolo Iránu.
Ďalší tlak môže priniesť aj chystaný vstup juhokórejského SK Hynix na americký trh. Firma plánuje tento rok ponúknuť svoje ADR v USA a transakcia by mohla vyniesť až 10 miliárd USD. Ak sa to potvrdí, pôjde o jeden z najväčších newyorských debutov zahraničnej spoločnosti za posledné obdobie. Pre Micron je to dôležité najmä preto, že by prišiel o pozíciu jediného americky obchodovaného čistého hráča na trhu DRAM pamätí.
Práve táto exkluzivita doteraz Micronu pomáhala držať mierne vyššiu valuáciu než pri SK Hynix. To sa však môže zmeniť. Americkí investori dostanú novú možnosť, ako staviť na dopyt po pamätiach spojených s rozvojom umelej inteligencie, a časť kapitálu sa môže krátkodobo presunúť práve do SK Hynix. Ten je navyše vnímaný ako silnejší hráč v segmente HBM pamätí, teda vysoko výkonných čipov kľúčových pre AI servery.
Podľa dostupných údajov mal SK Hynix vo štvrtom štvrťroku približne 57 % globálnych tržieb v HBM, čo je viac než dvojnásobok podielu Micronu. Napriek tomu sa obe akcie obchodujú relatívne lacno, približne za štvornásobok očakávaných ziskov, zatiaľ čo širší index S&P 500 sa pohybuje výrazne vyššie. To naznačuje, že trh už časť rizík v cenách zohľadňuje.
Krátkodobo tak môže uvedenie SK Hynix na americkú burzu znamenať pre Micron vyšší konkurenčný tlak a možné presuny kapitálu. Z dlhodobejšieho pohľadu však nemusí ísť o zásadný problém. Ak Micron dokáže zrýchliť rast ziskov a ďalej doháňať konkurenciu v segmente HBM, môže z pokračujúceho silného dopytu po AI pamätiach tiež výrazne ťažiť. Práve schopnosť využiť rast celého trhu bude pre ďalší vývoj akcie kľúčová.
