Microsoft a Chevron uzavreli 20-ročnú dohodu o dodávkach energie ⚡

Spoločnosť Chevron uzavrela s Microsoftom 20-ročnú dohodu o dodávkach elektriny z plynovej elektrárne pre plánované dátové centrum v západnom Texase. Projekt s názvom Kilby má dodať prvú elektrinu v roku 2028 a postupne navýšiť výkon až na 2,67 GW, čo by z neho mohlo urobiť jeden z najväčších projektov svojho druhu v USA.
Dohoda prichádza v čase, keď Microsoft výrazne zrýchľuje výstavbu dátových centier pre rastúci dopyt po umelej inteligencii. Spoločnosť súperí s technologickými gigantmi, ako sú Alphabet a Amazon, a počas nasledujúcich dvoch rokov plánuje zdvojnásobiť svoju kapacitu dátových centier. Práve modely AI patria medzi energeticky najnáročnejšie technológie. Stabilné a lacné zdroje elektriny sa preto pre technologické firmy stávajú strategickou prioritou.
Chevron bude na projekte spolupracovať s investičným fondom Engine No. 1. Konečné investičné rozhodnutie má padnúť ešte tento rok. Presná cena zatiaľ nebola zverejnená, ale podľa skorších informácií by sa náklady mohli pohybovať okolo 7 miliárd USD. Súčasťou projektu má byť sedem plynových turbín od spoločnosti GE Vernova, ktoré budú využívať zemný plyn z oblasti Permian Basin.
Práve poloha projektu je pre Chevron kľúčová. Permská panva je najväčšou ropnou oblasťou v USA a zároveň produkuje veľké množstvo zemného plynu ako vedľajší produkt ťažby. V niektorých prípadoch je plynu toľko, že ho infraštruktúra nedokáže efektívne spracovať a časť sa musí spaľovať ako odpad. Chevron preto vidí v projekte výhodu. Lacný lokálny plyn môže byť využitý priamo na mieste a premenený na elektrinu pre dátové centrum.
Dôležitým prvkom je aj to, že projekt nemá čerpať elektrinu z verejnej siete. Elektráreň bude napájať dátový kampus Microsoftu priamo, čím sa má obmedziť tlak na miestnych spotrebiteľov aj energetickú infraštruktúru. To je podstatné najmä preto, že rýchly rast dátových centier už v niektorých častiach USA vyvoláva obavy z vyšších cien elektriny a preťaženia sietí.
Podľa BloombergNEF by sa kapacita dátových centier v USA mohla do roku 2030 zdvojnásobiť na 77 GW. Texas pritom patrí medzi hlavné centrá tohto rastu, pretože má v pláne projekty dátových centier s odhadovaným príkonom okolo 33 GW. Väčšina z nich je však zatiaľ v ranej fáze, zatiaľ čo projekt Microsoftu a Chevronu ukazuje konkrétnejšiu cestu, ako prepojiť rast AI s priamymi energetickými investíciami.
Z pohľadu investorov dohoda ukazuje, že energetika a technológie sa čoraz viac prepájajú. Pre Microsoft je kľúčové zabezpečiť dostatok spoľahlivej energie pre expanziu v AI. Pre Chevron ide naopak o možnosť vytvoriť nový zdroj dopytu po zemnom plyne a posilniť svoju úlohu v energetickej infraštruktúre mimo tradičnej ťažby ropy a plynu.
Graf Microsoft (MSFT.US, D1)
Zdroj: xStation5
Graf Chevron (CVX.US, D1)
Zdroj: xStation5
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