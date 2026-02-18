Microsoft chce naďalej nakupovať dosť obnoviteľnej energie, aby „pokryl“ celú spotrebu elektriny

Microsoft uviedol, že bude pokračovať v nákupe dostatočného objemu obnoviteľnej energie, aby zodpovedal (match) celej svojej spotrebe elektriny, po tom, čo tento cieľ splnil prvýkrát minulý rok. Oznámenie prichádza v čase, keď firma zrýchľuje výstavbu AI infraštruktúry a energeticky náročných dátových centier, čo zvyšuje tlak na siete aj verejnú kontrolu. Vyhlásenie zaznelo v Dubline, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie dátové centrá v Európe.
Čo Microsoft oznámil a čo znamená „match“ v praxi
Záväzok je postavený na tom, že Microsoft nakúpi obnoviteľnú energiu v objeme rovnajúcom sa jeho celkovej spotrebe, nie na tom, že každé dátové centrum je nepretržite napájané priamo z obnoviteľných zdrojov. The Irish Times uviedol, že ide typicky o model, kde firma platí obnoviteľným výrobcom za produkciu ekvivalentného množstva elektriny dodanej do národných sietí.
Aký veľký je rozsah nákupov obnoviteľnej energie
Microsoft podľa Reuters uviedol, že uzatvoril PPA kontrakty naprieč viacerými trhmi a celkovo ide približne o 40 GW obnoviteľnej kapacity. The Irish Times doplnil, že asi 19 GW je už v prevádzke a zvyšok má pribúdať počas najbližších piatich rokov.
Prečo je to dôležité počas AI dátacentrového boomu
AI expanzia zvyšuje dopyt po elektrine a môže narážať na obmedzenia sietí a dostupnosť nových zdrojov. Microsoft týmto krokom signalizuje, že chce udržať tempo nákupov obnoviteľnej energie aj pri ďalšom raste spotreby.
Írsko ako centrum pozornosti
Írsko je jedným z najviac „dátacentrových“ regiónov v Európe a otázky okolo siete, kapacít a vplyvu na energetiku sú tam dlhodobo citlivé. Aj preto je rozdiel medzi ročným „matching“ a hodinovým 24/7 bezemisným pokrytím predmetom zvýšenej pozornosti.
