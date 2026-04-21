Microsoft musí čeliť britskej žalobe za 2,8 miliardy USD pre cloudové licencie

Microsoft musí čeliť britskej hromadnej žalobe, podľa ktorej firmám účtoval vyššie ceny za používanie Windows Servera na konkurenčných cloudových platformách po tom, čo londýnsky Competition Appeal Tribunal povolil pokračovanie prípadu. Žaloba vedená súťažnou právničkou Mariou Luisou Stasi v mene takmer 60 000 firiem má hodnotu až 2,1 miliardy GBP (2,8 miliardy USD). Akcie Microsoftu 21. apríla rástli približne o 1,8 %, čo naznačuje, že investori zatiaľ vnímajú bezprostredný finančný dopad rozhodnutia ako obmedzený.
O čo v prípade ide
Žaloba tvrdí, že Microsoft účtoval vyššie ceny za Windows Server, ak zákazníci využívali Amazon Web Services, Google Cloud alebo Alibaba, zatiaľ čo v rámci Azure ponúkal výhodnejšiu ekonomiku. Právnici žalobcov argumentujú, že vyššie veľkoobchodné licenčné náklady boli prenesené na zákazníkov a Azure tak pôsobilo umelo lacnejšie než konkurenčné platformy. Microsoft tvrdil, že prípad by mal byť zamietnutý, pretože navrhovaná metóda výpočtu škody nie je uskutočniteľná.
Tribunál tento návrh odmietol a certifikoval prípad na ďalšie pokračovanie smerom k súdu, pričom stále ide o skorú fázu konania. Stasi uviedla, že rozhodnutie je dôležitým krokom pre dotknuté organizácie, zatiaľ čo Microsoft podľa Reuters na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.
Prečo je to dôležité
Rozhodnutie pridáva ďalší tlak na širší dohľad nad cloudovými licenčnými praktikami Microsoftu. Vyšetrovacia skupina britského Competition and Markets Authority (CMA) v júli 2025 uviedla, že licenčné podmienky Microsoftu obmedzujú konkurenciu tým, že podstatne znevýhodňujú AWS a Google, a 31. marca 2026 CMA oznámil, že znovu preverí softvérové licencovanie Microsoftu v cloude v rámci širšieho vyšetrovania podnikového softvéru.
Pre trhy nie je kľúčová len okamžitá reakcia akcie, ale najmä to, či právny a regulačný tlak prinúti Microsoft zmeniť spôsob oceňovania podnikového softvéru naprieč cloudovými platformami. Investori teraz budú sledovať reakciu Microsoftu na žalobu, ďalšie kroky v britskom konaní a tiež to, či paralelné preverovania v Británii, EÚ a USA povedú k širším zmenám pravidiel cloudového licencovania.
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Microsoft znižuje ceny Xbox Game Pass, zatiaľ čo končí launch-day prístup k novým Call of Duty
Apple menuje Johna Ternusa za generálneho riaditeľa, Tim Cook sa presunie do pozície výkonného predsedu
3M Výsledky 1Q 2026: Nová éra bez PFAS a súdnych sporov? Analýza pre investorov
Výsledky UnitedHealth Group: Zdravý rast
