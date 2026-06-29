Microsoft zažíva najhorší mesiac od dot-com krízy 📉

Akcie Microsoftu zažívajú mimoriadne slabé obdobie. V júni odpisujú približne 17 %, čo ich posúva smerom k najhoršiemu mesačnému výkonu od decembra 2000, teda od obdobia dot-com krízy. Výpredaj z trhovej hodnoty spoločnosti vymazal viac než 570 miliárd USD a akcie sa pred piatkovým odrazom dostali na najnižšiu záverečnú cenu od roku 2023.
Hlavným dôvodom nervozity je AI. Microsoft patrí medzi najväčších víťazov investičnej vlny okolo AI, no zároveň sa čoraz viac ukazuje, že táto vlna prináša aj značné riziká. Investori sa obávajú nielen vysokých výdavkov na výstavbu AI infraštruktúry, ale aj možnosti, že umelá inteligencia postupne naruší tradičný softvérový biznis firmy.
Najväčšou otázkou je, či produkty ako Word, Excel alebo ďalšie časti kancelárskeho balíka Microsoftu zostanú rovnako dôležité aj v čase, keď sa AI nástroje stanú bežnou súčasťou pracovného prostredia. Práve táto neistota podľa časti investorov vytvára tlak na ocenenie, pretože trh začína premýšľať, či sa súčasný model softvérových licencií a cloudových služieb v ďalších rokoch výrazne nezmení.
Ďalším problémom sú kapitálové výdavky. Microsoft podľa správy očakáva investície do infraštruktúry vo výške 190 miliárd USD do konca decembra, čo je viac, než trh čakal. Takto agresívne výdavky môžu podporiť dlhodobý rast v oblasti AI a cloudu, no krátkodobo zvyšujú tlak na ziskovosť, cash flow a marže, najmä v segmente Azure.
Práve Azure je pre investorov veľmi citlivým bodom. Obavy zosilneli po výsledkoch za fiškálny tretí štvrťrok, keď rast cloudovej divízie nenaplnil vysoké očakávania. Ak by sa ukázalo, že masívne investície do AI infraštruktúry neprinášajú dostatočne rýchlu návratnosť, mohlo by to viesť k prehodnoteniu očakávaných ziskov.
Výpredaj však zároveň výrazne znížil ocenenie Microsoftu. Akcie sa podľa uvedených údajov obchodujú za približne 19-násobok očakávaných ziskov na najbližších 12 mesiacov. To je nielen pod desaťročným priemerom okolo 27-násobku, ale dokonca aj mierne pod ocenením indexu S&P 500, ktorý sa obchoduje okolo 20-násobku očakávaných ziskov. Pre takú kvalitnú technologickú firmu ide o veľmi nezvyčajnú situáciu.
Zaujímavé je, že slabosť akcií prilákala aj známeho investora Michaela Burryho. Ten podľa svojho príspevku nakúpil call opcie na Microsoft s realizačnými cenami v nižšom pásme okolo 700 USD a expiráciou v roku 2028. Táto správa pomohla akciám v piatok posilniť o 5,7 % na 372,97 USD, čo bol ich najlepší deň od mája 2025.
Optimisti upozorňujú, že napriek súčasnému tlaku zostáva rastový výhľad silný. Tržby Microsoftu majú v aktuálnom fiškálnom roku vzrásť o 17 %, čo by bolo najrýchlejšie tempo od roku 2022. V ďalších rokoch sa podľa odhadov očakáva ďalšie zrýchlenie rastu na 18 % vo fiškálnom roku 2028 a 20 % v roku 2029.
Investičný príbeh Microsoftu sa tak dostáva do veľmi citlivej fázy. Na jednej strane stojí mimoriadne silná značka, dominantná pozícia v podnikových technológiách, cloud a dlhodobá príležitosť v oblasti AI. Na druhej strane sú tu vysoké investície, tlak na marže a otázka, či AI neposunie celý softvérový trh smerom, ktorý Microsoftu skomplikuje monetizáciu jeho tradičných produktov.
Súčasný pokles preto nie je iba bežnou korekciou. Ide o test dôvery v to, či Microsoft dokáže premeniť obrovské AI výdavky na skutočný rast ziskov. Ak sa to podarí, súčasné ocenenie môže spätne pôsobiť veľmi atraktívne. Ak však AI investície začnú prinášať nižšiu návratnosť, než trh očakáva, tlak na akcie môže pokračovať aj napriek ich výraznému zlacneniu.
Graf Microsoft (MSFT.US, D1)
Zdroj: xStation5
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