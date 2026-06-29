Južná Kórea spúšťa masívnu čipovú stratégiu za 576 miliárd USD 💵

Južná Kórea predstavila rozsiahlu priemyselnú stratégiu zameranú na polovodiče, AI a dátové centrá. Prezident Lee Jae Myung oznámil investičný plán v objeme viac než 576 miliárd USD. Jeho cieľom je upevniť globálnu pozíciu krajiny v oblasti čipov a zároveň podporiť ekonomický rozvoj mimo metropolitnej oblasti Soulu.
Hlavnú úlohu v pláne majú zohrať dve najväčšie kórejské technologické spoločnosti – Samsung Electronics a SK Hynix. Obe firmy majú investovať približne 800 biliónov wonov, teda zhruba 518,3 miliardy USD, do výstavby nových čipových tovární v juhozápadnej časti krajiny. Každá zo spoločností má podľa plánu vybudovať dve nové výrobné lokality.
Stratégia stojí na trojici kľúčových oblastí: polovodiče, fyzická AI a dátové centrá. Práve tieto segmenty majú byť podľa kórejskej vlády základom budúcej konkurencieschopnosti. Prezident zdôraznil, že Kórea musí získať kľúčové prvky AI rýchlejšie než ostatné štáty, pretože dopyt po výpočtovom výkone a pamäťových čipoch prudko rastie.
Významnou súčasťou plánu je aj presun časti investícií mimo tradičné technologické centrá v okolí Soulu. Mesto Gwangju a provincia Južná Čolla majú do projektov vložiť ďalších 5–20 biliónov wonov. V oblasti Chungcheong neďaleko Soulu sa navyše počíta s investíciou približne 81 biliónov wonov do clusteru pre pokročilé puzdrenie čipov, ktorý má podporiť spracovanie a kompletizáciu polovodičov.
Z pohľadu priemyselnej politiky ide o snahu zmierniť regionálnu nerovnováhu a zároveň odstrániť kapacitné limity existujúcich čipových centier, najmä v oblastiach Yongin a Pyeongtaek. Tie už podľa prezidenta narážajú na svoje hranice. Juhozápad krajiny má preto ponúknuť nový priestor na expanziu.
Najväčšou výhodou Kórey je jej dominantná pozícia v pamäťových čipoch, najmä v oblasti DRAM a HBM. Práve HBM čipy sú zásadné pre moderné AI akcelerátory, pretože umožňujú rýchly prenos veľkého množstva dát medzi pamäťou a výpočtovými jednotkami. Samsung a SK Hynix tak stoja v centre globálnych pretekov o výkonnejšie systémy umelej inteligencie.
Vláda zároveň plánuje do piatich rokov zdvojnásobiť produkciu DRAM a urýchliť výstavbu tovární v metropolitnej oblasti Soulu na polovicu tridsiatych rokov. Popri čipoch má Kórea masívne investovať aj do AI infraštruktúry. Do roku 2029 má ísť na dátové centrá približne 550 biliónov wonov a do roku 2035 viac než 1 000 biliónov wonov.
Investori však na oznámenie nereagovali jednoznačne pozitívne. Akcie Samsungu v deň oznámenia klesli o 4,86 % a akcie SK Hynix o 1,68 %. Časť trhu sa obáva, že také rozsiahle investície môžu v budúcnosti viesť k nadmernej ponuke čipov, ak by dopyt po AI infraštruktúre spomalil.
Rizikom sú aj praktické prekážky. Výstavba špičkových tovární vyžaduje obrovské množstvo elektriny, vody, kvalifikovanej pracovnej sily, logistické zázemie a sieť dodávateľov. SK Hynix upozornil, že vytvorenie clusteru v Yongine trvalo 9 rokov. To ukazuje, že podobné projekty nemožno realizovať okamžite. Príliš rýchla expanzia tak môže zvýšiť prevádzkové aj investičné riziká.
Politicky je plán takisto citlivý. Opozícia kritizuje presun časti investícií do juhozápadného regiónu a naznačuje, že môže ísť o politicky motivované rozhodnutie. Prezident Lee však túto kritiku odmieta a prezentuje projekt ako strategický krok pre celú krajinu.
Graf trhového podielu výrobcov pamäťových čipov
Zdroj: Reuters
Globálny trh s pamäťovými čipmi je silne koncentrovaný medzi niekoľko kľúčových hráčov. Najväčší podiel drží Samsung s hodnotou 38 %, čo potvrdzuje jeho pozíciu najvýznamnejšieho výrobcu v tomto segmente. Na druhom mieste je SK Hynix s podielom 29 %. Dve juhokórejské spoločnosti tak spolu ovládajú približne 67 % trhu.
Táto dominancia je pre Južnú Kóreu zásadnou strategickou výhodou. V čase rýchleho rozvoja AI rastie dopyt po výkonných pamäťových riešeniach, najmä po HBM čipoch, ktoré sú kľúčové pre AI procesory. Silná pozícia Samsungu a SK Hynix tak znamená, že Kórea má priamy vplyv na jeden z najdôležitejších článkov globálneho AI dodávateľského reťazca.
Tretí najväčší hráč, Micron, drží podiel 22 %. Hoci ide o významnú americkú konkurenciu, jeho trhová pozícia je nižšia než pri oboch kórejských lídroch. Zvyšok trhu, teda iba 11 %, ovládajú ostatné menšie spoločnosti. To naznačuje, že bariéry vstupu do tohto odvetvia sú veľmi vysoké a priestor pre menších výrobcov zostáva obmedzený.
Z investičného pohľadu graf podporuje tézu, že Samsung a SK Hynix budú jednými z hlavných firiem profitujúcich z dlhodobého rastu AI infraštruktúry. Súčasne však platí, že ich dominantná pozícia zvyšuje tlak na kapitálové výdavky. Ak sa dopyt bude vyvíjať podľa optimistických scenárov, nové investície môžu posilniť ich technologický náskok. Ak by však došlo k spomaleniu AI cyklu, riziko previsu ponuky by mohlo výrazne zaťažiť marže celého sektora.
Graf Samsung (SMSN.UK, D1)
Zdroj: xStation5
Graf SK Hynix (HY9H.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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