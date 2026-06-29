„Rammmagedon“ končí na súde: protimonopolná žaloba a investície v Kórei

Najväčší výrobcovia pamätí DRAM sa v Spojených štátoch dostali pod právny tlak. Spoločnosti Samsung Electronics, SK Hynix a Micron Technology zažalovala na federálnom súde v Kalifornii skupina spotrebiteľov a malých podnikov. Tí ich obviňujú z dohody o cenách a umelého obmedzovania ponuky pamätí. Prípad by sa mohol stať jedným z dôležitejších testov trhu v čase extrémnych valuácií a nedostatku ponuky.
Podľa žaloby mali výrobcovia údajne koordinovať obmedzenie ponuky tradičných modulov DRAM, vrátane DDR3 a DDR4. Zároveň mali väčšiu časť výrobnej kapacity presúvať smerom k HBM. Žalobcovia tvrdia, že tieto kroky viedli k nedostatku na trhu a prudkému rastu cien pamäťových komponentov.
Samsung, SK Hynix a Micron kontrolujú drvivú väčšinu globálnej ponuky DRAM. To znamená, že akékoľvek koordinované obmedzenie výroby by malo na trh oveľa väčší dopad než podobné kroky v menej špecializovaných odvetviach.
V posledných týždňoch výrobcovia elektroniky, konzol a počítačového hardvéru čoraz častejšie poukazujú na vyššie náklady na komponenty ako dôvod na zdražovanie. Pre spotrebiteľov sa preto problém neobmedzuje iba na trh s PC komponentmi. Týka sa aj počítačov, konzol, smartfónov a ďalších zariadení, ktoré využívajú DRAM.
V tejto fáze však stále ide iba o obvinenia. Prípad si bude vyžadovať preukázanie, že pozorované obmedzenia ponuky neboli iba výsledkom racionálnej reakcie výrobcov na boom AI, ale že vychádzali z koordinovaného konania obmedzujúceho konkurenciu.
Potenciálne najvýznamnejší je fakt, že výrobcovia RAM, vrátane teraz menovaných spoločností Samsung a SK Hynix, už boli raz uznaní vinnými presne z tohto typu konania v období 1998–2002. Na druhej strane sa takmer totožná žaloba dostala na súd v roku 2018, keď boli spoločnosti Samsung, Hynix a Micron znovu obvinené z dohody o cenách. Súd však vtedy označil dôkazy za nedostatočné.
Súčasne Samsung a SK Hynix oznamujú masívne investičné plány v Južnej Kórei. To vytvára značný tlak na valuácie spoločností v sektore, ktoré sú aktuálne podporované očakávaním dlhodobého nedostatku ponuky.
V rámci vládneho programu na rozšírenie polovodičového ekosystému majú obe spoločnosti postaviť nové výrobné závody. Celkový rozsah projektu sa počíta v stovkách miliárd dolárov.
Prípadný tlak na marže zo strany dodatočnej ponuky, ak sa skutočne prejaví, však príde s výrazným oneskorením. Výstavba a spustenie pokročilých výrobných kapacít totiž trvá roky.
MU.US (D1)
Uptrend spoločnosti je veľmi silný a strmý, ale úroveň FIBO pomáha identifikovať potenciálne zóny rezistencie a podpory. Ak by z nejakého dôvodu prevzala iniciatívu ponuka, silnou rezistenciou by najpravdepodobnejšie bola aj psychologická úroveň 1 000 USD. Pre kupujúcich je ďalším cieľom široká zóna rezistencie okolo 1 300 USD.
Zdroj: xStation5
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