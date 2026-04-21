Microsoft znižuje ceny Xbox Game Pass, zatiaľ čo končí launch-day prístup k novým Call of Duty

Microsoft 21. apríla oznámil, že s okamžitou platnosťou znižuje cenu Xbox Game Pass Ultimate na 22,99 USD mesačne z 29,99 USD a cenu PC Game Pass na 13,99 USD zo 16,49 USD. To znamená zlacnenie Ultimate približne o 23 % a PC Game Pass asi o 15 %, zároveň sa však mení ponuka: budúce diely série Call of Duty už nebudú dostupné v týchto tarifách v deň vydania a do služby pribudnú až počas nasledujúcej holiday season, teda približne o rok neskôr.
Lacnejšie predplatné, ale za cenu zmeny ponuky
Xbox vo svojej cenovej aktualizácii uviedol, že zmeny sú reakciou na spätnú väzbu hráčov a že ceny sa môžu líšiť podľa regiónu. Microsoft zároveň uviedol, že súčasné tituly Call of Duty už zaradené v knižnici zostanú dostupné a že predplatitelia budú mať aj naďalej prístup k stovkám hier, online multiplayeru na konzole v rámci Ultimate a ďalším titulom dostupným v deň vydania.
Tento krok je výrazný aj preto, že ide proti nedávnemu smeru cien v hernom priemysle. Microsoft v októbri 2025 zvýšil cenu Game Pass Ultimate o 50 %, zatiaľ čo Sony v marci 2026 oznámila ďalšie zvýšenie cien konzoly PlayStation 5 pre rastúce náklady na pamäťové čipy.
Trhy teraz budú sledovať, či nižšia mesačná cena pomôže zlepšiť dynamiku predplatiteľov bez toho, aby zhoršila ekonomiku služby Game Pass. Investori budú zároveň sledovať reakciu hráčov na koniec launch-day prístupu pri budúcich tituloch Call of Duty, ktorý patril medzi najväčšie lákadlá tejto služby.
