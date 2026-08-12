Morgan Stanley prichádza s „vesmírnym“ výhľadom pre SpaceX 📈 Norges Bank odhaľuje svoju pozíciu

Akcie SpaceX pred otvorením amerického trhu rastú o necelé 1 % po tom, čo Norges Bank zverejnila pozíciu v spoločnosti vo veľkosti 7,3 milióna akcií. Vlajkový biznis Elona Muska je čoraz ťažšie analyzovať iba cez rakety a Starlink. Od vstupu spoločnosti na burzu sa čoraz väčšia časť diskusie o valuácii presúva k AI, potenciálnym orbitálnym dátovým centrám a akvizícii Cursoru. Morgan Stanley ponecháva odporúčanie Overweight a základnú cieľovú cenu 300 USD, zatiaľ čo v býčom scenári vidí priestor na rast akcií až na 600 USD. Pri tejto cene by hodnota SpaceX dosahovala približne 8 biliónov USD a spoločnosť by sa potenciálne stala najväčšou verejne obchodovanou firmou na svete. Cesta k takejto valuácii však do veľkej miery závisí od biznisov, ktoré zatiaľ nedosiahli rozsah predpokladaný v najoptimistickejších prognózach.
600 USD je scenár transformácie, nie bežného rastu
Býčí scenár Morgan Stanley predpokladá oveľa viac než len vyšší počet štartov rakiet alebo pokračujúci rast počtu zákazníkov Starlinku. SpaceX by sa podľa neho mala postupne transformovať z vesmírnej a telekomunikačnej spoločnosti na globálneho prevádzkovateľa infraštruktúry, ktorý prepojí orbitálnu dopravu, satelitnú konektivitu a výpočtovú kapacitu pre AI.
Najdôležitejšou súčasťou tejto rovnice zostáva Starship. Morgan Stanley predpokladá, že plne znovupoužiteľný systém bude nakoniec lietať dostatočne často a lacno na to, aby výrazne znížil náklady na umiestňovanie výpočtovej infraštruktúry na obežnú dráhu. V býčom scenári by náklady na budovanie orbitálnej výpočtovej kapacity mohli klesnúť približne na polovicu súčasnej úrovne.
Z pohľadu valuácie je tento rozdiel zásadný. Úspešný Starship vytvára hodnotu sám osebe, výrazne väčší potenciál však vzniká v prípade, že lacnejší prístup na obežnú dráhu umožní vznik úplne nových trhov. Morgan Stanley tak nepredpokladá iba úspech konkrétneho produktu, ale aj vznik ekonomického ekosystému, ktorý dnes prakticky neexistuje.
Starlink by v budúcnosti nemusel prepájať iba ľudí
Druhým pilierom scenára s cenou 600 USD je výrazné rozšírenie potenciálneho trhu Starlinku. Z dlhodobého hľadiska by sieť mohla poskytovať konektivitu nielen domácnostiam, firmám a mobilným zariadeniam, ale aj autonómnym strojom využívajúcim AI. Scenár Morgan Stanley predpokladá, že do roku 2040 by mohli byť cez Starlink pripojené stovky miliónov, potenciálne až miliardy robotov, s priemernými mesačnými tržbami na používateľa okolo 35 USD.
Ak by takýto trh skutočne vznikol, ekonomika Starlinku by mohla vyzerať zásadne inak než dnes. Satelitná sieť by už nebola iba alternatívnym spôsobom prístupu k internetu, ale mohla by sa stať globálnou komunikačnou vrstvou pre autonómne zariadenia.
Zároveň ide o jeden z najvzdialenejších predpokladov zahrnutých do valuácie. Investori, ktorí tejto príležitosti pripisujú hodnotu už dnes, musia počítať nielen s technologickými rizikami SpaceX, ale aj s neistotou týkajúcou sa rýchlosti globálnej automatizácie a budúcej konkurencie v oblasti komunikácie medzi strojmi.
Cursor sa stáva dôležitou súčasťou valuácie SpaceX
Akvizícia spoločnosti Cursor za približne 60 miliárd USD výrazne zvyšuje expozíciu SpaceX voči AI. Transakcia financovaná výhradne akciami by mala byť dokončená do konca augusta. Cursor vyvíja AI platformu, ktorá programátorom pomáha písať, upravovať, ladiť a analyzovať kód. Službu údajne využíva viac než 50 000 spoločností a vyše 64 % firiem z rebríčka Fortune 500.
Strategická hodnota transakcie preto presahuje samotný produkt. SpaceX získava zavedený distribučný kanál k firemným zákazníkom, rozsiahlu používateľskú základňu a prístup k dátam vznikajúcim pri interakcii vývojárov s AI modelmi. Obe spoločnosti spolupracujú už od apríla, okrem iného na trénovaní Grok 4.5 pomocou dát Cursoru a integrácii modelu do platformy. Akvizícia by tak mohla skrátiť cestu medzi vývojom AI modelov a ich komerčným využitím.
Morgan Stanley očakáva od Cursoru mimoriadne rýchly rast
Prognózy pre získaný biznis sú veľmi ambiciózne. Morgan Stanley odhaduje, že Cursor by mohol v roku 2026 vygenerovať tržby okolo 2,5 miliardy USD a v roku 2027 približne 13 miliárd USD. To by zodpovedalo približne 10 %, respektíve 19 % očakávaných tržieb AI segmentu SpaceX. Ročné opakované tržby (ARR) by mali do konca tohto roka dosiahnuť približne 8 miliárd USD a do roku 2030 okolo 33 miliárd USD.
Za týchto predpokladov začína akvizičná cena 60 miliárd USD vyzerať výrazne inak. Ak by sa Cursor skutočne priblížil k ARR vo výške 33 miliárd USD, súčasná hodnota transakcie by predstavovala menej než dvojnásobok tejto budúcej základne opakovaných tržieb.
Hlavné riziko sa nachádza na nákladovej strane. Rýchly rast tržieb z AI môže vyžadovať rovnako agresívne výdavky na dátové centrá, energie a výpočtové akcelerátory. Pre dlhodobú valuáciu SpaceX preto môže byť schopnosť Cursoru premeniť rast na udržateľný cash flow rovnako dôležitá ako samotné tempo rastu tržieb. Morgan Stanley aktuálne odhaduje, že AI biznis predstavuje približne 12 USD na akciu SpaceX, čo znamená diskont oproti niektorým konkurenčným neocloud spoločnostiam.
Morgan Stanley už skôr uviedla, že cena akcií okolo 100 USD by v podstate znamenala, že trh AI aktivitám SpaceX nepripisuje žiadnu hodnotu. To pomáha vysvetliť, prečo sú jednotlivé valuačné scenáre spoločnosti také mimoriadne rozdielne.
Rakety a Starlink sú už fungujúce biznisy podporené reálnou infraštruktúrou, zákazníkmi a vysokými bariérami vstupu. AI, orbitálne dátové centrá a budúca konektivita autonómnych strojov predstavujú dodatočný dlhodobý potenciál. Veľká časť možného rastu hodnoty preto nezávisí iba od rozširovania súčasných aktivít, ale od schopnosti SpaceX vytvoriť niekoľko úplne nových zdrojov tržieb.
Wall Street zostáva optimistická, rozpätie valuácií je však obrovské
Medzi 32 analytikmi, ktorí SpaceX sledujú, dosahuje priemerná cieľová cena približne 227 USD. Ešte zaujímavejšie než samotný konsenzus je však rozpätie odhadov. Raymond James vidí 800 USD, Morgan Stanley 300 USD, J.P. Morgan 240 USD, Deutsche Bank 235 USD, Goldman Sachs 220 USD, Wells Fargo 215 USD, UBS 210 USD a Citi 200 USD. Arete nedávno zvýšila cieľovú cenu zo 401 na 450 USD a ponechala odporúčanie Buy.
Na opačnom konci stojí Piper Sandler s cieľom 140 USD a odporúčaním Hold, CFRA so 115 USD a odporúčaním Sell a Phillip Securities s ocenením 75 USD. Rozpätie 75 až 800 USD je mimoriadne široké aj na pomery rýchlo rastúcej technologickej spoločnosti. Naznačuje, že najväčšia nezhoda medzi analytikmi nemusí spočívať v ocenení súčasných aktivít SpaceX, ale v tom, akú hodnotu dnes pripísať biznisom, ktoré môžu vzniknúť počas nasledujúcej dekády alebo neskôr.
Morningstar volí výrazne konzervatívnejší prístup. Hodnotu základného biznisu Starlinku a raketových štartov odhaduje približne na 40 USD za akciu. Ďalšia hodnota pochádza zo špekulatívnejších projektov, zatiaľ čo scenár „Moonshot“ dosahuje približne 154 USD za akciu a Morningstar mu pripisuje iba 7 % pravdepodobnosť.
Rovnako výpovedný je medvedí scenár Morgan Stanley na úrovni 75 USD. V rámci jediného analytického modelu sa tak potenciálna hodnota SpaceX medzi medvedím a najoptimistickejším scenárom líši viac než osemnásobne. Takéto výrazné rozdiely sú typické pre spoločnosti, pri ktorých veľká časť dlhodobej hodnoty závisí od technológií a trhov, ktoré zatiaľ neboli plne komercializované.
SpaceX sa čoraz viac mení na portfólio prepojených biznisov
SpaceX možno rozdeliť do štyroch hlavných oblastí. Prvou je raketový biznis, ktorý je technologicky najvyspelejší a ťaží z prevádzkovej výhody, ktorú konkurencia len ťažko dokáže napodobniť. Druhou je Starlink, globálne škálovateľná telekomunikačná infraštruktúra. Treťou je Starship, ktorý predstavuje nielen samostatný produkt, ale aj potenciálny nástroj na znižovanie nákladov ostatných aktivít SpaceX. Štvrtou oblasťou je AI, zahŕňajúca Cursor, výpočtovú infraštruktúru a potenciálne aj orbitálnu výpočtovú kapacitu.
Najzaujímavejšia časť býčieho scenára spočíva práve v prepojení týchto oblastí. Ak Starship zníži náklady na umiestňovanie infraštruktúry na obežnú dráhu, Starlink zabezpečí globálnu konektivitu a Cursor prinesie zákazníkov a distribúciu pre AI, jednotlivé časti by mohli mať spolu vyššiu hodnotu než samostatne. SpaceX by sa v takomto scenári nestala iba konglomerátom nesúvisiacich technológií, ale vertikálne integrovanou infraštruktúrnou platformou.
Práve preto by cieľová cena 600 USD nemala byť chápaná ako bežný odhad založený na súčasných fundamentoch. Ide o scenár, v ktorom sa niekoľko mimoriadne ambicióznych projektov podarí komerčne realizovať približne v rovnakom období. Starship musí zásadne znížiť náklady na štarty, Starlink musí expandovať za hranice bežného internetového pripojenia, Cursor musí udržať mimoriadny rast a AI aktivity musia dosiahnuť dostatočný rozsah na ospravedlnenie desiatok či potenciálne stoviek miliárd dolárov dodatočnej hodnoty.
Pre akcionárov preto nebudú najdôležitejším signálom samotné zvýšenia cieľových cien na Wall Street. Dôležitejšie budú dôkazy potvrdzujúce alebo spochybňujúce predpoklady, na ktorých sú tieto ciele založené: tempo vývoja Starshipu, ekonomika Starlinku, rast a marže Cursoru a objem kapitálu potrebného na vybudovanie AI infraštruktúry SpaceX.
SpaceX je tak neobvyklým prípadom spoločnosti, pri ktorej trh oceňuje existujúce konkurenčné výhody aj výrazný dlhodobý rastový potenciál. Čím viac sa tento potenciál začne premietať do tržieb a cash flow, tým jednoduchšie bude vyššie valuácie fundamentálne obhájiť. Ak však najambicióznejšie projekty spoločnosti narazia na oneskorenia alebo horšiu ekonomiku, než sa očakáva, rovnaký mechanizmus bude fungovať opačne. Budúce biznisy totiž tvoria veľkú časť rozdielu medzi konzervatívnymi valuáciami a býčím scenárom na úrovni 600 USD.
Graf SpaceX (interval H1)
Zdroj: xStation5
SpaceX – fundamenty odrážajú rozsah investícií pred ich monetizáciou
SpaceX zostáva vo fáze mimoriadne intenzívnej expanzie, čo znamená, že súčasné fundamenty vypovedajú viac o rozsahu investícií než o konečnom ziskovom potenciáli spoločnosti. Tržby za posledných osem štvrťrokov rástli priemerným ročným tempom (CAGR) približne 15,4 %, avšak EBIT marža -41,4 % a ROE -41,1 % ukazujú, že rast je zatiaľ vykúpený krátkodobou stratovosťou. Dôležitá je najmä súvaha. Krátkodobé záväzky dosahujú približne 24,4 miliardy USD, zatiaľ čo čistý dlh predstavuje zhruba 6,6 miliardy USD, čo poukazuje na kapitálovú náročnosť súčasnej fázy rozvoja spoločnosti. Pomer dlhu k vlastnému kapitálu vo výške 0,7x zatiaľ nenaznačuje extrémnu finančnú páku, pretrvávajúce prevádzkové straty však zvyšujú význam schopnosti spoločnosti financovať budúce investície. Kľúčovou fundamentálnou otázkou preto bude, či SpaceX dokáže rastúci rozsah Starlinku, raketových služieb a novších projektov premeniť na dlhodobý rast marží a silnejší cash flow. Súčasný finančný profil zároveň pomáha vysvetliť mimoriadne široké rozpätie valuácií analytikov. Trh SpaceX neoceňuje primárne podľa dnešných ziskov, ale podľa toho, aká veľká časť súčasných investícií sa nakoniec dokáže premeniť na škálovateľné tržby s vysokými maržami.
Zdroj: xStation5
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