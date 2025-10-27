Nádeje na obchodnú dohodu medzi USA a Čínou stabilizujú ceny ropy napriek obavám o dopyt

- Ceny ropy korigujú straty vďaka nádeji na obchodnú dohodu medzi USA a Čínou.
- Trh zostáva skeptický voči rastu dopytu, čo brzdí silnejší rast cien.
- OPEC+ zvyšuje produkciu, čím obmedzuje priestor na rast cien.
- Sankcie voči Rusku a vývoj spotreby v USA budú kľúčovými faktormi pre ďalší vývoj trhu.
Ceny ropy v pondelok vymazali úvodné straty, keď trh reagoval na pozitívne signály o možnej obchodnej dohode medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktorá by mohla zmierniť napätie medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. Optimistická nálada z diplomatického pokroku čiastočne kompenzovala pretrvávajúce obavy zo slabého globálneho dopytu po rope.
Americký minister financií Scott Bessent cez víkend uviedol, že USA a Čína dosiahli „podstatný rámec“ obchodnej dohody, ktorá by mohla zabrániť uvaleniu 100 % ciel na čínsky tovar a zároveň odložiť čínske vývozné obmedzenia na vzácne zeminy. Táto správa podporila globálne akciové trhy, zatiaľ čo bezpečné prístavy ako zlato a dlhopisy mierne ustúpili.
Pretrvávajúca neistota ohľadom dopytu
Napriek diplomatickému pokroku na trhu pretrváva silná skepsa voči skutočnému vplyvu obchodných rokovaní na reálny dopyt po rope. Podľa analytika Johna Evansa zo spoločnosti PVM Oil Associates investori v ropnom sektore nevidia rokovania tak optimisticky ako akciové trhy.
Ceny Brentu začiatkom mesiaca klesli na najnižšie úrovne od mája, no silnejší americký dopyt a nové sankcie voči Rusku pomohli cenám minulý týždeň opäť posilniť. Brent a WTI zaznamenali rast o 8,9 % a 7,7 %.
Analytik Chris Beauchamp z IG Bank upozorňuje, že hlavnou nádejou býkov ostáva ďalšie zotavenie spotreby v USA. V opačnom prípade hrozí, že sa dnešné klesajúce momentum opäť obnoví.
Situáciu na trhu naďalej komplikuje neistota ohľadom vývoja ruského exportu, najmä pre sankcie. Analytik spoločnosti Rystad Janiv Shah upozorňuje, že vstup ruskej ropy na trh bude závisieť od prísnosti vymáhania nových sankcií.
OPEC pod tlakom kvót
Na konferencii v Iraku uviedol minister ropného priemyslu Hayan Abdel-Ghani, že krajina rokuje o výške svojej produkčnej kvóty v rámci OPEC+, pričom aktuálne disponuje kapacitou 5,5 milióna barelov denne. Irak dlhodobo patrí medzi najväčších nadproducentov v rámci kartelu.
OPEC+ tento rok zmenil stratégiu a začal rušiť predchádzajúce škrty, aby získal späť trhový podiel. Tento krok však obmedzuje priestor na rast cien ropy, pretože zvyšuje ponuku na trhu.
Požiar na ropnom poli Zubair cez víkend neovplyvnil exportné schopnosti krajiny, uviedlo iracké ministerstvo.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa aktuálne pohybuje na úrovni 61,62 USD, čím sa obchoduje nad kľúčovou 23,6 % Fibonacciho úrovňou (61,02 USD). Z krátkodobého pohľadu došlo k stabilizácii po predchádzajúcej korekcii z maxím na úrovni 62,57 USD, pričom cena zostáva nad kĺzavým priemerom SMA 100 (60,10 USD) a znovu sa dostala nad EMA 50 (61,26 USD). Tento vývoj môže naznačovať obnovený býčí záujem o ďalší rast. CCI zostáva v pozitívnom pásme (hodnota 53,9), no zatiaľ nevysiela prekúpený signál. Objem obchodov ostáva relatívne stabilný, bez extrémnych výkyvov.
Zdroj: xStation5
