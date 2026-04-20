Najväčšia americká zdravotná poisťovňa je stále v problémoch 🚨

- Zmeny v Medicare pripravia UnitedHealth ešte o 6 miliárd dolárov v roku 2026.
- Najviac zasiahnutá je divízia Optum Health, ktorá sa vlani prepadla do straty.
- Firma šetrí, predáva aktíva a obmedzuje rizikovejšiu časť biznisu.
- Investori čakajú, či manažment dokáže obnoviť rast bez ďalších negatívnych šokov.
Spoločnosť UnitedHealth Group sa stále nevymanila z dopadov zmien v systéme platieb programu Medicare, ktoré americké úrady spustili pred tromi rokmi. Úprava pravidiel mala spresniť úhrady poisťovniam, v prípade UnitedHealth však znamenala výrazný zásah do príjmov a vlani viedla k prudkému prepadu ziskovosti aj k negatívnej reakcii investorov.
Najväčší problém spočíva v úprave takzvaného risk adjustmentu, teda systému, ktorý poisťovniam kompenzuje starostlivosť o rizikovejších a chorľavejších klientov v programoch Medicare Advantage. Po novom už poisťovne nedostávajú úhradu za viacero diagnóz, ktoré boli predtým započítavané. Pre UnitedHealth, ktorý je najväčším poskytovateľom týchto plánov s viac než 8 miliónmi členov, to znamenalo výrazne väčší zásah než pre časť konkurencie.
Firma teraz počíta s tým, že len v roku 2026 ju tieto zmeny pripravia ešte o ďalších 6 miliárd dolárov. Manažment preto pristúpil k úsporám, obmedzuje počet klientov v niektorých poistných plánoch a zároveň predáva časť kliník v divízii Optum Health. Práve táto časť biznisu bola kedysi jedným z hlavných motorov rastu, vlani sa však dostala do straty.
Optum Health doplatil na to, že prevzal finančné riziko starostlivosti o pacientov výmenou za podiel z prémií Medicare. Tento model fungoval dobre v čase vyšších úhrad, po zmene pravidiel sa však ukázal ako zraniteľný. Firma preto zužuje sieť externých lekárov, znižuje počet pacientov, pri ktorých nesie plné riziko, a snaží sa zefektívniť prevádzku. Pomôcť má aj konsolidácia interných systémov, napríklad redukcia počtu používaných elektronických zdravotných záznamov z 18 na 3.
Napriek tomu zostáva otázne, či budú tieto opatrenia stačiť. Analytici upozorňujú, že UnitedHealth teraz musí investorom ukázať, či skutočne dokáže tlak na marže kompenzovať. Firma na tento rok cieli upravený zisk nad 17,75 USD na akciu, čo by síce znamenalo medziročný rast asi o 9 %, ale zároveň by išlo o slabší výsledok než v ktoromkoľvek roku od 2020.
Určitú úľavu priniesol Washington, keď odložil ďalšie plánované zmeny úhrad a pre rok 2027 nastavil priaznivejšie sadzby, než čakal trh. Ani to však nezmenilo celkový obraz: UnitedHealth sa stále nachádza vo fáze prestavby a investori budú veľmi pozorne sledovať, či sa firme podarí stabilizovať ziskovosť bez ďalších nepríjemných prekvapení.
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
