Nákladná vojna a lukratívne kontrakty: Obnova zásob munície po vojne s Iránom

Trhy sa teraz viac sústreďujú na straty vyplývajúce z pokračujúceho konfliktu v Perzskom zálive. Tento inštinkt je úplne pochopiteľný, vojny sú napokon nákladné aktivity s negatívnym súčtom. Investori musia započítavať straty pre rozpočty, riziká pre rast, infláciu a podobne.
Účastníci trhu, ktorí môžu z takejto výraznej eskalácie napätia vo všeobecnosti len profitovať, sú obranné spoločnosti. Ani tentoraz to nie je inak.
Americká a izraelská kampaň v Iráne zostáva zatiaľ predovšetkým vzdušnou kampaňou. Podľa oficiálnych dát USA do prímeria uskutočnili viac než 10 000 bojových misií a zasiahli viac ako 13 000 cieľov v Iráne.
Munícia je v súčasnosti jedným z najvýznamnejších úzkych miest obranného priemyslu a USA nie sú výnimkou. Podľa analýz okrem iného CNN a CSIS použili USA počas operácie „Epic Fury“ v Iráne:
- viac než 1 000 striel BGM-109 „Tomahawk“,
- viac než 1 000 striel „JASSM“,
- približne 60 striel „PrSM“,
- takmer 250 striel SM-3,
- viac než 200 striel SM-6,
- viac než 200 interceptorov „THAAD“,
- viac než 1 000 striel PAC-3 „Patriot“.
To znamená, že pri najpokročilejších typoch munície, najmä systémoch dlhého doletu, USA teraz vyčerpali približne 30–60 % svojich predvojnových zásob. To však nie je najväčší problém Pentagonu. Problém spočíva v tom, že táto munícia je nielen extrémne drahá, ale jej výroba je navyše obmedzená len na niekoľko desiatok kusov ročne. Pri súčasnej výrobnej kapacite budú USA potrebovať približne štyri roky na obnovu zásob.
To v nijakom prípade neznamená, že sa USA stávajú „bezbrannými“ alebo dokonca neefektívnymi. Neznamená to ani, že obnovená eskalácia v Iráne je nepravdepodobná. Poukazuje to však na významné výzvy pre ministerstvo obrany a obrovské príležitosti pre dodávateľov zbraní americkým silám. O kom je reč?
Medzi výrobcami najpokročilejšej americkej munície si RTX Corp. a Lockheed Martin udržiavajú takmer úplnú dominanciu.
- Tomahawk, SM-3 a SM-6 sú produkty RTX Corp.
- JASSM, PrSM, THAAD a PAC-3 Patriot sú spojené s Lockheed Martin.
Ak zohľadníme len doplnenie zásob a budeme vychádzať z verejne dostupných údajov o cenách a minulých objednávkach, implikuje to sumy približne 20–30 miliárd USD počas asi štyroch rokov.
Pri konzervatívnom predpoklade 25 miliárd USD by to znamenalo tržby približne 11–13 miliárd USD pre RTX a približne 13–16 miliárd USD pre Lockheed Martin.
Pri použití segmentových marží týchto spoločností (12–13 %) to znamená prevádzkový zisk približne 1,5–2,5 miliardy USD počas nasledujúcich štyroch rokov, teda asi 0,4–0,6 miliardy USD ročne.
Veľká opatrnosť je na mieste pri načasovaní týchto tržieb. Hoci je výroba uvedenej munície v súčasnosti jedným z najnaliehavejších úzkych miest Pentagonu, prebiehajú veľké investície, ktorých cieľom je aspoň čiastočne urýchliť výrobu.
Kľúčová otázka znie: je to už v cene?
Nič nenasvedčuje tomu, že áno. Obe spoločnosti sa v posledných štvrťrokoch zrejme vyvíjali slabšie, než by zodpovedalo kontextu, a trend sa po posledných výsledkoch ešte zhoršil.
Pretože podľa výhľadov okrem iného na prevádzkový zisk oboch spoločností sa nezdá, že by sa v poslednom období výraznejšie zmenili.
- Pri Lockheede dosahujú očakávania pre roky 2026 a 2027 úroveň 9,6 miliardy USD a 10,1 miliardy USD.
- Pri RTX dosahujú očakávania pre roky 2025/2026 úroveň 12,3 miliardy USD a 13,5 miliardy USD.
Ak je to tak, znamená to potenciálne pozitívne prekvapenie vo výške približne 0,4–0,6 miliardy USD (~5 %) v prevádzkovom zisku — teda upside, ktorý trh momentálne nevidí — v čase, keď sa obe akcie nachádzajú na viacmesačných minimách.
Záverečné poznámky
Prirodzene, odhady tohto typu nie sú „absolútne“. Ani RTX, ani Lockheed nie sú spoločnosti zamerané len, alebo dokonca primárne, na muníciu — výhľady ziskov môžu byť rozriedené výkonnosťou ostatných segmentov.
Navyše tu neexistuje vysoká presnosť pri odhade výdavkov tohto typu. Špecifiká výroby týchto striel sú vysoko utajované, marže sú spriemerované a množstvo prevádzkových problémov sa môže nečakane objaviť alebo zmiznúť bez toho, aby o tom boli investori alebo verejnosť informovaní.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
