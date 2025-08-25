⏬NATGAS klesá o takmer 2 %

Ceny zemného plynu uzatvárajú pohyblivú medzeru v dôsledku očakávaní výrazného poklesu dopytu
Zemný plyn pokračuje vo výraznom poklese, ktorý sa začal minulý týždeň. Po preklopení sme zaznamenali mierne oživenie, no v piatok ceny plynu opäť klesli v dôsledku nových predpovedí naznačujúcich jasné ochladenie na konci augusta a začiatku septembra. Rekordná produkcia plynu v USA a vývoz pod kapacitou, spolu s prebytkom, umožnili výrazné dopĺňanie zásob, a to aj napriek mierne nadpriemernej spotrebe plynu. V tejto chvíli existuje možnosť, že dopyt klesne pod normálnu úroveň, čo by umožnilo ďalší výrazný nárast zásob.
Teploty vo veľkej časti Spojených štátov sa na prelome augusta a septembra očakávajú pod normálom. Zdroj: Bloomberg Finance LP, NOAA
Po období zvýšenej spotreby plynu plynovými elektrárňami (stredný graf) sa spotreba vracia na priemerné hodnoty a existuje šanca, že klesne pod 5-ročné priemery, čo by v nasledujúcich týždňoch umožnilo rýchlejšie dopĺňanie zásob. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Cena plynu úplne uzavrela medzeru, ktorá vznikla po preklopení septembrového futures kontraktu na októbrový. Cena aktuálne testuje nedávne lokálne minimá z 19. a 20. augusta, ktoré predstavujú najnižšie úrovne od minulého novembra. Ak nedôjde k výraznému oživeniu dopytu alebo poklesu produkcie, účastníci trhu sa budú čoraz viac zameriavať na úroveň $2,5/MMBTU, hoci sa objavili aj prognózy, že plyn by mohol klesnúť až na $2, ak bude silný prebytok ponuky pretrvávať aj v nasledujúcich mesiacoch. Za zmienku však stojí, že novembrový kontrakt (teda ten po aktuálnom) sa obchoduje okolo $3,11, teda približne o 40 centov vyššie. Zdroj: xStation5
