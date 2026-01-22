NATGAS rastie o 11 % v reakcii na arktický mráz v USA – najvyššia úroveň od roku 2022 📈

Zisky na trhu so zemným plynom zostávajú silné pred dnešným plánovaným rolloverom kontraktov. Americký Henry Hub zemný plyn (NATGAS) posilňuje o takmer 11 % a blíži sa k úrovni 5,6 USD za MMBtu. Len za tri obchodné dni vzrástli futures na americký plyn približne o 75 %, čím dosiahli najvyššiu úroveň od roku 2022.
- Hlavným dôvodom je arktická vlna chladu a najväčšia zimná búrka tejto sezóny. Počas víkendu má viac ako 175 miliónov obyvateľov USA čeliť sneženiu, mrznúcemu dažďu a ľadovým podmienkam, čo zvyšuje dopyt po kúrení.
- Rast cien je zároveň podporený klasickým „short squeeze“ vyvolaným počasím. Prudká zmena v predpovediach prinútila obchodníkov uzatvárať krátke pozície – najmä po tom, ako hedge fondy koncom minulého týždňa výrazne navýšili svoje medvedie stávky na plyn.
- Mrazivé podmienky zároveň predstavujú riziká na strane ponuky. Extrémne nízke teploty môžu zamraziť vlhkosť v infraštruktúre, čo môže narušiť ťažbu aj export LNG.
- Výrazný nárast zaznamenali aj spotové ceny. Hotovostné ceny Henry Hub pre koncoročné dodávky vyskočili až na 13 USD za MMBtu (z približne 7 USD v utorok a pod 4 USD koncom minulého týždňa). V potrubím obmedzenom severovýchode USA boli spotové obchody zaznamenané až pri 30 USD za MMBtu.
- Zásoby v USA sa môžu na prvý pohľad javiť ako „medvedie“. Odhady hovoria o poklese zásob o približne 98 miliárd kubických stôp (bcf), pričom päťročný priemer je 191 bcf – čo naznačuje, že zásoby zostávajú nad sezónnymi normami a zatiaľ poskytujú istú rezervu.
- Bloomberg však upozorňuje, že ďalšia týždenná správa môže priniesť jeden z najväčších poklesov zásob v histórii, ak víkendové mrazy spôsobia prudký nárast spotreby.
- Rally spôsobená chladom nie je obmedzená len na USA. Ceny plynu získavajú podporu aj v Európe a Ázii. Európa sa pripravuje na ďalšiu výraznú vlnu mrazov a zostáva silne závislá od amerického LNG po strate väčšiny ruských dodávok počas energetickej krízy v roku 2022.
- USA sú najväčším vývozcom LNG na svete a dodávky do vývozných terminálov teraz tvoria približne 17 % celkovej produkcie plynu v USA – čo ešte viac prepája americké ceny s globálnym dianím.
- V Ázii vzrástol regionálny benchmark plynu na najvyššiu úroveň od konca novembra. Hoci má Ázia aktuálne silnejšie zásoby ako Európa, dlhšie trvajúce mrazy by mohli zintenzívniť globálnu konkurenciu o LNG.
- Aj keď trhy očakávali budúci prebytok ponuky v dôsledku nových LNG projektov od roku 2026, súčasný cenový nárast je prevažne dôsledkom počasia – nejde o štrukturálnu zmenu dlhodobých fundamentov.
- Záver: Zemný plyn sa stal oveľa globálnejšou a „flexibilnejšou“ komoditou, čo znamená, že reakcie cien na počasie a toky LNG môžu byť oveľa rýchlejšie a výraznejšie ako v minulosti.
NATGAS (denný časový rámec)
RSI prekročil hodnotu 70, čo zvyčajne signalizuje prekúpený trh a zvyšuje riziko korekcie. Výraznejšia korekcia by však pravdepodobne vyžadovala zlepšenie predpovedí počasia. NATGAS sa aktuálne obchoduje na najvyššej úrovni od decembra 2022.
Zdroj: xStation5
Od posledného rolloveru kontraktu si NATGAS pripísal takmer 50 % zisku.
Zdroj: xStation5
