Nebius predlžuje rast po tom, čo dohody s Microsoftom a Meta zdvihli backlog AI cloudu k 46 mld. USD

Akcie Nebius boli vo štvrtok 2. apríla naposledy vyššie približne o 2,8 % na 104,80 USD, keďže investori sa naďalej sústreďujú na rýchlo rastúci backlog kontraktov a nové budovanie kapacít tejto AI infraštruktúrnej spoločnosti. Najnovšiu podporu prinieslo to, že Nebius tento týždeň predstavila nový AI dátový areál s výkonom 310 MW vo Fínsku, zatiaľ čo skôr oznámené dohody s Microsoftom a Meta spolu predstavujú až 46,4 mld. USD potenciálnej hodnoty kontraktov. Táto kombinácia posilňuje pohľad trhu, že Nebius dokáže pretaviť silný dopyt veľkých zákazníkov do dlhodobejšej viditeľnosti tržieb.
Dohody s Microsoftom a Meta stoja v jadre rastového príbehu
Dohoda Nebius s Meta, oznámená 16. marca, má potenciálnu hodnotu až 27 mld. USD počas piatich rokov. Spoločnosť uviedla, že kontrakt zahŕňa 12 mld. USD dedikovanej kapacity, ktorá má byť dodávaná od začiatku roka 2027, plus záväzok Meta nakúpiť až ďalších 15 mld. USD dostupnej výpočtovej kapacity v niektorých pripravovaných clusteroch, ak táto kapacita nebude predaná iným zákazníkom.
Ďalším kľúčovým pilierom je staršia dohoda s Microsoftom. Reuters v septembri uviedol, že Nebius podpísala s Microsoftom päťročný kontrakt na AI infraštruktúru v hodnote 17,4 mld. USD, pričom dohoda sa môže rozšíriť približne na 19,4 mld. USD. Spolu s dohodou s Meta to znamená, že kombinovaná potenciálna hodnota oboch kontraktov dosahuje približne 46,4 mld. USD.
Kľúčovou témou sú teraz nové kapacity a financovanie
Nebius tento týždeň uviedla, že vybuduje nový AI factory v Lappeenrante vo Fínsku s kapacitou až 310 MW, pričom prevádzka sa má spúšťať po etapách od roku 2027. Reuters uviedol, že projekt má hodnotu viac než 10 mld. USD, bude patriť medzi najväčšie AI dátové centrá v Európe a nebude viazaný na jediného zákazníka, čo firme dáva väčší priestor obslúžiť hyperscalerov aj širší AI cloudový biznis.
Investori zároveň sledujú, či Nebius dokáže túto expanziu financovať efektívne. Reuters 23. marca uviedol, že firma dokončila emisiu konvertibilného dlhu za 4,34 mld. USD, pre rok 2026 očakáva kapitálové výdavky vo výške 16 až 20 mld. USD a približne 60 % rastu chce financovať prostredníctvom zákazníckych preddavkov, najmä od Microsoftu a Meta. Trhy teraz budú sledovať, ako rýchlo Nebius premení backlog na reálne spustenú kapacitu a či realizácia udrží tempo s rozsahom získaných kontraktov.
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
🎥 Apple oslavuje 50 rokov. Čo bude ale s firmou ďalej a pred akými výzvami stojí?
SpaceX mieri na burzu: Musk chystá IPO, ktoré môže prepísať históriu 🚀
Spor o strategické prístavy sa vyostruje 🚨
