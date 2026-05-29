Veľkí držitelia Bitcoinu prestávajú nakupovať a trh stráca oporu ⚠️

- Veľryby držiace 1 000 až 10 000 BTC vykazujú najrýchlejší pokles ročnej bilancie v tomto roku.
- Delfíny so 100 až 1 000 BTC stále rastú, ale tempo rastu sa výrazne spomaľuje.
- Dlhodobí držitelia kontrolujú rekordných 15,8 milióna BTC, čo podľa CryptoQuant ukazuje na nedostatok nových kupcov.
- Pri cene okolo 73 700 USD je približne 40 % ponuky Bitcoinu držaných v strate.
Bitcoin čelí ďalšiemu varovnému signálu. Podľa dát spoločnosti CryptoQuant sa štruktúra držiteľov medzi veľkými investormi zhoršuje, čo v minulosti často predchádzalo obdobiu dlhšej cenovej slabosti. Najväčšia pozornosť teraz smeruje na takzvané veľryby, teda adresy držiace 1 000 až 10 000 BTC, pri ktorých sa ročný rast bilancií dostal do záporných hodnôt.
Tento vývoj naznačuje, že veľkí hráči už nie sú v režime agresívnej akumulácie. Mesačný rast ich zostatkov je od februára prakticky stagnujúci, čo ukazuje na posun smerom k miernej distribúcii. CryptoQuant tento vzorec prirovnáva k obdobiu medvedieho trhu v roku 2022, keď slabnúci dopyt veľkých investorov predchádzal výraznejšej cenovej slabosti.
Podobný trend je viditeľný aj pri takzvaných delfínoch, teda držiteľoch s objemom 100 až 1 000 BTC. Do tejto skupiny často patria ETF fondy a firemné treasury. Ich ročná bilancia síce stále rastie, tempo rastu sa však prudko spomaľuje. Mesačné prírastky sa blížia k nule a podľa CryptoQuant vytvárajú delfínie bilancie od septembra 2025 postupne nižšie maximá.
To je pre trh dôležité, pretože práve veľryby a delfíny zvyčajne predstavujú hlavný zdroj štrukturálneho dopytu po Bitcoine. Ak tieto skupiny prestávajú prikupovať, trh stráca silný podporný faktor. V prostredí, kde sa zároveň zhoršujú makroekonomické a geopolitické podmienky, môže byť Bitcoin citlivejší na ďalšie negatívne správy alebo výpredaje.
Zaujímavým, no zároveň varovným signálom je rekordný objem ponuky držanej dlhodobými investormi. Dlhodobí držitelia aktuálne kontrolujú približne 15,8 milióna BTC, čo je historické maximum. Na prvý pohľad to môže pôsobiť pozitívne, pretože dlhodobí investori bývajú menej náchylní na panické predaje. CryptoQuant však upozorňuje, že v súčasnom kontexte ide skôr o medvediu konfiguráciu, pretože ukazuje na nedostatok nových účastníkov trhu.
Tlak je viditeľný aj na nerealizovaných stratách. Podľa analytika Tima Suna zo skupiny HashKey sa podiel ponuky v nerealizovanej strate po poklese Bitcoinu z októbrového vrcholu priblížil až k 50 %, čo bola najvyššia hodnota od dna medvedieho trhu v roku 2022. Pri cene okolo 73 700 USD sa podľa analytika Darkfosta nachádza zhruba 40 % ponuky Bitcoinu v rukách investorov, ktorí nakúpili na vyšších úrovniach a teraz držia stratu.
Súčasný trh tak zostáva veľmi citlivý na náladu investorov. Keď sa Bitcoin približuje k hornej hrane obchodného pásma, rýchlo sa vracia optimizmus. Keď sa však cena posunie nižšie, pesimizmus sa znovu objavuje. To ukazuje, že investori nemajú jasné presvedčenie o ďalšom smere a trh sa pohybuje skôr v režime neistoty.
Možný scenár dna podľa Tima Suna leží v oblasti 55 000 až 60 000 USD, ak sa ďalej nevyostrí napätie medzi USA a Iránom a americká centrálna banka nepristúpi k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb. Práve vývoj menovej politiky Fedu a geopolitické riziká tak zostávajú kľúčovými faktormi, ktoré môžu rozhodnúť, či Bitcoin nájde stabilnejšiu podporu, alebo sa tlak na pokles ešte prehĺbi.
Z pohľadu investorov je hlavným problémom slabnúci dopyt od najväčších hráčov. Ak veľryby a delfíny nezačnú znovu navyšovať svoje pozície, môže byť pre Bitcoin náročné vybudovať silnejší rastový trend. Trh tak bude v ďalších týždňoch sledovať predovšetkým to, či sa veľkí držitelia vrátia k akumulácii, alebo či bude pokračovať fáza distribúcie a opatrnosti.
Graf BITCOIN (D1)
Zdroj: xStation5
