Nestlé kupuje yfood a posilňuje na trhu produktov nahrádzajúcich jedlo 🍽️

Švajčiarska potravinárska skupina Nestlé prevezme plnú kontrolu nad nemeckou spoločnosťou yfood Labs, ktorá sa zameriava na hotové nápoje nahrádzajúce jedlo. Firma už v roku 2023 získala v yfood podiel 49 %, teraz však odkupuje zvyšnú časť od zakladateľov Noela Bollmanna a Benjamina Kremera.
Hodnota transakcie nebola oficiálne zverejnená. Podľa dostupných informácií však dohoda oceňuje yfood približne na 450 miliónov EUR, teda asi 523 miliónov USD. Pre Nestlé ide zároveň o prvú akvizíciu pod vedením nového generálneho riaditeľa Philippa Navratila, ktorý sa funkcie ujal v septembri.
Yfood vznikol v roku 2017 v Mníchove. Zakladatelia prišli s myšlienkou vytvoriť zdravšiu a rýchlu alternatívu bežného jedla pre ľudí, ktorí trávia dlhé hodiny v práci a často siahajú po menej kvalitných snackoch. Značka sa postupne presadila najmä vďaka nápojom s výrazným nápisom „This Is Food“, ktoré sú prezentované ako kompletné jedlo vo fľaši.
Dnes yfood nepredáva iba hotové nápoje, ale aj koktaily, prášky, tyčinky a misky. Produkty sú dostupné približne v 30 európskych krajinách a tržby spoločnosti majú v roku 2025 dosahovať takmer 150 miliónov EUR. To ukazuje, že segment rýchlej funkčnej výživy už nie je iba úzkou špecialitou, ale stáva sa čoraz významnejšou súčasťou spotrebiteľského trhu.
Pre Nestlé je akvizícia súčasťou širšej stratégie zameranej na rýchlejšie rastúce značky a kategórie. Nový šéf spoločnosti chce zjednodušiť fungovanie skupiny a viac podporovať produkty, pri ktorých sa očakáva dlhodobo silný dopyt. Práve hotové jedlá, proteínové nápoje a funkčná výživa do tejto oblasti dobre zapadajú.
Dôležitým motívom môže byť aj expanzia mimo Európy. Yfood je na európskom trhu už dobre známy, ale v USA má podľa zdrojov stále výrazný priestor na rast. Americký trh s produktmi nahrádzajúcimi jedlo patrí medzi najväčšie na svete a v posledných rokoch sa zmenil z kategórie zameranej hlavne na chudnutie na širší segment špecializovanej výživy.
Nestlé v tejto oblasti nepôsobí prvýkrát. V roku 2022 kúpilo väčšinový podiel v spoločnosti Orgain, ktorá patrí medzi významné americké značky rastlinných proteínových nápojov. Skupina vlastní aj značku Boost, zameranú na nutričné nápoje. Prevzatie yfood tak dopĺňa portfólio, ktoré Nestlé postupne buduje okolo výživy, zdravia a pohodlnej konzumácie.
Podobným smerom sa vydávajú aj ďalšie potravinárske firmy. Danone tento rok kúpil britský Huel, výrobcu proteínových práškov a nápojov. To potvrdzuje, že veľkí hráči v potravinárstve vidia v tomto segmente atraktívnu rastovú príležitosť, najmä v čase, keď sa spotrebitelia viac zaujímajú o proteín, vlákninu, zdravie čriev a produkty podporujúce aktívny životný štýl.
Nestlé nedávno spojilo svoje divízie zdravotnej vedy a výživy, aby vytvorilo silnejšiu platformu zameranú na oblasti ako dlhovekosť, dojčenská výživa, zdravie tráviaceho systému alebo produkty pre pacientov užívajúcich lieky na chudnutie typu GLP-1. Podľa Philippa Navratila nejde primárne o znižovanie nákladov, ale o snahu uvoľniť nový rastový potenciál.
Z investičného pohľadu transakcia ukazuje, že Nestlé sa snaží posunúť časť svojho portfólia smerom k dynamickejším kategóriám. Tradičné potravinárske firmy čelia tlaku na rast, zmenám spotrebiteľských návykov aj silnejšej konkurencii menších špecializovaných značiek. Nákup yfood môže Nestlé pomôcť osloviť mladších zákazníkov a posilniť pozíciu v segmente, ktorý kombinuje pohodlie, výživu a zdravý životný štýl.
Dokončenie transakcie je plánované do 3. júla. Vedenie yfood má prevziať manažérka Nestlé Jolanda Schwirtz, čo naznačuje, že firma bude po dokončení akvizície viac integrovaná do štruktúry švajčiarskej skupiny.
Graf Nestlé (NESN.CH, D1)
Zdroj: xStation5
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