Netflix sklamal výhľadom 🎬

- Výhľad Netflixu na 2. štvrťrok sklamal, najmä pre slabší odhad EPS 0,78 USD.
- Akcie po výsledkoch oslabili približne o 9 %.
- Výsledky za 1. štvrťrok boli silné, no pomohol im aj mimoriadny príjem vo výške 2,8 miliardy USD.
- Reed Hastings po 29 rokoch odchádza z predstavenstva a uzatvára jednu éru firmy.
Spoločnosť Netflix zverejnila výhľad na 2. štvrťrok, ktorý zaostal za očakávaniami trhu, a akcie firmy po výsledkoch v predĺženom obchodovaní oslabili približne o 9 %. Investorov sklamal predovšetkým odhad zisku na akciu vo výške 0,78 USD, zatiaľ čo analytici očakávali 0,84 USD. Mierne za očakávaniami zostali aj tržby, keď firma počíta s úrovňou 12,57 miliardy USD oproti odhadu 12,64 miliardy USD.
Samotné výsledky za 1. štvrťrok boli pritom veľmi silné. Tržby medziročne vzrástli o 16 % na 12,3 miliardy USD a zisk na akciu dosiahol 1,23 USD, zatiaľ čo trh počítal len s 0,76 USD. K lepšiemu hospodáreniu však pomohol aj mimoriadny príjem vo výške 2,8 miliardy USD, ktorý Netflix inkasoval ako kompenzáciu po neuskutočnenej transakcii s Paramountom.
Trh však viac než minulé čísla sleduje budúcnosť. Vedenie spoločnosti uviedlo, že tento rok zvýši investície do obsahu, čo je jeden z hlavných dôvodov slabšieho výhľadu ziskovosti pre aktuálny štvrťrok. Netflix zároveň zdôraznil tri hlavné priority: viac kvalitného obsahu, rýchlejšie nasadzovanie nových technológií a vyššiu monetizáciu používateľov.
Firma sa zároveň snaží upokojiť investorov po neúspešnom boji o prevzatie Warner Bros. Manažment pripustil, že akvizícia by mohla urýchliť stratégiu spoločnosti, ale iba za správnu cenu. Podľa vedenia Netflix ukázal, že aj naďalej zostane pri prípadných fúziách a akvizíciách disciplinovaný a nebude vstupovať do príliš drahých obchodov.
Pozitívnym signálom je podľa spoločnosti zlepšenie retencie zákazníkov vo všetkých regiónoch. Netflix navyše v marci zvýšil cenu štandardného tarifu bez reklám o 2 USD na 20 USD mesačne, čo by malo podporiť ďalší rast tržieb. Firma zároveň plánuje rozširovať ponuku športového obsahu, investovať do videohier a podcastov a ešte počas tohto mesiaca spustiť prepracovanú mobilnú aplikáciu s vertikálnym feedom na objavovanie obsahu.
Zásadnou personálnou správou je aj odchod spoluzakladateľa Reeda Hastingsa z predstavenstva. Hastings po 29 rokoch vo vedení firmy definitívne uzatvára jednu éru a chce sa venovať filantropii a osobným projektom. Pre Netflix je to symbolický moment, pretože práve Hastings stál pri zrode firmy ako DVD služby poštou a následne ju doviedol na pozíciu globálneho lídra v streamingu.
