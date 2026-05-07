NOK prudko posilňuje po zvýšení sadzieb zo strany Norges Bank

- Norges Bank zvýšila úrokové sadzby o 25 bázických bodov.
- Kľúčová úroková sadzba vzrástla na 4,25 %.
- Tento krok predstavuje prvé zvýšenie sadzieb zo strany významnej európskej centrálnej banky.
- EUR/NOK klesá približne o 0,5 %.
Na rozdiel od očakávaní väčšiny ekonómov sa Norges Bank rozhodla zvýšiť úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Základná sadzba tak vzrástla na 4,25 %. Norges Bank je tak prvou významnou európskou centrálnou bankou, ktorá k takémuto kroku pristúpila. ECB, BoE a Riksbank sa predtým rozhodli ponechať sadzby bez zmeny.
V reakcii na tento krok nórska koruna posilnila voči referenčnému euru približne o 0,5 %. Zmazala tak významnú časť včerajších strát, ktoré boli z veľkej časti dôsledkom poklesu cien energetických komodít.
Zvýšenie sadzieb má predovšetkým ukotviť inflačné očakávania. Dôvodom je najmä pomerne pretrvávajúca jadrová inflácia, ktorá v marci zostala na úrovni 3 %, a stále zvýšený rast miezd. Ten v mnohých sektoroch medziročne presahuje 4 %. Vyjadrenia predstaviteľov banky nepriniesli jasné signály týkajúce sa ďalších krokov.
Zasadnutie nesprevádzala nová projekcia úrokových sadzieb. Tá marcová naznačovala jedno zvýšenie sadzieb do konca roka. Za súčasných podmienok sa však zdá pravdepodobné, že banka bude v ďalších mesiacoch pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. Zvýšenie sadzieb na júnovom zasadnutí (18. 6.) je trhmi takmer plne započítané. Ďalšie zvýšenie v septembri sa považuje za základný scenár.
