Nokia a Nvidia menia budúcnosť: Nová technológia môže zmeniť fungovanie mobilných sietí 🤖

Spoločnosť Nokia predstavila v spolupráci s Nvidiou prvú komerčnú platformu pre rádiové prístupové siete (RAN) riadenú umelou inteligenciou. Nová technológia má telekomunikačným operátorom umožniť výrazne zvýšiť objem prenášaných dát bez potreby rozširovať existujúce frekvenčné spektrum.
Podľa spoločnosti by nové riešenie mohlo do roku 2028 umožniť prenos až dvojnásobného množstva dát prostredníctvom súčasnej infraštruktúry. Už po uvedení technológie na trh v roku 2027 sa očakáva zvýšenie efektívnosti využitia spektra približne o 50 %, zatiaľ čo súčasné riešenia dosahujú zlepšenie okolo 20 %.
Umelá inteligencia mieri priamo do mobilných sietí
- Nová platforma bude dostupná v troch hardvérových variantoch doplnených softvérovou vrstvou. Dôležitou súčasťou projektu je integrácia technológie NVIDIA CUDA priamo do základňových staníc mobilných sietí.
- Cieľom je postupne premeniť tradičnú telekomunikačnú infraštruktúru na rozsiahlu výpočtovú platformu schopnú spracúvať úlohy umelej inteligencie priamo na okraji siete. To by malo znížiť latenciu, zrýchliť reakcie aplikácií a umožniť efektívnejšie využívanie dát.
- Podľa generálneho riaditeľa Nvidie Jensena Huanga predstavuje tento krok generačnú zmenu pre celý telekomunikačný sektor a vytvára základy pre budúce AI služby aj nástup technológie 6G.
Pripravené na budúci prechod k 6G
- Jednou z kľúčových výhod novej platformy je jej kompatibilita s konceptom Open RAN, ktorý umožňuje využívať zariadenia od rôznych dodávateľov a zvyšuje flexibilitu operátorov.
- Systém bude zároveň možné postupne aktualizovať prostredníctvom softvérových upgradov, čo má uľahčiť budúci prechod na zatiaľ nedefinovaný štandard 6G.
- To môže výrazne znížiť budúce investičné náklady telekomunikačných spoločností, pretože časť modernizácií nebude vyžadovať kompletnú výmenu hardvéru.
Nokia mení obchodný model
- Nokia plánuje popri predaji hardvéru postupne prechádzať aj na predplatiteľský model. Operátorom chce priebežne ponúkať nové softvérové funkcie a AI vylepšenia prostredníctvom pravidelných aktualizácií.
- Tento prístup môže spoločnosti zabezpečiť stabilnejšie a predvídateľnejšie príjmy, podobne ako je to pri mnohých softvérových firmách.
- Zároveň by mohol zvýšiť marže, pretože softvér zvyčajne dosahuje vyššiu ziskovosť než samotný predaj sieťového vybavenia.
Operátori stále dokončujú prechod na 5G
- Nová technológia prichádza v čase, keď viacerí európski operátori stále dokončujú budovanie sietí piatej generácie. Zavádzanie 5G bolo pomalšie, než sa pôvodne očakávalo.
- Telekomunikačné spoločnosti čelili silnej konkurencii a často mali problém preniesť vysoké investičné náklady na koncových zákazníkov. Zároveň sa ukázalo, že viaceré očakávané aplikácie využívajúce pokročilé 5G pripojenie sa zatiaľ nerozšírili v takom rozsahu, ako trh predpokladal.
- Nokia a Nvidia však veria, že umelá inteligencia môže situáciu zmeniť. Rastúce využívanie autonómnych systémov, robotiky, priemyselnej automatizácie a AI agentov totiž výrazne zvýši nároky na výpočtový výkon aj kvalitu mobilných sietí.
Nvidia rozširuje svoj vplyv
- Partnerstvo s Nokiou predstavuje pre Nvidiu ďalšie významné rozšírenie jej ekosystému mimo oblasti dátových centier.
- Dohoda nadväzuje na širšiu stratégiu Nokie, ktorú spoločnosť predstavila už v minulom roku. Popri mobilných sieťach zahŕňa aj oblasť dátových centier, kde Nokia posilnila svoju pozíciu akvizíciou spoločnosti Infinera za 2,3 miliardy USD.
- Pre Nvidiu sa tým otvára nový potenciálny trh pre jej čipy a AI platformy. Mobilná infraštruktúra by sa v budúcnosti mohla stať ďalším významným zdrojom dopytu po výpočtovom výkone.
Akcie Nokie výrazne posilnili
- Investori tento rok reagovali na strategickú transformáciu spoločnosti veľmi pozitívne. Akcie Nokie vzrástli až o takmer 170 %, následne však časť ziskov korigovali. Aj po tejto korekcii si stále pripisujú približne 86 %.
- Trh pozitívne hodnotí najmä snahu spoločnosti viac sa zamerať na oblasti spojené s umelou inteligenciou, dátovými centrami a budúcou generáciou telekomunikačných sietí.
- Zároveň rastie konkurencia medzi výrobcami sieťových zariadení. Švédsky Ericsson tiež investuje do AI technológií a pripravuje svoje produkty na nástup zariadení novej generácie vrátane robotiky a autonómnych systémov.
Čo to znamená pre investorov?
- Spolupráca Nokie a Nvidie naznačuje, že telekomunikačná infraštruktúra môže byť jedným z ďalších veľkých víťazov rozvoja umelej inteligencie.
- Ak sa očakávania naplnia, mobilné siete môžu postupne prejsť od úlohy samotného prenosového systému k distribuovanej AI infraštruktúre, ktorá bude poskytovať výpočtový výkon bližšie ku koncovým používateľom.
- Pre Nokiu to znamená možnosť zvýšiť podiel vysoko maržových softvérových príjmov a posilniť svoju pozíciu v novej technologickej vlne. Nvidia naopak získava ďalší významný trh pre svoje čipy a softvérový ekosystém.
- Kľúčovou otázkou však zostáva, ako rýchlo budú operátori ochotní investovať do novej generácie infraštruktúry, keď mnohí z nich stále dokončujú návratnosť investícií do 5G.
Graf Nokia (NOKIA.FI, D1)
Zdroj: xStation5
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