Nová éra PayPalu sa začína škrtmi, reorganizáciou a bojom o rast 🔄

- PayPal chce počas dvoch až troch rokov dosiahnuť úspory najmenej 1,5 miliardy USD a plánuje aj prepúšťanie.
- Upravený zisk na akciu za prvý štvrťrok dosiahol 1,34 USD, čím prekonal odhad analytikov vo výške 1,27 USD.
- Venmo zostáva silnou časťou biznisu, keď objem platieb vzrástol o 14 %, zatiaľ čo branded checkout pridal len 2 %.
- Nový CEO Enrique Lores chce zjednodušiť organizáciu, znížiť náklady a reinvestovať do modernizácie technológií.
- PayPal chce počas dvoch až troch rokov dosiahnuť úspory najmenej 1,5 miliardy USD a plánuje aj prepúšťanie.
- Upravený zisk na akciu za prvý štvrťrok dosiahol 1,34 USD, čím prekonal odhad analytikov vo výške 1,27 USD.
- Venmo zostáva silnou časťou biznisu, keď objem platieb vzrástol o 14 %, zatiaľ čo branded checkout pridal len 2 %.
- Nový CEO Enrique Lores chce zjednodušiť organizáciu, znížiť náklady a reinvestovať do modernizácie technológií.
Spoločnosť PayPal Holdings plánuje zníženie nákladov a prepúšťanie, pretože nový generálny riaditeľ Enrique Lores sa snaží naštartovať obrat platobnej firmy, ktorá v posledných rokoch čelí silnej konkurencii. PayPal oznámil, že chce počas nasledujúcich dvoch až troch rokov dosiahnuť úspory vo výške najmenej 1,5 miliardy USD. Tento krok má firme pomôcť zjednodušiť prevádzku, zlepšiť nákladovú štruktúru a vytvoriť priestor na investície do modernizácie technológií.
Výsledky za prvý štvrťrok pritom dopadli lepšie, než očakával trh. Upravený zisk na akciu dosiahol 1,34 USD, zatiaľ čo analytici v priemere počítali s hodnotou 1,27 USD. Prekonanie odhadov tak ukazuje, že PayPal stále dokáže generovať solídnu ziskovosť, aj keď jeho rastový profil zostáva pod tlakom. Lores, ktorý sa funkcie generálneho riaditeľa ujal v marci, sa už počas prvých mesiacov snaží vtlačiť firme nový smer a jasnejšie nastaviť priority.
PayPal už minulý týždeň oznámil reorganizáciu svojich obchodných línií a vymenoval nových manažérov do kľúčových rolí. Frank Keller povedie oblasť checkout riešení, Alexis Sowa sa stala dočasnou šéfkou spotrebiteľských finančných služieb a Jeff Pomeroy dočasne prevzal vedenie platobných služieb. Tieto zmeny naznačujú, že firma sa snaží lepšie rozdeliť zodpovednosti, urýchliť rozhodovanie a viac sa sústrediť na oblasti, ktoré môžu mať najväčší dopad na budúci rast.
Lores vo svojej prezentácii uviedol, že počas prvých dvoch mesiacov vo funkcii identifikoval príležitosť na zjednodušenie operácií a potenciál na zníženie nákladovej štruktúry. Zároveň zdôraznil, že PayPal nechce iba škrtať, ale aj reinvestovať do modernizácie svojej technologickej infraštruktúry. Podľa jeho slov firma podniká cielené kroky na zostrenie stratégie, zjednodušenie organizácie a zlepšenie rastovej trajektórie. Cieľom je nasmerovať investície tam, kde môžu priniesť najväčší efekt.
Tlak na náklady nie je špecifický iba pre PayPal. Podobné kroky podnikajú aj ďalšie fintech spoločnosti, ktoré sa po období rýchleho rastu snažia prispôsobiť náročnejším trhovým podmienkam. Coinbase oznámila plán znížiť počet zamestnancov približne o 14 %, teda asi o 700 ľudí. Block zase skôr uviedol, že prepustí 4 000 pracovníkov, čo predstavuje takmer polovicu jeho zamestnancov. Celý sektor tak prechádza fázou racionalizácie, v ktorej sa investori viac zameriavajú na ziskovosť, efektivitu a udržateľný rast.
PayPal zároveň potvrdil svoj celoročný výhlaď zisku. Spoločnosť očakáva, že upravený zisk na akciu za celý rok zaznamená nízky jednociferný pokles až mierne pozitívnu zmenu oproti minuloročnej hodnote 5,31 USD. Transaction margin dollars, teda metrika ukazujúca, koľko firma zarobí na spracovaní platieb po odpočítaní nákladov, by mali za celý rok stále vykázať mierny pokles. To ukazuje, že napriek lepšiemu prvému štvrťroku zostáva prostredie pre hlavný platobný biznis náročné.
V samotnom prvom štvrťroku však táto metrika vzrástla o 3 % na 3,81 miliardy USD, čím prekonala konsenzus analytikov vo výške 3,67 miliardy USD. Tento výsledok je pre investorov pozitívny, pretože naznačuje, že firma dokáže lepšie monetizovať svoje transakcie, prípadne držať náklady pod kontrolou. Zároveň však nemožno prehliadať, že dlhodobý výhlaď je stále opatrný a PayPal musí riešiť štrukturálny tlak zo strany konkurencie.
Spoločnosť má za sebou silnú históriu v oblasti finančných technológií a patrila medzi priekopníkov digitálnych platieb. V posledných rokoch však stráca časť rastovej dynamiky pre konkurenciu zo strany firiem ako Stripe, Adyen, Apple Pay alebo Klarna. Tieto spoločnosti zvyšujú tlak v oblasti online platieb aj spotrebiteľských finančných služieb. Bývalý generálny riaditeľ Alex Chriss sa počas svojho pôsobenia snažil klásť dôraz na inovácie, ale finančná riaditeľka Jamie Miller pripustila, že exekúcia nebola na potrebnej úrovni.
Jedným z najsvetlejších bodov výsledkov zostáva Venmo, ktorého celkový objem platieb vzrástol o 14 %. To ukazuje, že spotrebiteľská značka má stále silnú pozíciu a môže byť dôležitou súčasťou budúceho rastu. Naopak, online branded checkout, teda tradične kľúčová oblasť PayPalu, zvýšil objem iba o 2 %, čo potvrdzuje spomaľovanie v segmente, ktorý bol skôr jedným z hlavných motorov firmy.
Celkovo PayPal vstupuje do novej fázy, v ktorej sa bude snažiť vyvážiť úspory, technologické investície a tlak na obnovenie rastu. Plán dosiahnuť úspory najmenej 1,5 miliardy USD môže zlepšiť ziskovosť, ale sám osebe nestačí na vyriešenie konkurenčných problémov. Kľúčové bude, či sa novému vedeniu podarí zjednodušiť organizáciu, zlepšiť exekúciu a opäť posilniť hlavné platobné produkty v prostredí, kde zákazníci aj obchodníci majú stále viac alternatív.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Akcie Shopify a Eaton prudko klesajú 📉 Americké spoločnosti zverejňujú tržby
AMD: Čo čakať od tržieb v tieni AI boomu?
Módny gigant odoláva búrke 👔
Nemecko rozbieha zelenú záchranu priemyslu za miliardy eur 🏭
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.