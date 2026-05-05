Akcie Shopify a Eaton prudko klesajú 📉 Americké spoločnosti zverejňujú tržby

Americké akcie reagujú na zverejňovanie štvrťročných tržieb a výsledkov. Výrazná volatilita je viditeľná pri tituloch ako Eaton a Shopify, kde napriek solídnym finančným výsledkom prevažuje vyberanie ziskov.
Shopify – akcie po výsledkoch klesajú o viac ako 6 %
- Tržby: 3,17 miliardy USD oproti odhadu 3,09 miliardy USD
- Prevádzkový zisk: 382 miliónov USD oproti odhadu 329,2 milióna USD
- MRR: 212 miliónov USD, v súlade s očakávaniami
- GMV: 100,74 miliardy USD oproti odhadu 98,77 miliardy USD
- OPEX pre 2. štvrťrok: 35–36 % tržieb
Zdroj: xStation5
American Electric Power – akcie po výsledkoch mierne rastú
- Tržby: 6,02 miliardy USD oproti odhadu 5,75 miliardy USD
- Prevádzkový zisk na akciu: 1,64 USD oproti odhadu 1,57 USD
- Výhlaď pre rok 2026: bez zmeny
- Celoročný zisk na akciu: 6,15–6,45 USD oproti konsenzu 6,34 USD
Zdroj: xStation5
Pfizer
- Zisk na akciu: 0,75 USD oproti odhadu 0,72 USD
- Tržby: 14,45 miliardy USD oproti odhadu 13,84 miliardy USD
- Výhlaď pre rok 2026: potvrdený
- Celoročný zisk na akciu: 2,80–3,00 USD
- Celoročné tržby: 59,5–62,5 miliardy USD oproti odhadu 61,43 miliardy USD
Zdroj: xStation5
BioNTech
- Zisk na akciu: -1,95 USD
- Tržby: 118,1 milióna EUR oproti odhadu 168,4 milióna EUR
- Prevádzková strata: 677,5 milióna EUR, hlbšia než odhad 658,6 milióna EUR
- Celoročný výhlaď tržieb: 2,0–2,3 miliardy EUR
- Uzavretie prevádzok: Nemecko, Singapur, CureVac
- Zníženie počtu zamestnancov: približne 1 860 pozícií
- Úspora nákladov: až 500 miliónov EUR ročne do roku 2029
- Spätný odkup akcií: až 1 miliarda USD
Zdroj: xStation5
Marathon Digital – akcie po silných výsledkoch mierne rastú
- Zisk na akciu: 1,65 USD oproti odhadu 0,74 USD
- EBITDA: 2,76 miliardy USD oproti odhadu 2,29 miliardy USD
- Spätný odkup akcií: viac ako 5 miliárd USD
Zdroj: xStation5
Eaton
- Zisk na akciu: 2,81 USD oproti odhadu 2,75 USD
- Tržby: 7,45 miliardy USD oproti odhadu 7,13 miliardy USD
- Electrical Americas: 3,6 miliardy USD oproti odhadu 3,46 miliardy USD
- Aerospace: 1,18 miliardy USD oproti odhadu 1,11 miliardy USD
- Electrical Global: 1,95 miliardy USD oproti odhadu 1,78 miliardy USD
- Zisk na akciu pre 2. štvrťrok: 3,00–3,10 USD oproti odhadu 3,14 USD
- Celoročný zisk na akciu: 13,05–13,50 USD
- Organický rast: 9–11 % pre 2. štvrťrok aj celý rok
DuPont
- Zisk na akciu: 0,55 USD oproti odhadu 0,48 USD
- Tržby: 1,68 miliardy USD oproti odhadu 1,66 miliardy USD
- Zisk na akciu pre 2. štvrťrok: približne 0,59 USD oproti odhadu 0,58 USD
- EBITDA pre 2. štvrťrok: približne 430 miliónov USD oproti odhadu 439,3 milióna USD
- Celoročná EBITDA: 1,73–1,76 miliardy USD
- Celoročné tržby: 7,16–7,22 miliardy USD
- Celoročný zisk na akciu: 2,35–2,40 USD, zvýšené z 2,25–2,30 USD
Zdroj: xStation5
Archer-Daniels-Midland
- Tržby: 20,49 miliardy USD oproti odhadu 20,61 miliardy USD
- Zisk na akciu: 0,71 USD oproti odhadu 0,65 USD
- Spracovanie olejnín: 9,30 milióna ton oproti odhadu 9,31 milióna ton
- Spracovanie kukurice: 4,54 milióna ton oproti odhadu 4,61 milióna ton
Zdroj: xStation5
