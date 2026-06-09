Nová hrozba pre automobilový priemysel: Vojna s Iránom môže narušiť dodávky kľúčových materiálov ⚠️

Generálny riaditeľ nemeckého chemického gigantu BASF, Markus Kamieth, varoval, že konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom zhoršuje výhľad pre automobilový sektor aj širšiu ekonomiku. Podľa neho rastú inflačné tlaky a zároveň sa zvyšuje riziko narušenia dodávateľských reťazcov.
BASF upozorňuje, že nedostatok niektorých základných vstupov môže postupne zasiahnuť aj veľmi presne nastavenú výrobu automobilov. Práve automobilky sú od plynulých dodávok mimoriadne závislé, pretože výroba jedného vozidla si vyžaduje tisíce komponentov od mnohých rôznych dodávateľov. Ak začne chýbať aj zdanlivo menší materiál, môže to viesť k zastaveniu celej montážnej linky.
Podľa Kamietha už konflikt prispieva k nedostatku niektorých vstupov, napríklad síry a hélia. Tieto materiály môžu pôsobiť nenápadne, ale pre priemyselnú výrobu sú dôležité. Nedostatok základných chemických či technických surovín sa často prejaví až s oneskorením, pretože problém môže vzniknúť hlboko v dodávateľskom reťazci, ďaleko od samotnej automobilky.
BASF patrí medzi významných dodávateľov pre globálny automobilový priemysel. Spoločnosť vyrába náterové hmoty, plasty, katalyzátory, batériové materiály a ďalšie chemické produkty, ktoré využívajú automobilky aj ich dodávatelia. Práve preto má jej varovanie pre trh značnú váhu. Ak by sa nedostatok vstupov rozšíril, dosah by sa nemusel obmedziť iba na chemický sektor, ale mohol by zasiahnuť celý výrobný reťazec automobilového priemyslu.
Najväčšie riziko podľa šéfa BASF prichádza v druhej polovici roka. Kamieth upozornil na „plazivé riziko“, že v určitom okamihu niektorý materiál jednoducho nebude k dispozícii. Pre automobilky ako Volkswagen alebo Mercedes-Benz to znamená ďalšiu komplikáciu v čase, keď už teraz čelia tlaku na náklady, slabšiemu dopytu v niektorých regiónoch a neistote spojenej s globálnou ekonomikou.
Situáciu komplikuje aj samotná povaha dodávateľských reťazcov. Narušenie sa nemusí prejaviť okamžite pri finálnej výrobe, ale môže sa začať pri chemikáliách, kovoch alebo iných základných materiáloch. Nákupné tímy automobiliek sa síce snažia riziká zmierniť, ale ak problém vznikne ďaleko na začiatku výrobného procesu, môže byť náročné ho včas odhaliť.
BASF je na geopolitické šoky citlivá aj pre svoju globálnu pôsobnosť. Spoločnosť prevádzkuje výrobné závody po celom svete a jej európske prevádzky sú úzko prepojené s automobilovým priemyslom. Zároveň firma rozširuje prítomnosť v Číne, kde nedávno otvorila významný výrobný komplex. To ukazuje, ako silno je chemický priemysel prepojený s globálnou ekonomikou.
Kamieth sa vyjadril aj k riziku prípadného konfliktu okolo Taiwanu. Podľa neho ani Čína, ani USA nechcú takýto konflikt vyvolať. Zároveň však upozornil, že úplné oddelenie západných ekonomík od Číny by bolo prakticky nemožné. Čína má totiž v globálnej ekonomike omnoho väčší význam než Rusko a prípadné sankcie či protiopatrenia by preto mali výrazne širšie dosahy.
Z pohľadu investorov je varovanie BASF dôležité najmä preto, že poukazuje na rastúcu zraniteľnosť priemyselných firiem. Automobilový sektor aj chemický priemysel môžu v ďalších mesiacoch čeliť kombinácii vyšších nákladov, neistých dodávok a slabšej ekonomickej aktivity. Ak sa geopolitické napätie ďalej zvýši, tlak na marže a výrobu sa môže ešte prehĺbiť.
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