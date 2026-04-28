Novartis čaká ťažká skúška rastu ⚠️📉

- Spoločnosti Novartis klesol core prevádzkový zisk o 12 % na 4,9 miliardy USD a tržby sa znížili o 1 %.
- Najväčší tlak prišiel od lieku Entresto, ktorého predaje sa prepadli o 42 % pre generickú konkurenciu.
- Firma vsádza na rast novších liekov, ako sú Kisqali a Pluvicto.
- Vedenie očakáva návrat k rastu v druhej polovici roka, ale investori budú sledovať, či nové produkty zvládnu nahradiť výpadok starších ťahúňov.
Švajčiarska farmaceutická spoločnosť Novartis vstúpila do roka so slabšími výsledkami, než trh očakával. V prvom štvrťroku jej klesol core prevádzkový zisk o 12 % na 4,9 miliardy USD, zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Bloomberg očakávali zisk okolo 5,18 miliardy USD. Tržby sa zároveň znížili o 1 %, čo predstavuje prvý pokles za takmer dva roky.
Hlavným dôvodom slabších výsledkov je silnejúca generická konkurencia, ktorá tvrdo zasiahla niektoré z najdôležitejších liekov spoločnosti. Najvýraznejší dopad bolo vidieť pri prípravku Entresto, ktorý bol predtým jedným z najväčších ťahúňov Novartisu. Jeho tržby v poslednom štvrťroku klesli o 42 %, čo bolo horšie, než analytici očakávali.
Pre generálneho riaditeľa Vasa Narasimhana ide o dôležitú skúšku stratégie, ktorú v posledných rokoch presadzuje. Novartis sa po oddelení vedľajších aktivít sústreďuje najmä na inovatívne lieky na predpis, no práve teraz čelí jednému z najväčších patentových tlakov vo svojej histórii. Strata exkluzivity pri starších úspešných prípravkoch znamená, že firma musí rýchlejšie nahrádzať výpadky novými zdrojmi rastu.
Pozitívnou správou je, že novšie lieky začínajú získavať na význame. Rast dopytu zaznamenal napríklad prípravok Kisqali na liečbu rakoviny prsníka a tiež Pluvicto, ktorý sa používa pri rakovine prostaty. Práve tieto lieky majú podľa vedenia firmy postupne prevziať rolu hlavných rastových motorov.
Spoločnosť zároveň potvrdila, že je stále na ceste splniť celoročný výhľad. Finančný riaditeľ Mukul Mehta uviedol, že Novartis očakáva návrat k rastu v druhej polovici roka. To bude pre investorov kľúčové, pretože súčasný pokles ukazuje, ako citlivé sú výsledky firmy na stratu patentovej ochrany pri najúspešnejších produktoch.
Novartis sa snaží budúci rast podporiť aj akvizíciami. V minulom štvrťroku dokončil prevzatie spoločnosti Avidity Biosciences, ktorého hodnota môže dosiahnuť až 12 miliárd USD. Ide o najväčšiu akvizíciu firmy za viac než desať rokov. Novartis tým získava platformu zameranú na doručovanie liečiv priamo do svalových buniek, čo analytici vnímajú ako potenciálny zdroj nových významných liekov.
Popri tom firma plánuje výrazne posilniť výrobu v Spojených štátoch. Novartis prisľúbil vybudovať sedem nových zariadení v USA v rámci širšej investície za 23 miliárd USD. Tento krok má nielen rozšíriť lokálne výrobné kapacity, ale aj znížiť riziko dopadov prípadných colných tlakov zo strany americkej administratívy.
Akcie Novartisu si od začiatku roka pripísali niečo vyše 4 %, zatiaľ čo konkurenčný Roche stratil približne 2 %. To ukazuje, že investori zatiaľ Novartisu dávajú určitú dôveru, aj keď krátkodobé výsledky potvrdzujú náročné obdobie. Rozhodujúce bude, či rast nových liekov dokáže dostatočne rýchlo kompenzovať pokles starších prípravkov, predovšetkým Entresta.
Z investičného pohľadu je Novartis teraz vo fáze prechodu. Krátkodobo na firmu dolieha patentový útes, tlak generík a slabšia ziskovosť. Dlhodobejší príbeh však zostáva postavený na inováciách, akvizíciách a raste novších onkologických a špecializovaných liečiv. Ak sa spoločnosti v druhej polovici roka skutočne podarí obnoviť rast, súčasný slabší štvrťrok môže pôsobiť skôr ako prechodná fáza než ako začiatok hlbšieho problému.
Graf NOVN.CH (D1)
Akcie spoločnosti Novartis výrazne oslabili a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 109,28 CHF. Cena prudko prerazila pod oba kľúčové kĺzavé priemery, konkrétne pod EMA 50 na úrovni 118,64 CHF aj pod SMA 100 na úrovni 117,12 CHF, čo potvrdzuje zhoršenie technického nastavenia. Tento pokles nadväzuje na predchádzajúce slabnutie trendu po dosiahnutí lokálneho maxima v oblasti nad 128 CHF. Negatívny signál podporuje aj RSI, ktoré sa nachádza na hodnote 31,5. To znamená, že akcie sú veľmi blízko prepredanej zóny, no zároveň stále ukazujú na silný predajný tlak. Ak by RSI kleslo pod hranicu 30, mohlo by to naznačiť krátkodobé prepredanie a priestor na technický odraz. Zatiaľ však graf skôr ukazuje, že predávajúci majú nad trhom výraznú prevahu.
Z technického pohľadu je teraz dôležité sledovať oblasť okolo 109 CHF, kde sa cena aktuálne nachádza. Ak by došlo k jej prelomeniu, ďalšia potenciálna podpora sa môže nachádzať v pásme okolo 105–106 CHF, prípadne nižšie pri skorších konsolidačných úrovniach. Naopak, na zlepšenie technického obrazu by akcie museli najprv stabilizovať pokles a následne sa vrátiť aspoň nad oblasť 113 CHF. Výraznejší býčí signál by prišiel až po návrate nad 117–119 CHF, kde sa nachádzajú oba kĺzavé priemery.
Zdroj: xStation5
