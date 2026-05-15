Nový rival Nvidie zdvojnásobil cenu za jeden deň📈

- Cerebras Systems debutovala na Nasdaq 14. mája 2026 a prvý deň vyskočila o 68 percent
- IPO cena bola 185 dolárov, akcie uzavreli na 331 dolároch, trhová kapitalizácia sa po debute pohybovala okolo 70 miliárd dolárov
- Spoločnosť vyzbierala 5,55 miliardy dolárov, najväčšie technologické IPO od debutu Uberu v roku 2019
- Dopyt investorov prevýšil ponuku viac ako 20-násobne, pôvodná cena bola len 115 až 125 dolárov
- Zmluva s OpenAI má hodnotu viac ako 20 miliárd dolárov, Amazon Web Services tiež nasadzuje čipy Cerebras
- V piatkovom obchodovaní akcie korigujú na úroveň okolo 300 dolárov
- Riziko: 86 percent tržieb pochádza len od dvoch zákazníkov, valuácia presahuje 130-násobok tržieb
Wall Street zažila vo štvrtok jeden z najdramatickejších burzových debutov posledných rokov. Spoločnosť Cerebras Systems, výrobca čipov pre umelú inteligenciu prezentovaný ako priamy vyzývateľ Nvidie, vstúpila na Nasdaq pod tickerom CBRS a jej akcie v priebehu jediného obchodného dňa vyskočili o 68 percent.
Cerebras stanovila IPO cenu na 185 dolárov za akciu a vyzbierala 5,55 miliardy dolárov predajom 30 miliónov akcií, čo z nej robí najväčšie technologické IPO roka 2026. Dopyt zo strany inštitucionálnych investorov bol mimoriadny. Objednávky prevýšili dostupný počet akcií viac ako 20-násobne, čo spoločnosti umožnilo cenu niekoľkokrát agresívne upraviť nahor. Pôvodný cenový rozsah bol pritom stanovený len na 115 až 125 dolárov za akciu. Akcie otvorili na úrovni 350 dolárov, v priebehu dňa dosiahli maximum 385 dolárov a nakoniec uzavreli na 311,07 dolára.Trhová kapitalizácia sa po debute pohybovala okolo 70 miliárd dolárov.
GRAF: CBRS.US (M1)
Zdroj: xStation5
Kľúčovú technológiu spoločnosti predstavuje procesor Wafer Scale Engine 3, čip veľkosti celého kremíkového waferu s viac ako štyrmi biliónmi tranzistorov. Podľa spoločnosti ide o procesor 58-krát väčší ako špičkový GPU čip, ktorý dokáže spracovávať AI modely až 15-krát rýchlejšie pri nižšej spotrebe energie. Práve táto architektúra dáva Cerebras potenciál preniknúť do segmentu, ktorý dnes ovláda Nvidia, pričom dôraz kladie najmä na oblasť inferencie, teda výpočty umožňujúce AI modelom odpovedať používateľom v reálnom čase.
Investori ocenili aj rastúce klientské portfólio. V januári Cerebras oznámila viacročnú dohodu s OpenAI pokrývajúcu 750 megawattov inferenčnej kapacity, rozšíriteľnej na dva gigawatty do roku 2030, s celkovou hodnotou presahujúcou 20 miliárd dolárov pri plnom využití. Amazon Web Services v marci podpísal záväznú zmluvu o nasadení čipov Cerebras vo vlastných dátových centrách. Práve tieto mená dodávajú investorom dôveru v budúci dopyt a znižujú obavy z prílišnej závislosti od jediného partnera.
Napriek euforickému debute si treba udržať chladnú hlavu. Akcie sa po prvom obchodnom dni obchodovali za viac ako 130-násobok tržieb, čo výrazne prevyšuje valuácie oveľa väčších a ziskovejších čipových spoločností vrátane samotnej Nvidie. Príjmy sú navyše silne koncentrované, keďže minulý rok pochádzalo 86 percent tržieb len od dvoch zákazníkov viazaných na Spojené arabské emiráty.
