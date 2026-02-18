Nvidia a Meta rozširujú partnerstvo v AI hardvéri: Meta plánuje nasadiť „milióny“ GPU

Nvidia a Meta Platforms oznámili rozšírenie viacročného partnerstva, v rámci ktorého chce Meta nasadiť milióny AI čipov Nvidia v hyperscale dátových centrách. Dohoda pokrýva aktuálnu generáciu Blackwell aj budúce Rubin GPU a zároveň prehlbuje využitie CPU a sieťovej infraštruktúry Nvidia. Ide o ďalší dôkaz, že veľké technologické firmy si zabezpečujú výpočtový výkon na dlhšie obdobie, keďže dopyt po tréningu aj inferencii AI prudko rastie.
Čo bolo oznámené
Nvidia uviedla, že ide o „multiyear“ a „multigenerational“ partnerstvo naprieč on-premise, cloudom aj AI infraštruktúrou. Meta má budovať hyperscale dátové centrá optimalizované pre tréning aj inferenciu a podporované veľkým nasadením CPU Nvidia a „miliónmi“ GPU Blackwell a Rubin.
Súčasťou sú aj CPU a sieťová vrstva
Okrem GPU Nvidia vyzdvihla širší infraštruktúrny stack: Meta rozširuje nasadenie CPU Nvidia Grace a zároveň má posudzovať nadchádzajúce CPU Nvidia Vera pre možné veľké nasadenie približne od roku 2027. Meta má tiež integrovať Nvidia Spectrum-X Ethernet prepínače do platformy Facebook Open Switching System s cieľom zvýšiť efektívnosť a priepustnosť siete pre AI workloady.
Prečo je to dôležité pre AI dátové centrá
Oznámenie odráža posun od samotného tréningu k prevádzke AI vo veľkom (inferencia), čo zvyšuje dopyt nielen po akcelerátoroch, ale po kompletnom „stacku“ (compute + sieť + software). Pre Nvidiu je to zároveň ukážka toho, že jej CPU roadmap získava priestor u hyperscalerov, kde dlhé roky dominovali tradiční dodávatelia dátacentrových CPU.
Vlastné čipy Meta zostávajú premennou
Meta vyvíja aj vlastné AI čipy a podľa médií skúmala aj alternatívnych dodávateľov. Nová dohoda však naznačuje, že Meta naďalej výrazne stavia na roadmape Nvidia pre aktuálne aj ďalšie generácie nasadení.
Čo sledovať ďalej
Dôležité budú detaily o načasovaní (ako rýchlo sa „milióny“ čipov reálne nasadia), o rozsahu produkčného využitia Grace a budúcej Vera a tiež o tom, či sa Spectrum-X stane štandardnou sieťovou vrstvou naprieč širšou AI infraštruktúrou Meta.
