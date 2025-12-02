Obranné akcie pod tlakom; trhy vyčkávajú na výsledok rokovaní v Moskve 🏛️

Finančné trhy dnes jasne prechádzajú do vyčkávacieho režimu, keď investori sledujú výsledky rokovaní medzi osobitným splnomocnencom USA Stevenom Witkoffom a Vladimirom Putinom. Akékoľvek náznaky pokroku v rokovaniach sa okamžite premietajú do pohybov eura, európskych indexov a akcií v priemyselnom a obrannom sektore. Investori diskontujú rastúcu pravdepodobnosť aspoň rámcovej dohody alebo trvalejšieho prímeria, čo vnímajú ako potenciálny zlom v oceňovaní rizikových prémií v Európe.
Zároveň však samotný fakt, že trh čoraz viac zohľadňuje optimistickejšie riešenie konfliktu, pôsobí ako brzda pre akcie európskych obranných spoločností. Po mesiacoch, v ktorých obranný sektor profitoval z rekordných objednávok a rastúcich výdavkov na bezpečnosť, vyvolala najnovšia vlna titulkov o mierových plánoch výber ziskov a korekciu v odvetvových indexoch – aj napriek tomu, že na bojisku stále nevidno známky trvalého prelomu.
Čo možno očakávať od dnešných rokovaní?
Zvažujú sa dva možné scenáre. Po prvé, Putin môže zaujať odmietavý postoj k mierovému plánu prezidenta Donalda Trumpa. Okamžitá reakcia trhu by bola opačná než minulý týždeň – teda posilnenie eura, mien krajín v prvej línii vrátane poľského zlotého a rast širšieho európskeho trhu (s výnimkou surovín, priemyslu a obrany). Alternatívne by Putin mohol naznačiť ochotu rokovať. Na prvý pohľad by to bola pozitívna správa, no nie nevyhnutne. Putin má totiž motiváciu vstúpiť do rokovaní bez toho, aby okamžite súhlasil s podmienkami dohody. Keďže Ukrajina už prejavila ochotu rokovať, Rusko má záujem proces natiahnuť, aby získalo väčšie ústupky.
Treba tiež pripomenúť, že aj 30-dňové čiastočné prímerie, ktoré bolo dosiahnuté v marci, bolo takmer okamžite porušené. Preto ani dohoda podpísaná všetkými stranami nemusí prežiť finálnu skúšku.
Akcie nemeckého obranného giganta Rheinmetall (RHM.DE) dnes oslabujú a zostávajú pod 200-dňovým exponentiálnym kĺzavým priemerom (zlatá krivka v grafe). Zaujímavosťou je, že tento technický level trh netestoval od novembra 2024. Zdroj: xStation
