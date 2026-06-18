🌴Oplatí sa ísť na dovolenku? Alebo radšej investovať do lietania? Lufthansa si pripísala 13%📈

- Akcie Lufthansy narástli za posledný týždeň o viac ako 13 percent po podpise mierovej dohody medzi USA a Iránom
- Lufthansa zrušila 20 000 letov a zatvorila regionálnu dcéru CityLine - krátke európske linky prestávali byť ziskové kvôli zdraženiu paliva
- Lufthansa varovala, že ročný zisk 2026 bude nižší ako pôvodne plánovala - palivové náklady zasiahli výsledky prvého štvrťroka
- Akcia sa obchoduje pri P/E 6,9, Ryanair pri 12,5 - Lufthansa vyzerá lacnejšie ako najväčší európsky konkurent
- Analytici UBS vidia cieľovú cenu 9,40 eura, iní zostávajú opatrní - mierová dohoda je čerstvá a situácia na Blízkom východe zostáva krehká
- Akcie Lufthansy narástli za posledný týždeň o viac ako 13 percent po podpise mierovej dohody medzi USA a Iránom
- Lufthansa zrušila 20 000 letov a zatvorila regionálnu dcéru CityLine - krátke európske linky prestávali byť ziskové kvôli zdraženiu paliva
- Lufthansa varovala, že ročný zisk 2026 bude nižší ako pôvodne plánovala - palivové náklady zasiahli výsledky prvého štvrťroka
- Akcia sa obchoduje pri P/E 6,9, Ryanair pri 12,5 - Lufthansa vyzerá lacnejšie ako najväčší európsky konkurent
- Analytici UBS vidia cieľovú cenu 9,40 eura, iní zostávajú opatrní - mierová dohoda je čerstvá a situácia na Blízkom východe zostáva krehká
Ak ste tento týždeň sledovali burzu, mohli ste si všimnúť zaujímavú vec. Akcie Lufthansy narástli za posledný týždeň o viac ako 13 percent. Dôvod je pomerne logický a jednoduchý. Mierová dohoda medzi USA a Iránom sľubuje koniec jedného z najdrahších období v histórii leteckej dopravy. Posledné mesiace boli pre cestovateľov bolestivé. Letenky boli pod tlakom zdražovania, lety sa rušili a cestovanie letecky prestávalo byť samozrejmosťou. Lufthansa zrušila desaťtisíce letov a zdražela letenky o niekoľko percent. Kto plánoval letnú dovolenku, pravdepodobne pocítil zvyšujúce sa náklady.
Dôvod bol v podstate jeden. Letecké palivo zdraželo nástupom konfliktu v Iráne natoľko, že krátke európske linky prestávali dávať ekonomický zmysel. Lufthansa na tieto náklady reagovala aj zatvorením regionálnej dcéry CityLine a presunom kapacity na dlhé a prémiové lety, kde sú marže vyššie.
Teraz sa situácia mení. Trh verí, že najhoršie je za nami, a investori to vyjadrili jasne. Akcia sa pohybuje blízko ročného maxima pri cene okolo 9,10 eura. Analytici z UBS vidia priestor na ďalší rast s cieľovou cenou 9,40 eura. Iní sú opatrnejší, keďže je mierová dohoda čerstvá a situácia na Blízkom východe zostáva krehká. Lufthansa sama na to upozorňuje, keďže vo výsledkoch za prvý štvrťrok 2026 uviedla, že ročný zisk bude pravdepodobne nižší ako pôvodne plánovala práve kvôli palivovým nákladom.
GRAF: Vývoj ceny akcií spoločnosti Lufthansa (LHA.DE, H1)
Zdroj: xStation5
Zaujímavá je aj valuácia. Lufthansa sa obchoduje pri P/E ratio okolo 6,9. Pre porovnanie, Ryanair, najväčší európsky prepravca podľa počtu cestujúcich, sa obchoduje pri P/E okolo 12,5. Lufthansa teda vyzerá lacnejšie ako konkurencia, čo niektorých investorov priťahuje. Zároveň platí jednoduchá logika. Ak sa letecká doprava vracia do normálu, Lufthansa ako jedna z najväčších európskych leteckých skupín na tom môže zarobiť medzi prvými. Otázka zostáva rovnaká pre cestovateľa aj investora - ako dlho vydrží mier?
Ísť teda na dovolenku? Alebo radšej investovať? Odpoveď je vždy individuálna a záleží od toho, čo človek v danom momente hľadá. Ak mierová dohoda vydrží a ceny paliva zostanú nižšie, letenky sa môžu postupne vrátiť k normálu. Dovolenkár, ktorý počkal, možno zaplatí menej ako ten, kto rezervoval v najdrahšom období. Investor zasa môže skúsiť zarobiť na oživení sektora, ktorý prešiel jedným z najťažších období za posledné roky. Oboje dáva zmysel, len z iného uhla pohľadu. Jedno je však isté. Všetko nie je len o číslach na burze a aj oddych má svoju vlastnú hodnotu, ktorá sa do žiadneho grafu nezmestí.
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